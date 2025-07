Galebove stijene - posebna plaža koja nikako ne smije propustiti u Istri

Bilo da si ljubiteljica adrenalina i skakanja u more, ili jednostavno tražiš plažu koja je malo drugačija od drugih, Galebove stijene savršen su izbor za tebe

Kada pomislimo na plažu, prva asocijacija nam je šljunak ili pijesak i lijep ulaz u more. To je opis tipične plaže, kakvih na Jadranu ima na svakom koraku, no ako si u potrazi za plažom koja nije poput svih ostalih, kreni put Istre.

Osim poznate plaže Rt Kamenjak u Premanturi, koja je omiljeno ronilačko odredište i plaža za sve ljubitelje adrenalina i skakanja u more, Istra krije još jednu sličnu plažu koja je sve samo ne tipična plaža, a vrlo je slična Kamenjaku. Riječ je o Galebovim stijenama, jednoj od najljepših lokacija u Istri.

Kao što i sam naziv govori, Galebove stijene stjenoviti su zaljev s bistrim, plavim morem i popularno su mjesto za sve turiste koji krenu u Istru. Nalaze se na svega 10 minuta vožnje od Pule, nedaleko od nekadašnje vojarne, a do njih vodi kratak šumski put.

Na samom vrhu stijena nalazi se borova šuma, koja je kao stvorena za sve koji vole uživati u hladu na plaži, a nekoliko metara od šume započinju stijene, s kojih se vrlo lako može spustiti do mora, a oni najhrabriji mogu se okušati u skakanju.

Prekrasne bijele stijene koje strše iz mora pružaju dovoljno zabave i adrenalina ljubiteljima skokova u vodu s velikih visina - brojni turisti ovdje dolaze skakati s litica, roniti, ali i kupati se ili "kajakariti" u jednoj od nekoliko špilja koje ova prekrasna plaža krije.

Ukratko, Galebove stijene obavezna su lokacija koju moraš posjetiti ako se uputiš u Istru - sigurne smo da će te oduševiti.