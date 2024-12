Novo ruho dnevnog boravka - Mirjana Mikulec donosi savjete i ideje za uređenje

Za mnoge osobe, dnevni boravak je najvažniji prostor u domu, pa stoga najviše pažnje posvećujemo njegovom uređenju. Većina nas želi da taj prostor bude moderan, atraktivan, funkcionalan i udoban. Kako, dakle, stvoriti moderan dnevni boravak? Dizajnerica Mirjana Mikulec nudi nekoliko savjeta i ideja svog studija koji će ti pomoći u oblikovanju modernog stila u ovoj omiljenoj prostoriji.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Moderan dnevni boravak bez ograničenja

Moderan dnevni boravak ne mora biti ograničen na neutralne boje ili minimalizam. Nema jedinstvenog pravila kada je u pitanju stil ili izbor boja, pa se kombinacija različitih stilova često preporučuje kako bi interijer dobio na posebnosti. Osim toga, moderni dnevni boravci trebaju biti funkcionalni i praktični, prilagođeni životnim potrebama. Trendovski elementi, koji se mogu nalaziti na manjim komadima namještaja i detaljima, dodaju prostoru svježinu i privlačnost.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Ključni komadi namještaja

Naglasak neka bude na ključnim komadima namještaja na kojima ne trebaš štedjeti. Uloži u dobru sofu ili fotelju, kao i tv komodu. Kada su boje u pitanju, moderni dnevni boravci vole neutralnu bazu na koju se stavljaju koloristički naglasci u intenzivnijim bojama. Posebno, ako nisi poklonik sive ili neutralne boje.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Pored bijele, svijetlo sive i bež, neutralna baza može u tamnim nijansama – antracit sivoj, tamno plavoj, tamno zelenoj ili crnoj. No, svakako bi podovi trebali biti u svijetlim nijansama, kao i zidovi. To povećava volumen prostorije, a tamni elementi koji dolaze na bazu jače dolaze do izražaja (sofa, komoda, tepih, fotelja…).

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Siva ili bež sofa?

Dizajnerica Mirjana Mikulec ističe da je siva boja na vrhu njezine liste, a biraju ju je i njezini klijenti. Razlog tome je jednostavan: siva je univerzalna boja koja nikada ne može biti pogrešan odabir. Investiranjem u kvalitetnu sivu sofu ili kutnu garnituru izabrat ćeš siguran izbor jer će takav komad namještaja lako podnijeti sve promjene u dekoraciji i savršeno se uklopiti u svaki novi stil ili boju. Sa sivom ćeš uvijek biti moderna i – uvijek u trendu. A eventualni dojam monotonije podići ćeš ukrasnim jastucima, dekicama. Isto vrijedi i za sve bež nijanse koje dizajnerica Mirjana Mikulec rado koristi u svojim projektima.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Sa sivom je uvijek sve moderno i u trendu. A eventualni dojam monotonije podići ćeš ukrasnim jastucima, dekicama… Isto vrijedi i za sve bež nijansekoje dizajnerica Mirjana Mikulec rado koristi u svojim projektima.

Ljepota je u rasporedu

U boravku je svaki segment bitan, kako bi sve bilo funkcionalno i usklađeno. Zato je bitan raspored namještaja. Moderni dnevni boravci vole protočnost i prozračnost. Bitno je da obratiš pažnju na to da manji boravak ne bude zagušen glomaznim komadima namještaja. U manjem prostoru sofu možeš staviti uza zid i birati model jednostavnijeg volumena i dizajna. Maksimiziraj prostor na zidovima za police i ormariće - tako ćeš osloboditi prostor na podu. Također, izbjegavaj postavljanje TV-a nasuprot prirodnom svjetlu, jer će odsjaj prozora i sunca smetati prilikom gledanja TV-a.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Naglašen volumen: više je više

Za moderne dnevne boravke na prvu bismo pomislili da vrijedi geslo kojim se inače ravna minimalizam – manje je više. No, dnevni boravci ne moraju biti nužno minimalistički, nego vole udobnost i trendove pa je pravo geslo "više je više".

Maksimalizam u dnevnim boravcima prvenstveno se odnosi na namještaj za sjedenje – sofe, fotelje i kutne garniture, a posebno na njihov volumen. Zaobljeni oblici i naglašena masivnost sve su češći u dizajnu ovih komada, što čini odličnu kombinaciju s komadima koji se ističu ravnim, oštrim linijama.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Važno je uskladiti stil, boje, materijale, teksture i uzorke u dnevnom boravku. Međutim, kada je riječ o uzorcima, mnogi se susreću s određenim strahom, osobito kada ih kombiniramo više. Iako kontrast koji stvaraju uzorci (posebno neki) može biti vrlo efektan, često postoji oprez pri njihovom spajanju.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Pokušaj izbjegavati monokromatske koncepte, a kombinaciji boja dodaj i neki od popularnih uzoraka – mramor, beton ili terazzo. Uzorak mramora donosi eleganciju i profinjenost interijeru, beton suvremenost, terazzo dinamiku i razigranost, a drvo toplinu.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere