Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home ove sezone romantiku povezuje s osjećajem smirenosti i intime. Kolekcija je osmišljena tako da kroz tekstil, posuđe i dekorativne detalje stvori toplu, nenametljivu atmosferu u prostoru. Motivi srca, nježne poruke i suptilne boje pojavljuju se na posteljini, šalicama i tanjurima, dok mirisne svijeće i mali ukrasni predmeti dodatno naglašavaju osjećaj ugode. Fokus nije na prolaznom trendu, već na stvaranju doma u kojem se romantika osjeti kroz svakodnevne trenutke, bilo da je riječ o zimskoj večeri na kauču ili sporom jutru uz kavu.
Pepco i ove godine nudi pristupačnu verziju valentinovske estetike, idealnu za one koji vole male znakove pažnje bez velikih ulaganja. Kolekciju obilježavaju motivi srca, mašnica i razigrani detalji koji se lako uklapaju u kuhinju ili dnevni boravak. U ponudi su šalice, čaše i sitni kuhinjski dodaci koji mogu poslužiti kao simpatičan poklon, ali i kao dio svakodnevne rutine. Poseban naglasak stavljen je na dodatke za pripremu slastica i posluživanje, poput kalupa, pladnjeva i dekoracija za kolače, čime se romantika povezuje s kućnim druženjima i malim slatkim ritualima.
Sinsay se također pridružio valentinovskoj ponudi s kolekcijom koja spaja dekorativne elemente i praktične sitnice za dom. Njihovi prijedlozi najčešće uključuju svijeće, šalice, jastučnice i manje ukrase u romantičnim tonovima, namijenjene onima koji vole brzo i jednostavno unijeti sezonski ugođaj u prostor. Kolekcija je zamišljena kao lagani vizualni dodatak interijeru, bez potrebe za potpunim preuređenjem, ali s jasnom porukom topline i pažnje.
Valentinovske kolekcije ovih brendova pokazuju da romantika u interijeru više nije rezervirana samo za jedan dan u godini, već postaje dio šireg trenda stvaranja ugodnog i osobnog doma. Na kraju, iz ponude Zare Home, Pepca i Sinsaya izdvajamo naše favorite koji na najljepši način spajaju funkcionalnost i romantičnu estetiku te će se s lakoćom uklopiti u svaki interijer.