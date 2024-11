Lijepa i ljekovita. Donosimo sve što želiš znati o biljci zimzelen

Biljke koje želiš imati u svom vrtu ili stanu čak i zimi su češće no što misliš. Među njima je i zimzelen (lat. Vinca), rod biljaka iz porodice Apocynaceae, koji obuhvaća oko sedam vrsta trajnica ili polugrmova. Razlikuju se po mnogim stvarima, pa tako neke od njih možeš držati isključivo u vrtu, dok ćeš druge moći priviknuti (uz puno pažnje i ljubavi) životu u stanu.

Ljekovitost zimzelena

O zimzelenu kao biljci se priča stoljećima a jedan od glavnih razloga je njegova ljekovitost. Najpoznatija vrsta je madagaskarski zimzelen (Catharanthus roseus), koji se često koristi u medicinske svrhe zbog svojih alkaloida. Kroz godine istraživanja, znanstvenici su otkrili da bi alkaloidi koje proizvodi madagaskarski zimzelen mogli biti itekako korisni onkološkim bolesnicima. Ovi alkaloidi su pokazali izuzetnu sposobnost inhibicije rasta tumorskih stanica, što je dovelo do revolucije u liječenju određenih vrsta raka. Klinička ispitivanja su potvrdila njihovu učinkovitost, posebno u borbi protiv leukemije i limfoma. Ovaj napredak nije samo proširio terapijske mogućnosti u onkologiji, već je i potaknuo daljnja istraživanja prirodnih spojeva u potrazi za novim lijekovima.

Vrste zimzelena

Na našim područjima postoji nekoliko različitih vrsta zimzelena. Razlikuju se na samo po izgledu ili veličini cvjetova i listova, već i po lokacijama gdje ih možeš pronaći u prirodi.

Mali zimzelen (Vinca minor)

Foto: Pexels

Baš kao što mu ime sugerira, mali zimzelen je malena i niska puzačica koju u prirodi možeš naći u sjenovitim područjima. Dolaze u prekrasnim nijansama plave i ljubičaste boje sa zelenim listovima. Njegova sposobnost da se brzo širi i gusto prekriva tlo čini ga izvrsnim za popunjavanje praznih prostora ispod drveća i grmlja. Osim što je lijep, mali zimzelen je izuzetno otporan na sušu jednom kad se ukorijeni, što ga čini odličnom opcijom za vrtlare. Ova prilagodljivost različitim tipovima tla, od pjeskovitih do glinenih, dodatno povećava njegovu popularnost među vrtlarima i krajobraznim arhitektima.

Veliki zimzelen (Vinca major)

Foto: Pexels

Veliki zimzelen je po svim aspektima veći od malog zimzelena - od listova do cvjetova. Poput malog, i veliki zimzelen dolazi u svim mogućim nijansama plave i ljubičaste boje s prekrasnim zelenim listovima. Zahvaljujući svom agresivnom i brzom rastu, veliki zimzelen može u kratkom vremenu stvoriti gusti, zeleni tepih koji učinkovito suzbija rast korova. Međutim, važno je napomenuti da ova karakteristika može biti i izazov u manjim vrtovima. Voli sjenovita područja i vlažno tlo, no ako ga misliš nabavljati, pobrini se za pravilnu drenažu kako ne bi došlo do truljenja korijena.

Kineski zimzelen (Vinca major 'Variegata')

Foto: Pexels

Podvrsta velikog zimzelena, kineski zimzelen ćete prepoznati po jednoj jako specifičnoj stvari. Iako po svemu ostalom je kopija velikog zimzelena, kineski ima drugačiju boju na rubovima lišća. Cvjetovi su mu najčešće ljubičaste boje i pojavljuju se tijekom proljeća i ponekad ponovno u jesen. Iako kao i veliki zimzelen voli sjenu i vlažno tlo, ova biljka se izvrsno snalazi u visećim košarama, gdje njezini dugački, viseći izdanci stvaraju dramatičan efekt. Ova karakteristika čini ga popularnim izborom za ukrašavanje balkona, terasa ili pergola.

Madagaskarski zimzelen (Catharanthus roseus)

Foto: Pexels

Najpoznatija vrsta zimzeleni je madagaskarski zimzelen, prepoznatljiv po svojim ružičastim cvjetovima. On pak zahtjeva topliju klimu i dobru drenažu kako mu korijenje ne bi strunulo. Ova biljka preferira sunčane položaje i ne podnosi dobro hladnoću ili pretjerano vlažno tlo. U područjima s umjerenom klimom, može se uzgajati kao jednogodišnja biljka ili držati u zatvorenom prostoru tijekom hladnijih mjeseci.

Zimzelen u stanu

Uzgoj zimzelena u stanu predstavlja zanimljiv izazov za ljubitelje biljaka koji žele unijeti dašak prirode u svoje domove. Iako su mnoge vrste zimzelena prilagođene vanjskim uvjetima, neke se mogu uspješno uzgajati i u zatvorenom prostoru. Ključ uspjeha leži u odabiru odgovarajuće vrste, poput madagaskarskog ili manjeg zimzelena, koje su prilagodljivije unutarnjim uvjetima. Za uspješan uzgoj zimzelena u stanu, važno je osigurati dovoljno svjetlosti, idealno na prozoru okrenutom prema jugu ili istoku. Redovito zalijevanje je neophodno, ali treba paziti da se ne pretjera jer zimzelen ne podnosi previše vlage. Temperatura u rasponu od 18 do 24 stupnjeva Celzijusa je optimalna za većinu vrsta zimzelena. Uz pravilnu njegu, koja uključuje povremeno prihranjivanje i redovito uklanjanje suhih listova, tvoj zimzelen može postati atraktivan ukras koji će ti oplemeniti životni prostor svojim lijepim cvjetovima i zimzelenim lišćem.