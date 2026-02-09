Dom u znaku ljubavi: Popularni brendovi donose kolekcije inspirirane Valentinovom

Valentinovo je sve bliže, a s njim su stigle i posebne tematske kolekcije za dom koje donose dašak romantike u svakodnevni prostor. Zara Home, Pepco i Sinsay ove sezone nude niz dekorativnih i praktičnih sitnica koje se lako uklapaju u interijer i stvaraju toplu, nježnu atmosferu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tematske kolekcije za Valentinovo već su stigle u ponudu poznatih brendova za uređenje doma, a ove godine naglasak je na sitnim detaljima koji stvaraju atmosferu topline, nježnosti i svakodnevne romantike. Umjesto prenaglašenih ukrasa rezerviranih samo za jedan dan u godini, kolekcije Zare Home, Pepca i Sinsaya donose komade koji se lako uklapaju u interijer i mogu se koristiti i dugo nakon 14. veljače. Valentinovo se tako sve više promatra kao inspiracija za ugodniji dom i male rituale koji čine svakodnevicu ljepšom.

Zara Home ove sezone romantiku povezuje s osjećajem smirenosti i intime. Kolekcija je osmišljena tako da kroz tekstil, posuđe i dekorativne detalje stvori toplu, nenametljivu atmosferu u prostoru. Motivi srca, nježne poruke i suptilne boje pojavljuju se na posteljini, šalicama i tanjurima, dok mirisne svijeće i mali ukrasni predmeti dodatno naglašavaju osjećaj ugode. Fokus nije na prolaznom trendu, već na stvaranju doma u kojem se romantika osjeti kroz svakodnevne trenutke, bilo da je riječ o zimskoj večeri na kauču ili sporom jutru uz kavu.

Zara Home

Pepco i ove godine nudi pristupačnu verziju valentinovske estetike, idealnu za one koji vole male znakove pažnje bez velikih ulaganja. Kolekciju obilježavaju motivi srca, mašnica i razigrani detalji koji se lako uklapaju u kuhinju ili dnevni boravak. U ponudi su šalice, čaše i sitni kuhinjski dodaci koji mogu poslužiti kao simpatičan poklon, ali i kao dio svakodnevne rutine. Poseban naglasak stavljen je na dodatke za pripremu slastica i posluživanje, poput kalupa, pladnjeva i dekoracija za kolače, čime se romantika povezuje s kućnim druženjima i malim slatkim ritualima.

Sinsay se također pridružio valentinovskoj ponudi s kolekcijom koja spaja dekorativne elemente i praktične sitnice za dom. Njihovi prijedlozi najčešće uključuju svijeće, šalice, jastučnice i manje ukrase u romantičnim tonovima, namijenjene onima koji vole brzo i jednostavno unijeti sezonski ugođaj u prostor. Kolekcija je zamišljena kao lagani vizualni dodatak interijeru, bez potrebe za potpunim preuređenjem, ali s jasnom porukom topline i pažnje.

Valentinovske kolekcije ovih brendova pokazuju da romantika u interijeru više nije rezervirana samo za jedan dan u godini, već postaje dio šireg trenda stvaranja ugodnog i osobnog doma. Na kraju, iz ponude Zare Home, Pepca i Sinsaya izdvajamo naše favorite koji na najljepši način spajaju funkcionalnost i romantičnu estetiku te će se s lakoćom uklopiti u svaki interijer.

Pepco, set šalica - 5 €

Pepco, nadstolnjak - 2,30 €

Pepco, šalica - 4,50 €

Pepco, zdjela - 3 €

Pepco, svijeća - 2 €

Pepco, jastuk - 6 €

Pepco, vaza - 6 €

Sinsay, zdjele - 3,99 €

Sinsay, ukras - 3,99 €

Sinsay, tanjur - 3,99 €

Sinsay, vijenac - 9,99 €

Sinsay, šalica - 3,49 €

Sinsay, posteljina - 14,99 €

Zara Home, zdjelice - 9,99 €

Zara Home, čaša - 3,29 €

Zara Home, kalup - 8,99 €

Zara Home, kalup za pečenje - 16,99 €

Zara Home, podmetač - 12,99 €

Zara Home, mirisna svijeća - 18,99 €

Zara Home, tanjur - 6,49 €