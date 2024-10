Danski hygge pomoći će ti da se osjećaš smirenije i sretnije kod kuće

Danci su poznati po svojoj sposobnosti stvaranja iznimno ugodne i opuštajuće atmosfere u svojim domovima, a ta filozofija svakodnevnog uživanja, često nazvana „hygge“, duboko je ukorijenjena u njihovoj kulturi. Hygge nije samo dizajn interijera – to je način života koji potiče osjećaj smirenosti, zadovoljstva i sreće u svakodnevnim trenucima. Taj koncept nije vezan samo za fizički prostor, već uključuje i emocionalnu udobnost i jednostavne užitke, bilo da se radi o druženju s prijateljima uz šalicu čaja, uživanju u ugodnom kutku uz knjigu ili stvaranju tople atmosfere uz svijeće.

Kako bi vaš dom postao mjesto gdje se osjećate zaštićeno i smireno, važno je razumjeti osnove hygge filozofije. Meik Wiking, direktor Instituta za istraživanje sreće u Kopenhagenu, jedan je od vodećih stručnjaka na temu hyggea, a svoju viziju sretnog doma detaljno je objasnio u svojoj knjizi My Hygge Home: How To Make Home Your Happy Place. U knjizi se bavi mnogim praktičnim aspektima kako svoj dom učiniti ne samo estetski ugodnim, već i mjestom gdje ćete se osjećati ispunjeno i sretno.

Stvaranje sretnog doma ne zahtijeva velike investicije ili luksuzne predmete – radi se o tome kako prostor možete prilagoditi tako da pruža mir i zadovoljstvo. Bilo da je riječ o pravilnom rasporedu namještaja, korištenju prirodne svjetlosti ili jednostavnom ugađanju čulima uz mirisne svijeće, hygge vam omogućuje da svakodnevno stvarate male trenutke radosti i opuštanja.

U današnjem užurbanom svijetu, gdje se često suočavamo sa stresom i brzinom života, hygge nudi suprotan pristup – usporavanje tempa i uživanje u jednostavnim trenucima, u prostorima koji potiču sreću i opuštanje.

Maksimiziranje prirodnog svjetla u domu uvijek je dobra ideja – na primjer, postavljanje stola ili sofe blizu prozora omogućava vam uživanje u sunčevoj svjetlosti. No, Wiking također naglašava važnost odabira odgovarajuće rasvjete i razumijevanja različitih vrsta svjetlosti – hladnije ili toplije – koje proizvode različite žarulje. Važno je razmisliti o tome gdje postaviti lampu, čemu će služiti te kakvu atmosferu želite stvoriti u prostoriji. „Meko, toplo svjetlo može biti savršeno za večeru ili čašu vina, ali kada perete suđe, treba vam jače svjetlo kako biste sve vidjeli,“ kaže Wiking.

Foto: Pexels

Važnost 'svjetlosnih otoka'

Kako biste stvorili ugodnu atmosferu, Wiking preporučuje stvaranje kutaka – ili otoka – svjetla u životnom prostoru. Stropne lampe, podne lampe, stolne lampe i lampe pored kreveta mogu se koristiti za kreiranje takvih kutaka. Stručnjaci za hygge preporučuju korištenje stropnih ili zidnih lampi sa staklenim ili tkaninskim sjenilima umjesto tradicionalnijih lustera kako bi se postigla intimnija atmosfera.

Foto: Pixaby

I svijećama se može postići topli ugođaj

Ako niste spremni financijski ili vremenski ulagati u kupnju novih lampi, isti efekt možete postići svijećama. Njihovo nježno, treperavo svjetlo može pomoći stvoriti mirnu i opuštajuću atmosferu za vrijeme večere ili u kasnim večernjim satima. Odaberite mirisne svijeće kako bi vaš dom bio posebno privlačan – stručnjaci za mirise prepoučuju toplije i začinjene mirise za dnevne sobe. Mirisi poput đumbira, sandalovine, smokve i bora savršeni su za stvaranje ugodne atmosfere, piše Vogue.