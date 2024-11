Sve što trebaš znati o ciklami - voli hladnoću i indirektnu svjetlost

Ako tražiš novu sobnu biljku kojoj neće smetati hladni zimski period, ciklama je savršen izbor. Ova šarmantna biljka s karakterističnim cvjetovima i dekorativnim lišćem relativno je jednostavna za uzgoj. Bitno je zapamtiti par ključnih stvari o njezi ciklame.

Kako održavati ciklamu?

Vesna Čuljat, mag. ing. agr. za ciklamu kaže da je "najtraženija je zimska cvatuća lončanica koja pripada porodici jaglaca (Primulaceae), a porijeklo vuče sa sredozemnog područja, Male Azije te otoka Rodos i Cipar." Ona jako dobro podnosi niske temperature (do 5 stupnjeva Celzijusa) i voli sjenovita područja. U stanu ju je idealno držati u negrijanim prostorijama na 10-15 stupnjeva Celzijusa. U pregrijanim prostorijama sa suhim zrakom, njeni listovi i cvjetovi brzo uvenu. Ona također voli puno sunčevog svjetla, no to svjetlo ne smije biti direktno. Zato ju je idealno držati uz prozor. Dok ciklama cvjeta, moraš ju dohranjivati jednom tjedno i paziti da odstranjuješ listove koji su žuti i cvjetove koji su ocvali.

Koliko često se zalijevaju ciklame?

Oko ovog ćeš se trebati malo više potruditi. Nema jednog odgovora na ovo pitanje, jer će učestalost zalijevanja ovisiti o temperaturi na kojoj držiš biljku kao i vlazi zraka. No jedna stvari će ti pomoći da lakše primijetiš kad treba zaliti ciklamu: prati suhoću gornjeg sloja zemlje. Kada postane suh na dodir, to je znak da ciklami treba vode. U prosjeku će ovo biti jednom tjedno, no prati suhoću jer ćeš tako najbolje vidjeti treba li joj voda ili ne. Ne želiš ju zalijevati preko listova i cvjetova jer će tako brže istrunuti. Ciklama će biti najsretnija ako joj naspeš vode u tanjur ispod tegle tako da ona sama upije vodu u zemlju.

Foto: Pixabay

Također, ciklama u proljeće prestaje s rastom, pa ju tada i treba manje zalijevati kako bi mogla početi s mirovanjem. Ciklama miruje otprilike mjesec dana dok joj se listovi ne posuše, a kada počne razvijati nove listove, tad je vrijeme za presađivanje. Gomolj trebaš presaditi i držati na svijetlom mjestu, te ga početi ponovno redovito zalijevati.

Zašto moja ciklama ima žute listove?

Ako primijetiš da tvoja ciklama ima žute listove, dva su moguća uzroka. Jedan je taj da je ciklami prevruće. Visoke temperature su stres za ciklamu, tako da trebaš pripaziti na temperaturu sobe u kojoj ju držiš. Ako primijetiš da listovi postaju žuti, razmisli o promjeni lokacije na neko hladnije mjesto u kući ili stanu.

Drugi moguć razlog je prekomjerno zalijevanje biljke. Kod mnogih cvjetova, vlasnici ciklame iz brige ju zalijevaju više nego potrebno. Da se to tebi ne bi desilo, pomno prati suhoću gornjeg sloja zemlje. To ćeš najlakše napraviti tako da svakih nekoliko dana prstom zaroniš 2-3 centimetra ispod površine zemlje. Ako je zemlja vlažna, još nije vrijeme za zalijevanje.