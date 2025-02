Palačinke u Zagrebu: 9 lokacija koje ne smiješ propustiti

Nikad nije loše vrijeme za nešto slatko, a kraljica jednostavnih slastica je definitivno palačinka. Palačinke su odlična ideja za snack uz kavu ili slatki dejt s boljom polovicom. A idealne su i za okinuti koju fotku za instagram sa svojim pregrštom preljeva i ostalih slastica. Naravno, ako su slane palačinke nešto što više preferiraš, neke palačinkarnice imaju i njih u ponudi, kao i pohane palačinke.

Kamo na palačinke u Zagrebu?

U glavnom gradu Hrvatske ima puno restorana, a neki od njih su specijalizirani za palačinke. Oni nude pregršt različitih nadjeva, opciju da sama složiš svoju idejanu kombinaciju ili odabereš neku od postojećih. Koji god da odabereš, ako ti se jedu palačinke, sigurno nećeš pogriješiti. Izdvojili smo gdje možeš otići na palačinke u Zagrebu i koji od njih nude dostavu.

Choco Cafe, Višnjevac ul. 2

ChocoCafe je spoj moderne palačinkarnice, tradicionalne slastičarnice i klasičnog caffe bara. Inspiriran bakinim receptima, nudi toplu atmosferu i široku ponudu – od slastica i slanih jela do zdravih i trendi opcija. Okusi te vraćaju u djetinjstvo, dok pažljivo odabrane namirnice jamče kvalitetu. Uživaj u bakinoj tajni – tradiciji, kvaliteti i neizmjernoj ljubavi! ChocoCafe posluje na dvije lokacije u Zagrebu - Voltino i Sopot, a nudi i dostavu.

Nutellino, Vlaška 10

Nutelino Bar je šarmantni kafić u centru Zagreba, smješten na adresi Vlaška 10. Poznat je po ukusnim slatkim i slanim palačinkama, vaflima, sladoledu te raznovrsnim toplim i hladnim napicima, uključujući koktele, pivo i vino. Gosti mogu uživati u klimatiziranom prostoru s besplatnim Wi-Fi-jem ili na vanjskoj terasi s pogledom na katedralu i glavni trg. Nutelino Bar radi od ponedjeljka do subote, od 10:00 do 22:00, osim ponedjeljkom kada otvara u 15:00, dok nedjeljom ne radi, a nudi i dostavu.

La Creperija, Bukovačka 23

La Creperia je inovativna palačinkarnica smještena na adresi Horvaćanska cesta 69, 10000 Zagreb. Poznata je po bogatom izboru slatkih i slanih palačinki, uključujući popularne kombinacije poput "La Creperia" s Nutellom, Lino Ladom, browniesima, Oreo keksima i Milka Oreo čokoladom, te "Cheesecake borovnica" s Linoladom, cheesecake namazom, borovnica namazom, petit keksom i mousseom od bijele čokolade. Ova palačinkarnica posluje na Jarunu i Maksimiru, a ima i dostavu.

Lapačinka, Pakoštanska 5

Lapačinka je palačinkarnica u Zagrebu koja se ponosi ponudom raznovrsnih i kreativnih palačinki. Njihova misija je stvarati palačinke s osmijehom, nudeći širok izbor okusa za sve ljubitelje slatkog. Svaka palačinka je pažljivo osmišljena kako bi pružila jedinstveno gastronomsko iskustvo. Lapačinka trenutno posluje na dvije lokacije u Zagrebu: Jarun i Špansko, a njihove palačinke možeš naručiti.

Mr. Pancake, Trakošćanska 36

Ako si u Sesvetama i tražiš mjesto za dobru palačinku, Mr. Pancake je adresa koju vrijedi upamtiti. Smješten u Trakošćanskoj 36, nudi hrpu slatkih i slanih kombinacija u opuštenom ambijentu s dodatcima poput šunke, tune, toljenog sira ili pršuta za slane i raznih čokoladica poput Snickersa, Milk šnite ili Američkih keksa, te preljeva za slatke palačinke. Možeš sjesti unutra, uživati na grijanoj terasi ili jednostavno naručiti za van. Radno vrijeme je svaki dan od 11 do 23 sata, a rezervaciju možeš napraviti na 095 701 0220 ili preko maila mr.pancake1001@gmail.com. Ako si više tip za dostavu, opcije su ti tu – samo naruči i čekaj palačinke na kućnom pragu.

Palačinke.hr, Šubićeva 40a

Palačinke.hr donosi širok izbor palačinki na tri lokacije u Zagrebu – Kvatrić, Trešnjevka i Vrbani. Ako nisi u blizini, možeš ih naručiti i putem dostave. Ponuda obuhvaća sve od klasičnih namaza do bogatih kombinacija. Među popularnijima je K‘o baklava, palačinka s bijelom linoladom, namazom od pistacija i kikirikijem ili Chocolate Mary, kombinacija čokolade, keksa i višnje za ljubitelje voćnih deserata.

Milky, Ul. Ede Murtića 4

Milky je brend palačinkarnica koji je započeo u Zagrebu 2014. godine, a danas broji gotovo 30 restorana u 10 europskih zemalja. U Zagrebu ih možeš pronaći na tri lokacije – Središće, Dubrava i Z Centar – gdje nude premium palačinke u ugodnom ambijentu, daleko od klasične fast-food ponude. Njihov meni obiluje kreativnim kombinacijama, a jedna od favorita je Chocolate Heaven – palačinka puna bogatog čokoladnog namaza, hrskavih lješnjaka i domaćeg šlaga. Milky nudi i dostavu.

Palačinke & Co., Vukovarska 254

Palačinke & Co. je prava oaza za sve ljubiteljice slatkih užitaka! S poslovnicama na Vrbiku i Vukovarskoj, nudi raznovrsne palačinke koje će zadovoljiti i najzahtjevniji okus. Ako voliš nešto klasično, probaj palačinke s Nutellom, a za malo eksperimentiranja, možeš se odlučiti za kombinaciju pistacija i Linolade. Možeš ih naručiti za dostavu ili preuzimanje u poslovnici.

Slastice Šarlota, Sveti Duh 50

U Šarloti možeš uživati u različitim slasticama, od torti za posebne prigode do palačinki koje su pravo uživanje za svakog sladokusca. Osim popularnih zapečenih palačinki sa sirom, tu su i slane palačinke sa šunkom, Mozzarellom i Gauda sirom, te palačinke s Nutellom i krušnim mrvicama koje su prava poslastica za velike i male. U ponudi imaju i veganske palačinke. Možeš jesti u restoranu ili ponijeti sa sobom, a za sve koji žele uživati u omiljenim jelima kod kuće, dostava je uvijek opcija. Šarlota je otvorena svaki dan, od ponedjeljka do subote od 9 do 22:30, a nedjeljom od 9 do 20 sati.

