403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Lifestyle
ROMANTIČNI DETALJI

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom

Žena.hr
9. veljače 2026.
Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Valentinovo je sve bliže, a s njim su stigle i posebne tematske kolekcije za dom koje donose dašak romantike u svakodnevni prostor. Zara Home, Pepco i Sinsay ove sezone nude niz dekorativnih i praktičnih sitnica koje se lako uklapaju u interijer i stvaraju toplu, nježnu atmosferu

Tematske kolekcije za Valentinovo već su stigle u ponudu poznatih brendova za uređenje doma, a ove godine naglasak je na sitnim detaljima koji stvaraju atmosferu topline, nježnosti i svakodnevne romantike. Umjesto prenaglašenih ukrasa rezerviranih samo za jedan dan u godini, kolekcije Zare Home, Pepca i Sinsaya donose komade koji se lako uklapaju u interijer i mogu se koristiti i dugo nakon 14. veljače. Valentinovo se tako sve više promatra kao inspiracija za ugodniji dom i male rituale koji čine svakodnevicu ljepšom.

Zara Home ove sezone romantiku povezuje s osjećajem smirenosti i intime. Kolekcija je osmišljena tako da kroz tekstil, posuđe i dekorativne detalje stvori toplu, nenametljivu atmosferu u prostoru. Motivi srca, nježne poruke i suptilne boje pojavljuju se na posteljini, šalicama i tanjurima, dok mirisne svijeće i mali ukrasni predmeti dodatno naglašavaju osjećaj ugode. Fokus nije na prolaznom trendu, već na stvaranju doma u kojem se romantika osjeti kroz svakodnevne trenutke, bilo da je riječ o zimskoj večeri na kauču ili sporom jutru uz kavu.

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home

Pepco i ove godine nudi pristupačnu verziju valentinovske estetike, idealnu za one koji vole male znakove pažnje bez velikih ulaganja. Kolekciju obilježavaju motivi srca, mašnica i razigrani detalji koji se lako uklapaju u kuhinju ili dnevni boravak. U ponudi su šalice, čaše i sitni kuhinjski dodaci koji mogu poslužiti kao simpatičan poklon, ali i kao dio svakodnevne rutine. Poseban naglasak stavljen je na dodatke za pripremu slastica i posluživanje, poput kalupa, pladnjeva i dekoracija za kolače, čime se romantika povezuje s kućnim druženjima i malim slatkim ritualima.

Sinsay se također pridružio valentinovskoj ponudi s kolekcijom koja spaja dekorativne elemente i praktične sitnice za dom. Njihovi prijedlozi najčešće uključuju svijeće, šalice, jastučnice i manje ukrase u romantičnim tonovima, namijenjene onima koji vole brzo i jednostavno unijeti sezonski ugođaj u prostor. Kolekcija je zamišljena kao lagani vizualni dodatak interijeru, bez potrebe za potpunim preuređenjem, ali s jasnom porukom topline i pažnje.

Valentinovske kolekcije ovih brendova pokazuju da romantika u interijeru više nije rezervirana samo za jedan dan u godini, već postaje dio šireg trenda stvaranja ugodnog i osobnog doma. Na kraju, iz ponude Zare Home, Pepca i Sinsaya izdvajamo naše favorite koji na najljepši način spajaju funkcionalnost i romantičnu estetiku te će se s lakoćom uklopiti u svaki interijer.

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, set šalica - 5 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, nadstolnjak - 2,30 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, šalica - 4,50 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, zdjela - 3 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, svijeća - 2 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, jastuk - 6 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Pepco, vaza - 6 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Sinsay, zdjele - 3,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Sinsay, ukras - 3,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Sinsay, tanjur - 3,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Sinsay, vijenac - 9,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Sinsay, šalica - 3,49 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Sinsay, posteljina - 14,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, zdjelice - 9,99 € 

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, čaša - 3,29 € 

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, kalup - 8,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, kalup za pečenje - 16,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, podmetač - 12,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, mirisna svijeća - 18,99 €

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, tanjur - 6,49 € 

Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom
Zara Home, lampa - 34,99 € 

 

Pročitajte još o:
Uređenje DomaValentinovoInterijeri
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ROMANTIČNI DETALJI
Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom