Ove namirnice mogu zamijeniti jaja u mnogim receptima

Možda ti se čini da je nemoguće pripremiti određene obroke ili pak kolače bez jaja, s obzirom na to da one služe za povezivanje sastojaka, no to nije tako.

U kuhinji gotovo svaka namirnica ima svoju zamjenu pa tako postoje i mnoge zamjene za jaja koje su svima dostupne i lako ih je koristiti, a mogu zamijeniti jaja u gotovo svakom jelu.

Bez obzira na to ne voliš li jaja ili ih ne smiješ jesti ili pak ih naprosto želiš izbaciti iz prehrane zbog određenih uvjerenja, postoje savršene alternative za jaja, a neke od njih sigurno već i imaš u svome hladnjaku.

Pire od banane

Zrela banana također je vrlo dobra zamjena za jaja, osobito u slatkim jelima i kolačima. Naime, zgnječena banana u brojnim će receptima djelovati jednako kao i jaja. S obzirom na svoju vlažnost i kremastu teksturu, pire od banane savršen je za povezivanje sastojaka, a osobito se dobro slaže s palačinkama. 1 jaje možeš zamijeniti s pola jako zrele banane.

Foto: Shutterstock

Jogurt ili vrhnje

Pripremaš li kolače ili pak palačinke, kao alternativa za jaja mogu ti poslužiti i jogurt ili pak vrhnje. 1 jaje možeš zamijeniti s 2 žlice jogurta ili vrhnja, a osim mliječnog, dobra alternativa su i sojino, bademovo ili zobeno vrhnje. Odličan izbor je i običan grčki jogurt koji je savršena zamjena za jaja zbog svoje gušće teksture, a i vrlo je vrijedan u nutritivnom smislu.

Foto: Shutterstock

Chia sjemenke

Zasigurno najpoznatija zamjena za jaja su chia sjemenke koje, zbog svoje sluzi koju otpuštaju nakon što se namaču u vodi, savršeno mogu povezati sastojke u raznim jelima. Osim što su izuzetno zdrave, chia sjemenke nemaju neki specifičan okus pa se mogu dodati i u jela i u kolače. Zamjena za 1 jaje su 1-2 žličice chia sjemenki pomiješanih sa žlicom vode. Prije nego chia sjemenke ubaciš u jelo potrebno ih je ostaviti u vodi barem 15 minuta dok ne nabubre.

Pire od jabuke

Pire od jabuke također je česta zamjena za jaja. ¼ šalice pirea od jabuke zamijenit će jedno jaje u receptima i dati jelu potrebnu vlažnost. Sok odnosno pire od jabuke kao alternativa jajima super je izbor kod pripreme kolača i slastica.

Foto: Unsplash

Tofu

Ako si veganka ili vegetarijanka, onda zasigurno u svome frižideru imaš i tofu – ukusnu namirnicu od soje. Klasični tofu nema okus pa je savršena alternativa jajima u raznim receptima. Tofu možeš koristiti u omletima, salatama i drugim jelima, a možeš mu obogatiti okus začinima poput kurkume ili curryja. Tofu je dobra zamjena zbog svoje vlažnosti i neutralnog okusa te dobro povezuje namirnice. 1 jaje u receptima možeš zamijeniti s ¼ šalice (oko 60 grama) tofua.