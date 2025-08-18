Zastali smo nad iskrenom ispovijesti Ide Prester

Čak 80% žena diljem svijeta doživjelo je neko od oblika uličnog uznemiravanja – vrijeme je da dignemo glas

Zvižduk. Imitacija poljupca. Sirena automobila koja izaziva jezu. Pogled zbog kojeg zadrhtimo. I onda riječi koje zaleđuju: „Mala, dobra ti je ta haljinica… Ljepotice, što ideš sama noću… Dođi, ja ću te povesti…“ Šok. Bespomoćnost. Sekunda koja traje kao vječnost.

Možda se nešto slično dogodilo tebi. Možda tvojoj sestri, prijateljici ili kolegici. Možda nijedna od vas tada nije znala kako reagirati – ali jedno uvijek vrijedi: nikada nije naša krivica.

O tome je progovorila i glazbenica i voditeljica Ida Prester, u objavi koja je potaknula lavinu reakcija i pokrenula žene da podijele vlastite traume – često po prvi put. Njezina priča seže u tinejdžerske dane, ali i danas nosi trag.

"Tip srednjih godina se u tramvaju naslonio na mene. Nisam imala kamo. Šapnuo mi je nešto toliko jezivo i eksplicitno da to ni 30 godina kasnije ne mogu izgovoriti. Bila sam dijete. Istrčala sam iz tramvaja u panici. Grozno." – napisala je Ida.

Na njezin apel javile su se brojne žene s vlastitim iskustvima:

"Bila sam srednjoškolka. Tramvaj pun. Muškarac se zalijepio za mene. I dan danas osjećam nelagodu kad netko stoji iza mene."

"Prijateljica mi ima napadaje panike zbog jedne vožnje autobusom."

"Sa 17 sam išla kući, muškarac iz auta me udario po stražnjici i pobjegao. I danas se naježim kad to prepričam."

Od nelagode do paralize – iskustva su različita, ali svaka reakcija je ispravna. Nijedna žena ne bi smjela osjećati krivnju. Važno je da znamo: nismo same.

Promo

STAND UP: Globalna kampanja L’Oréal Parisa protiv uličnog uznemiravanja

Kako bi se promijenio način na koji društvo reagira na ovaj problem, L’Oréal Paris pokrenuo je kampanju STAND UP, u suradnji s međunarodnom organizacijom Right To Be. Cilj? Stvoriti sigurne, uključive prostore – i osnažiti svaku osobu da zna reagirati.

Temelj kampanje je metoda 5D – jednostavan set alata za sve koji svjedoče uličnom uznemiravanju: Odvratiti pažnju. Delegirati. Dokumentirati. Odgoditi reakciju. Biti direktan.

U Hrvatskoj je već provedeno više od 1.000 treninga, u suradnji s zakladom Solidarna, a ideja je jasna – više ljudi educirati, više žena zaštititi. Ako 1.000 educiranih osoba poduči još 1.000, stvaramo val promjene koji se širi poput koncentričnih krugova.

Zabrinjavajuće brojke – i hitna potreba za promjenom

Prema istraživanju L'Oréala i Ipsosa:

80% žena doživjelo je neki oblik seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru

doživjelo je neki oblik seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru 69% žena osjeća dugotrajne posljedice tih iskustava

osjeća dugotrajne posljedice tih iskustava 87% žena svakodnevno prilagođava ponašanje kako bi se zaštitile

svakodnevno prilagođava ponašanje kako bi se zaštitile 76% ljudi bilo je svjedok uznemiravanja – ali većina nije reagirala zbog straha ili neznanja

Podatak koji zabrinjava i potrebno ga je istaknuti je da je 76% ljudi svjedočilo uznemiravanju na javnom mjestu, a mnogi od njih nisu reagirali jer su se pribojavali da će pogoršati situaciju, dok su često razlozi i psihologija mase i “učinak promatračke paralize” ti koji sprečavaju samostalno djelovanje u iščekivanju akcije drugih. Stoga, naučimo prepoznati nasilje, pružimo podršku i prekinimo šutnju.

Promo

Vrijeme je za STAND UP – jer svi imamo pravo na sigurnost i dostojanstvo

Uključi se u pokret STAND UP. Prijavi se na besplatan digitalni trening od 10 minuta ili uživo radionicu i nauči kako pomoći sebi ili drugima. Jer tvoje znanje i glas mogu nekome promijeniti život. Jer vrijediš. Jer nisi sama. Jer vrijeme je da svi zajedno ustanemo – i kažemo dosta.