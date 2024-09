Ove namirnice mogu zamijeniti jaja u mnogim receptima

Možda ti se čini da je nemoguće pripremiti određene obroke ili pak kolače bez jaja, s obzirom na to da one služe za povezivanje sastojaka, no to nije tako.

U kuhinji gotovo svaka namirnica ima svoju zamjenu pa tako postoje i mnoge zamjene za jaja koje su svima dostupne i lako ih je koristiti, a mogu zamijeniti jaja u gotovo svakom jelu.

Bez obzira na to ne voliš li jaja ili ih ne smiješ jesti ili pak ih naprosto želiš izbaciti iz prehrane zbog određenih uvjerenja, postoje savršene alternative za jaja, a neke od njih sigurno već i imaš u svome hladnjaku.