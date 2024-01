Matea i Petra su nam otkrile sve o kokedami - sobnim biljkama u kuglama mahovine

Iza domaćeg brenda Hangin' garden koji se specijalizirao za izradu ukrasnih biljka u kuglama mahovine stoje dvije žene: Splićanka Petra i Makaranka Matea. Petra Pavelić je 33-godišnja grafička dizajnerica sa zagrebačkom adresom koja za sebe kaže da je od malena imala 'crtu' za kreativnost pa je izrađivala nakit od kristala, svijećnjake te je restaurirala namještaj. Matea Bušić je 38-godišnja majka i supruga koja živi u Splitu koja uživa u čitanju, vožnji bicikla, planinarenju, putovanjima, plesanju (pogotovo na techno), jogi, kampiranju i najviše od svega, boravku u šumi. Njih dvije spojila je ista ljubav – ljubav prema biljkama. No, kako je došlo do sudbonosnog susreta?

Matea: Petru sam upoznala preko zajedničke prijateljice i družile smo dok smo obje živjele u Zagrebu. Ona me uvela u svijet kokedama, i naučila me njihovoj izradi. Budući da volim biljke i šumu, a kokedama je spoj toga, i ja sam željela biti dio Hangin' gardena. Nas se dvije super slažemo, dosta smo sinkronizirane što se posla tiče, te smo nastavile put zajedno, kao partnerice. Sretna sam što je Petra ušla u moj život i što stvaramo kokedame zajedno.

Foto: Privatni album

Kako je nastala ideja Hangin' garden?

Petra: Neko vrijeme živjela sam u Barceloni gdje sam prvi put ugledala kokedame kao dekoracije raznih interijera, shopova, galerija, restorana, barova…. Kad sam shvatila da su to žive biljke jako sam se zainteresirala za njih te sam otišla na radionicu kako bih saznala sve o njima i naučila kako se izrađuju. Svoju prvu kokedamu ponijela sam kući, brinula se o njoj te sam je čak nosila sa sobom natrag u Hrvatsku. Dvije godine od mog prvog susreta s kokedamama, pred blagdane 2019. godine, razmišljala sam što izraditi dragim ljudima za poklone jer više volim ručno izrađene darove sa srcem, nego ono što se može kupiti. Tada sam se sjetila kokedama. Izradila sam ih desetak komada, poklonila ih dragim ljudima, a reakcije su bile sjajne te su me potakle da se počnem ozbiljnije baviti ovim biljkama. Tad još nitko u Hrvatskoj nije izrađivao kokedame, tako da mi je cilj bio upoznati naše ljude s japanskom tehnikom uzgoja biljaka. Hangin' garden znači 'viseći vrtovi', a kako se kokedame mogu vješati u prostoru činilo mi se to kao zgodno i lako pamtljivo ime za brand. Nakon dvije godine rada pridružila mi se Matea koja gaji istu količinu ljubavi prema biljkama kao i ja, zajedno smo nastavile izrađivati kokedame i razvijati naš brend.

Foto: privatni album

Što je zapravo kokedama?

Matea: Kokedama je japanska tradicionalna vještina uzgoja biljaka u kugli od mahovine. Sam naziv potječe od japanske riječi 'koke' što znači mahovina i 'dama' što znači kugla. Predstavlja formu bonsaija koja se uzgaja u kugli prekrivenoj mahovinom koja biljku oslobađa oklopa posude, a ujedno i zadržava vlagu.

Kako se rodila vaša ljubav prema biljkama?

Petra: Cijelo svoje djetinjstvo gledala sam mamu kako uzgaja i brine se za svoje biljke, tako da mi je tu ljubav prenijela ona - jednostavno ne mogu zamisliti dom bez biljaka. Kad sam se odselila prva biljka koju sam kupila bila je bonsai fikus, a tada je i počela razmjena pelcera s prijateljima… Sve se to odvilo prirodno, oduvijek volim biljke i nikad mi nisu dosadile.

Matea: Od malih sam nogu okružena ljubavi prema biljkama. Tata ima polje i vinograd u kojem sam pomagala kad je bilo potrebno, a pomažem i sad, kad je berba grožđa. Ljubav prema šumi i mahovini rodila se jer sam provodila praznike kod bake u Češkoj - miris mahovine vraća me u djetinjstvo.

Kakve sve biljke imate u ponudi?

Matea: U ponudi imamo većinom sve kućne biljke, osim onih kojima ne odgovara kokedama kao npr. orhideje, zatim vanjske biljke kao što su sukulenti i kaktusi te sezonske biljke kao što su borići, božićni kaktusi i vrijesak.

Foto: privatni album

Kako se za ove biljke u mahovini treba brinuti? Zahtijevaju li neku posebnu njegu ili su prikladne i za početnike?

Petra: U odnosu na klasični uzgoj biljaka, drugačije je jedino zalijevanje. Kugla se potopi u vodu na 5 do 10 minuta da biljka upije koliko joj je potrebno, nakon toga ručno se ocijedi višak vode (mahovina je kao spužva pa lako otpusti višak) i vrati se na njeno mjesto. Nije teško, samo je drugačije, ali lako se stvori navika. Uz svaku kokedamu dolaze i detaljne upute za njegu, tako da i početnik može biti uspješan ako ih se pridržava.

Koje su biljke najtraženije?

Petra: Vječni klasik kad je uređenje interijera biljkama u pitanju jedan je od najprodavanijih kokedama - bonsai fikus ginseng. Često izrađujemo i palme sreće, zlatne puzavce, noline…

Foto: privatni album

Koja je najskuplja biljka u ponudi?

Petra: Iz stalne ponude najskuplji su veliki bonsai fikus i slonova noga. Izrađujemo i po privatnim narudžbama, ljudi često naručuju ogromne biljke u kokedami koje više vrijede. Cijene kokedama ovise isključivo o vrijednosti same biljke i težini izrade pojedinih kokedama.

Jeste li ikad posjetile Japan i ako niste, je li vam to želja?

Matea: Nisam nikada posjetila Japan, ali mi je na 'bucket listi' destinacija. Imaju drugačiju kulturu koju bi voljela iz prve ruke doživjeti i okusiti.

Petra: Ogromna želja mi je posjetiti Japan, uvijek govorim kako je to 'putovanje u budućnost' jer smatram da su daleko ispred svih nas po pitanju baš svega. Fascinira me njihova povijest, futuristički način življenja, kultura, kuhinja, prekrasni vrtovi i hramovi te njihova napredna tehnologija. Kad budem išla u Japan, obavezno ću posjetiti Kyoto i otići u bambusovu šumu.

