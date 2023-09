Ne moraš biti 'šaptačica biljkama da ti ove 3 biljke uspiju i krase i tvoj stan

Dobro odabrana sobna biljka zadovoljava sve uvjete: lijepo ju je gledati, uklapa se u interijer tvog doma, osigurava opskrbu kisikom, a osim toga – njezino održavanje nije viša matematika. Na kraju krajeva, nemaju svi ljudi s darom za unutrašnje uređenje i istovremeno smisla za njegu kućnih biljaka.

Tako možda nisi znala da sobne biljke ne možeš postaviti bilo gdje, svaka, već prema vrsti, voli 'pustiti korijene' u drugom dijelu tvoga doma. Neke biljke najbolje će uspjeti u spavaćoj sobi, drugima je idealno mjesto za život u vlažnoj kupaonici, a treće će procvasti punim sjajem u dnevnom boravku. Kad nabaviš svoju novu zelenu mezimicu, najprije prouči gdje se preporučuje da je smjestiš.

Mi smo pronašle tri biljke savršene upravo za sobu u kojoj provodimo većinu dana i koje baš vole biti negdje između kauča i televizora. Dakle, evo koje biljke će tvojoj dnevnoj sobi podariti dašak svježine i upgradeati je u malu zelenu oazu, idealnu za opuštanje nakon posla:

Kaktus

Ova osebujna i izdržljiva biljka nije uzalud jedna od omiljenih lončarica za dnevni boravak. Između ostalog, kaktus oprašta gotovo sve pogreške koje možeš napraviti po pitanju njegova održavanja. Kaktus će biti najsretniji ako ga smjestiš u dnevnu sobu, direktno uz prozor, jer voli puno dnevnog svijetla. Jedino što trebaš zapamtiti jest da ga ne valja previše zalijevati, u slučaju kaktusa vrijedi ona kako je manje - više. Ova biljka nikako ne voli vlažno tlo pa ju zalijevaj tek kad se supstrat potpuno osuši.

Palma sreće

Ova zimzelena biljka, uz pravu njegu, može narasti i do 3 metra visine, a porijeklom je iz tropskih šuma Južne Amerike. Palma sreće (Chamaedorea elegans) najsretnija će biti ako je postaviš na neko osvijetljeno mjesto u sobi, no ne pod izravnu sunčevu svjetlost. Ova efektna ukrasna biljka voli vlagu, a suh joj je zrak noćna mora, no prilično je otporna. Palma sreće tvojoj će dnevnoj sobi podariti tropski touch, a osim što je lijepa, ova lončarica je i korisna: filtrirat će zrak u tvom boravku od dima, nečistoće i neugodnih mirisa.

Ficus Elastica

Ova biljku, poznatu i pod nazivom Fikus Gumijevac, krase prekrasni, sjajni i bujni listove, koji kao da su premazani voskom. Kad živi u zatvorenom prostoru, obično naraste do 3 metra visine. No oprez ova je biljka otrovna za mačke i pse, a nije dobar izbor ni za ljude alergične na lateks jer luči gusti bijeli sok koji se nekoć koristio za proizvodnju materijala sličnog gumi - od tuda joj i naziv.

Osim što izgleda impresivno, dobra je strana ovog fikusa što je zaista lak za održavanje. Najbolje je da ovu lončaricu smjestiš negdje gdje je količina svjetlosti dovoljna, jer ne voli stajati u mračnom kutku sobe, ali također ne podnosi ni biti na izravnom sunčevom svjetlu - u protivnome bi mogla početi gubiti lišće. Iako je treba redovito zalijevati, važno je da se ne pretjeruje jer bi previše vlage moglo uzrokovati truljenje korijena. Tijekom zimskim mjeseci kad je zrak u sobi više suh, dobro je dodatno vlažiti listove ove biljke čistom mokrom krpom - tvoj će ti fikus biti zahvalan na ovom posebnom tretmanu i zauzvrat će zasjati u svojoj punoj raskoši.