Evo kako jednostavno možeš uzgojiti začinsko bilje

Imati vlastiti mirisni vrt aromatičnog začinskog bilja lijepo je, ali i korisno – uvijek imaš svjež bosiljak ili peršin za kuhanje nadohvat ruke, a zahvalne će ti biti i pčelice. Za takav mini vrt ne treba ti komad zemlje, možeš ga uzgojiti i u stanu – i to vrlo jednostavno. Ipak, kako bi tvoje biljke bile raskošne i zdrave, trebaš se pridržavati nekoliko savjeta iskusnijih vrtlara. Ono što najprije trebaš ustanoviti jest je li biljka koju planiraš njegovati jednogodišnja, dvogodišnja ili višegodišnja. Također, bitno je je li biljka mediteranska ili kontinentalna.

Začinski vrt zimi

Možda nisi znala, ali svoje začinske biljke u loncima preko zime najbolje je držati vani, na balkonu ili terasi. Ovo pravilo vrijedi čak i za mediteransko bilje poput ružmarina, lovora ili lavande iako je ono manje izdržljivo kad su niske temperature u pitanju. Ipak, u našoj su zemlji zime uglavnom dovoljno blage.

Svenja Schwedtke, njemačka vrtlarica poznata na društvenim mrežama savjetuje:

„Ovo bilje u slučaju snijega ili mraza možemo pokriti flisom, no radije ga nemojte cijelo vrijeme držati unutra. Najčešće ionako imamo malo pravih snježnih dana zimi kad biljke možemo unijeti u stan, no ako je temperatura 3 stupnja ili je rosa, biljke trebaju radije prezimiti vani.“

Vrlo je važno ne zaboraviti povremeno zaliti biljke iako su na balkonu na koji zimi vjerojatno ne izlaziš toliko često kao za topla vremena. Naime, za višegodišnje začinske biljke kao što su timijan, origano, lavanda, kadulja, metvica i vlasac bitno je da dobivaju vodu, osobito ako su ispod krova pa ih kišne kapi ne dopiru do njih.

Foto: Pexels

Sadnja začinskog biljka

Jednogodišnje začinske biljke poput bosiljka, peršina, korijandera ili slatkog mažurana trebat ćeš posaditi svakog proljeća iznova. S druge strane i trajnice je također najbolje posaditi u rano proljeće – ako ćeš ih saditi na otvorenom. Ako ih ipak planiraš držati u stanu, možeš ih saditi u bilo kojem dijelu godine. Evo najvažnijih smjernica za uzgoj začinskog bilja:

Svjetlost

Generalno, začinske biljke vole svjetlost i trebaju barem 6 sati sunčeve svjetlosti na dan. Ako su na balkonu, sigurno će je dobiti, no držiš li ih unutra, najbolje mjesto za njih bit će na prozorskoj dasci.

Voda

Trebaš znati da različite vrste začinskog bilja ne zahtjevaju jednako količinu vode – zato, upoznaj svoju biljku i informiraj se. Na primjer, mirisni bosiljak voli više vlage svaki dan, baš kao i peršin ili korijander, dok neke druge biljke, kao što su origano ili kadulja, bolje uspijevaju na manje vlažnom tlu. Kako bi znala da trebaš zaliti biljku provjeri prstom zemlju, ako je sasvim suha, tvoja biljka je vjerojatno žedna.

Gnojenje

Začinsko biljke trebala bi gnojiti svakih 7 dana, najbolje gnojivom opće namjene koje je topivo u vodi. Prije gnojenja važno je biljku dobro zaliti vodom. Zimi gnojenje možeš preskočiti.

Foto: Pexels

Rezanje

Uputno je pričekati da biljka naraste do određene visine, oko 15 cm, prije no što počneš kidati njene listiće za upotrebu u kuhinji. Rezanje listova pomaže biljci da bolje raste – dakle, i ona ima koristi od toga. Ipak, pripazi da ne pretjeraš ne otkineš previše listova odjednom.

Prave tegle

Za začinsko su biljke idealne tegle duboke do 30 cm. Neke trajnice mogu s vremenom prerasti svoju teglu pa će ih biti potrebno presaditi u veću – da je tako znat ćeš ako vidiš da korijenje izlazi kroz rupe na dnu tegle. Teglu najprije dobro operi i zatim napuni zemljom, ali ne skroz do vrha. Najbolje je svaku vrstu biljke posaditi u zasebnu teglu, iako one koje imaju slične potrebe mogu biti i zajedno u jednoj većoj (na primjer, razne vrste mediteranskog bilja, poput ružmarina, origano, mažurana timijana – tako će ti ih biti lakše održavati.