Kako napraviti začinski maslac? Imamo tri super recepta

Maslac sa začinima, poznat i kao compound butter u engleskom govornom području, jednostavan je, a izuzetno učinkovit način da svakom jelu dodaš dubinu i bogatstvo okusa. Bilo da se radi o namazu za svježi kruh, dodatku pečenom mesu ili povrću, ili pak tajnom sastojku u umacima, maslac sa začinima transformira obične obroke u kulinarske doživljaje. Ljeto je idealno vrijeme za eksperimentiranje sa svježim začinskim biljem iz vrta, ali i sušeni začini mogu pružiti izvrsne rezultate.

Osim što je nevjerojatno ukusan, maslac sa začinima je i praktičan. Možeš ga pripremiti unaprijed, oblikovati u trupce i čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču, te ga koristiti po potrebi. Time štediš vrijeme i uvijek imaš pri ruci dodatak koji će podići okus tvojih jela. U nastavku donosimo nekoliko jednostavnih recepata koji će te inspirirati da kreiraš vlastite kombinacije.

Recepti za maslac sa začinima

Klasični maslac s češnjakom i začinskim biljem

Ovo je vjerojatno najpopularnija verzija maslaca sa začinima, savršena za premazivanje preko pečenog mesa, dodavanje tjestenini ili jednostavno uživanje na kriški toplog kruha.

Sastojci:

1/2 šalice (1 štapić) neslanog maslaca, omekšalog na sobnoj temperaturi

5 češnja češnjaka, sitno nasjeckanog ili protisnutog

1/4 šalice svježe nasjeckanog začinskog bilja (peršin, vlasac, ružmarin, timijan – kombinacija po želji)

Sol i svježe mljeveni crni papar, po ukusu

Priprema:

Omekšali maslac stavi u zdjelu. Dodaj sitno nasjeckani češnjak i začinsko bilje pa začini solju i paprom po ukusu. Dobro promiješaj vilicom ili ručnim mikserom dok se svi sastojci ne sjedine. Smjesu prebaci na komad prozirne folije ili papira za pečenje. Oblikuj u trupac, čvrsto zamotaj i stavi u hladnjak na najmanje sat vremena da se stvrdne.

Mediteranski maslac s bosiljkom

Ovaj maslac donosi dašak Mediterana, idealan za ribu, piletinu ili povrće s roštilja.

Sastojci:

1/2 šalice (1 štapić) neslanog maslaca, omekšalog na sobnoj temperaturi

1/4 šalice svježeg bosiljka, sitno nasjeckanog

Sol, po ukusu

Priprema:

Omekšali maslac stavi u zdjelu. Dodaj sitno nasjeckani bosiljak i začini solju po ukusu. Dobro promiješaj. Prebaci na prozirnu foliju, oblikuj u trupac i ohladi.

Talijanski maslac s mješavinom začina

Ovaj aromatični maslac savršen je za tjesteninu, rižoto ili kao dodatak juhama.

Sastojci:

1/2 šalice (1 štapić) neslanog maslaca, omekšalog

1/4 šalice mješavine svježe nasjeckanih začina (timijan, origano, ružmarin, bosiljak)

Sol po ukusu.

Priprema:

Omekšali maslac stavi u posudu i dodaj začine te posoli po želji. Dobro izmiješaj, prebaci na prozirnu foliju i ohladi.

Kako čuvati začinski maslac?

Slobodno eksperimentiraj s različitim kombinacijama začina! Možeš dodati limunovu koricu, sušene rajčice, ljute papričice, ili čak malo meda za slatku varijantu. Ključno je koristiti kvalitetan, neslani maslac i svježe začinsko bilje kad god je to moguće. Ako koristiš sušene začine, imaj na umu da će okus biti nešto drugačiji, ali i dalje ukusan. Maslac sa začinima možeš čuvati u hladnjaku do mjesec dana, a u zamrzivaču do šest mjeseci.