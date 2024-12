Evo kako jednostavno pripremiti mekane kekse od maslaca koji se tope u ustima

Gotovo je nemoguće zamisliti kekse od maslaca bez da se sjetimo djetinjstva i Božića. To su kolači koji bude nostalgiju i u dom unose miris blagdana.

Savjeti za najbolje kekse od maslaca

Koristi hladni maslac jer ti omogućuje čvršće, manje ljepljivo tijesto s kojim je lakše raditi. Budući da će hladni maslac biti tvrd kad se izvadi iz hladnjaka, uključi mikser na malu brzinu kako bi ga razbila na komade, a zatim povećaj brzinu na srednju.

Najvažniji dio u valjanju tijesta je postići idealnu debljinu. Ne brini se oko formiranja savršenog pravokutnika, umjesto toga usredotoči se na valjanje do debljine 3 i pol centimetra.

Ohladi izvaljano tijesto. Tijestu moraš dati dovoljno vremena da se ohladi prije nego što ga narežeš jer to čini njegove rubove čišćima. Ohladi tijesto najmanje jedan sat u hladnjaku.

Recept za domaće kekse s maslacem

Donosimo ti brz i jednostavan recept za božićne kekse s maslacem koje će obožavati svi tvoji ukućani, ali i gosti.

Sastojci za kekse s maslacem:

16 žlica hladnog maslaca

Pola šalice šećera

2 jaja

1 čajna žličica ekstrakta od vanilije

2 šalice glatkog brašna

1/4 žličice soli

1 žličica vode

1/4 šalice od 2 dcl šećera u prahu



Oprema za kekse s maslacem:

Nož

Mikser za kolače ili električni ručni mikser

Valjak za tijesto

Foto: Pexels

Priprema keksi s maslacem:



1. Pomiješaj 16 žlica hladnog maslaca i pola šalice šećera. Koristi veliku zdjelu i električni ručni mikser. Malom brzinom miksera razbij maslac, a zatim povećaj brzinu na srednju te miksaj dok smjesa ne postane tečna i dok ne posvijetli, a za to će ti otprilike trebati tri minute.



2. Zaustavi mikser i dodaj jedno jaje i jednu žličicu ekstrakta od vanilije te miksaj na srednjoj brzini dok se ne sjedini.



3. S mikserom na maloj brzini polako dodaj dvije šalice glatkog brašna i 1/4 žličice soli.



4. Izvadi tijesto iz posude i oblikuj ga u glatki pravokutnik. Pravokutnik lagano pospi brašnom. U posudu za pečenje stavi papir za pečenje te tijesto prebaci unutra i pokrij ga s gornje strane. Stavi tijesto u hladnjak 20 do 30 minuta.



5. U međuvremenu ugrij pećnicu na 190 stupnjeva.



6. U maloj zdjeli umuti drugo jaje s jednom žličicom vode.



7. Izreži tijesto u željene oblike.



8. Vrh svakog keksa premaži jajetom i pospi sa šećerom u prahu.



9. Peci kekse na 190 stupnjeva 10 do 14 minuta dok ne postanu čvrsti i lagano zlatno-smeđi.



10. Ohladi ih na limu za pečenje 5 minuta.

Keksi se mogu čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do tjedan dana ili smrznuti i do dva mjeseca.

