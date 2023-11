Advent je sve bliže: Terasa hotela Esplanade donosi blještavilo, vrhunsku hranu i glazbu

Ovogodišnje izdanje najšarmantnijeg adventskog festivala svojim će kreativnim gourmet konceptom obogatiti Ana Grgić Tomić višestruko nagrađivana Esplanadina chefica s posebnim priznanjem Svjetske gastronomske ogranizacije i zelenom Michelinovom zvjezdicom za održivi koncept restorana Zinfandel's. Ana sa svojim timom treći put zaredom nastupa na Fooling Around street sceni i donosi slasna jela poput crostate s bakalarom i vrućih kroketa s kulenom, a tu su i Esplanadine štrukle, koje ne silaze s liste obožavanih jela. Chef Deni Srdoč, koji je dobio Michelinove zvjezdice za dva restorana, ekskluzivno će tijekom FOOLING AROUNDA zagrebačkoj publici ponuditi svoja kreativna jela s potpisom, inače dostupna gostima Hidden wine bistroa u Rijeci. Burgere i janjeći pita bread te morski hot dog servirat će uz neočekivano zabavne priloge.

Street food koncept by Mario Mandarić, La Porchetteria, inspiriran je talijanskim porchetta sendvičima koji je pripremio ovaj chef s velikim međunarodnim iskustvom, danas glavni chef Noela, jedinog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom. Chefovi Matija Bogdan & Marko Palfi, potaknuti prošlogodišnjom suradnjom nastavljaju sa sada već provjereno uspješnom fuzijom svojih kulinarskih vještina. Ova dva vrhunska chefa predstavit će koncept baziran na bliskoistočnoj kuhinji, koji će posebno oduševiti ljubitelje raznih začina. Vid Nikolić, na domaćoj gastro sceni prepoznat kao najveći autoritet u svijetu azijske kuhinje, premijerno će predstavit dio ponude kojom će najaviti KIYOMI - novi restoran i bar u srcu Zagreba, jedinstvenog ambijenta, posvećen okusima i gastronomiji sa stilom. Chefu Mati Jankoviću uspjelo je kroz njegov popularni Institut za kobasice jedno od najpopularnijih adventskih jela pretvoriti u pravi gastronomski užitak. I ove godine gosti će uživati u najfinijim ručno rađenim kobasicama po njegovoj recepturi u kombinaciji s posebno osmišljenim prilozima. Neodoljivu kompoziciju ponude sedam gastro kućica zaokružuje omiljena, tradicionalna, opjevana dalmatinska delicija. Fritula. Čiji će potpis nositi fritula? Onoga koji ju je opjevao. Fritula by Grašo, ostaje najglasnija, a premijerno ovog adventa, uronjena u neočekivane okuse, postaje i najslasnija.

Foto: Promo

Nema boljeg trenutka u godini od prosinačkih dana za nazdraviti svemu iza i ispred nas, a uz najbogatiji izbor hrvatskih i svjetskih pjenušaca na FOOLING AROUND:Sparkling Edition gosti festivala će se ugrijati uz tople koktele i ekskluzivnu selekciju pića na Bubble baru te uz najbolji domaći craft Old Pilot's Gin, kojeg će kuhati Gingle Bells ekipa. Adventsku čaroliju ispunjenu neodoljivim mirisima i okusima koje će širiti ova gastro kompozicija, zaokružit će bogat glazbeni program kojemu je cilj širiti blagdansku vibru, rasplesati i raspjevati nastupima Novih Fosila, Swingersa i Soul Fingersa.

Dvije su večeri rezervirane za nastupe sjajnih tribute bendova: Abba Real Tribute Band i Dino Dvornik Tribute, a uz koncertne nastupe za trajno dobru atmosferu bit će zaduženi

brojni popularni DJ-i zagrebačke klupske scene.

FOOLING AROUND:Sparkling Edition ovog će adventa biti mjesto kreiranja nezaboravnih uspomena, blistavih gastro i glazbenih priča. Bit će to mjesto susreta nasmijanih lica i

stvaranja sretnih priča u čudesnom blagdanskom ozračju. Otvorenje FOOLING AROUND: Sparkling Edition je 1. prosinca u 17.00 sati, a festival će biti otvoren svaki dan od 12.00 do 22.00 sata.