Želiš preurediti kupaonicu? Donosimo sjajne Instagram ideje i različite stilove

Uređenje kupaonice najčešće je zabavno i stresno u isto vrijeme. Potrebno je razmišljati o rasporedu kupaonice, odabiru kvalitetne kade, tuš kabine, instalacijama, ali i detaljima koji uljepšavaju svaki prostor. Detalji su jako bitni kod uređenja kupaonice jer se često radi o malom prostoru koji treba biti dobro iskorišten.

Na Instagramu su sve popularnije kupaonice u skandinavskom i minimalističkom stilu kod kojih je ključna rasvjeta.

Portal Homes&Gardens piše da o rasvjeti treba promišljati u ranoj fazi uređenja jer će ju majstor trebati ugraditi u strop ili zid, oko ormarića, stolarije ili kablirati prije nego što pločice dođu na zidove tvoje kupaonice. Dobra rasvjeta pridonijet će ugođaju.

Osim rasvjete još je nekoliko stvari važno kod uređenja kupaonice. Saznaj ih u nastavku – a izdvojile smo i neke sjajne ideje koje ti mogu biti inspiracija - posebice imaš li malu kupaonicu.

Ideje za uređenje kupaonice

Uređenju kupaonice treba prethoditi razmišljanje o rasporedu, kvadraturi prostorije, ali i o stilu u kojemu je građen tvoj dom. Nema univerzalnog odgovora kakva je to savršena kupaonica, no koristiš ju svakodnevno stoga treba biti funkcionalna, a prostor maksimalno iskorišten. To znači da je manje više, a manjak prostora možeš nadoknaditi (skrivenim) ormarićima, vješalicama i drugim praktičnim rješenjima.

Izgled kupaonice važan je, ali i funkcija je jako bitna. Stvari možeš pohraniti iza ogledala ili na zidu kraj tuša.

Što se tiče stila, skandinavski stil trenutno je jako popularan na Instagramu. On koristi različite tekture i uzorke na bijelim pločicama u kombinaciji s drvom i kamenom.

Neutralne boje, dobra rasvjeta, dovoljno prirodnog svjetla može ti biti nit vodilja kod uređenja kupaonice. Uz njih lako možeš dodati detalje u boji poput tepiha ili police.

Ako bi ipak željela nešto življe, plava ili zelena mogle bi biti pun pogodak. Zelena će te u kupaonici opustiti i uvući u oazu mira, no pri odabiru boja razmisli kako bi one izgledale po danu i noći.

Uređenje male kupaonice

Adekvatno uređenje posebno je izazovno imaš li mali prostor. Tad treba razmisliti treba li ti zaista kada i kako dobrim rasporedom vizualno povećati prostoriju. Mudro je staviti zrcala, ali i postaviti pločice horizontalno jer bi to moglo stvoriti iluziju veće prostorije. S druge strane, okomito postavljene pločice učinit će prostor višim – pogotovo imaš li u kupaonici nizak strop.

Umivaonik bi kod malih kupaonica trebao biti mali kako bi ti stali držači za ručnik i dodaci. Visoki okomiti element s ormarićima mogao bi biti dobar naćin uštede prostora. Biraj držače s više 'krakova', a posegni i za praktičnim komadima za odlaganje šampona, krema i/ili šminke. Ipak pokušaj ne natrpavati prostor da bi se mogla kretati.

Ova ideja za uređenje dokaz je da mali prostor može biti itekako kreativan i zanimljiv.

Nadamo se da ti je Instagram i u ovom slučaju poslužio kao inspiracija za renovaciju. Najvažnije je da se u svom domu – pa i u kupaonici – osjećaš ugodno i da je baš po tvojoj mjeri.

POGLEDAJ VIDEO: PILATES VJEŽBE ZA TRBUH