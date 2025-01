Mirjana Mikulec donosi ideje za kuhinju iz snova u kojoj će uživati cijela obitelj

Prilikom uređivanja kuhinje važno je obratiti pažnju na funkcionalnost, a najbolji način da to postigneš je da izradiš kuhinju po mjeri, koja će odgovarati tvojim potrebama. U ovom primjeru, studio Mirjane Mikulec dizajnirao je kuhinju većih dimenzija, koja se nalazi u obiteljskom stanu. Prostire se na više od 15 kvadrata, što omogućava smještaj svih potrebnih elemenata. Klijenti su željeli kuhinju od luksuznih materijala, s puno prostora za odlaganje, velikim hladnjakom, hladnjakom za vino i kuhinjskim otokom.

Kuhinja je namijenjena četveročlanoj obitelji koja uživa u kuhanju i druženjima oko otoka. S obzirom na to, odlučeno je da kuhinja bude u L-obliku, s prostranim otokom. Klijentima su ponuđena dva rješenja, koja se razlikuju u dekorima.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Prvo rješenje uključuje kombinaciju sive boje i drvenih dekora, dok drugo nudi svijetlo sive fronte s dekorom mramora, uz drvene letvice na dijelu otoka i drvene elemente na visokom elementu. Ovaj drugi dizajn bio je izbor klijenata, koji su se odlučili za kombinaciju kamena i medijapana.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Kuhinjski aparat za kavu smješten je na radnu površinu, jer je kuhinja dovoljno prostrana, a aparat je i elegantan dodatak. "U odnosu na idejno rješenje, kuhinja se razlikuje tek u pokojoj sitnici, kao što su rasvjeta i model stolaca. Zahvaljujući veličini prostora imali smo mjesta za dovoljno zatvorenih elemenata, ali i za one sa staklenim frontama, koje su razbile monotoniju. Također, uklopili smo i stavke koje su klijentima bile jako važne, a to su uređaji u ravnini dohvata ruke i veliki hladnjak. S obzirom na to da smo za većinu elemenata birali neutralni dekor, zanimljiv ali i elegantan izgled postigli smo kombinacijom drva i mramora", zaključuje dizajnerica.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Jedan od posebnih detalja ove kuhinje je skladno povezivanje kuhinjskih elemenata s TV jedinicom, što daje prostoru harmoniju. Više o procesu izrade kuhinje možete vidjeti u video prilogu.

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere