Ove subote ne propustite najslađu špicu godine: Gradom će prošetati vojska medenih jazavčara

Okupljanje započinje u 10:30 sati u parku Ribnjak, na livadi podno Zagrebačke katedrale, gdje će se mali, kratkonogi ljubimci okupiti prije nego krenu na svoju blagdansku šetnju koja će završiti na Zrinjevcu

Zagreb je ponovno u svom najčarobnijem izdanju, ulice su okićene lampicama i ukrsaima, a tradicionalna subotnja špica, ovpg će puta biti u novom ruhu.

Naime, 6. prosinca, Zagreb će ugostiti svoju prvu adventsku špicu jazavčara, događanje koje će okupiti ljubitelje pasa, šetače, ali one znatiželjne. Okupljanje započinje u 10:30 sati u parku Ribnjak, na livadi podno Zagrebačke katedrale, gdje će se mali, kratkonogi ljubimci okupiti prije nego krenu na svoju blagdansku šetnju koja će završiti na Zrinjevcu. Iako je glavni fokus na jazavčarima, svi psi niskog rasta su dobrodošli.

Ovaj događaj se održava povodom Međunarodnog dana prava životinja, s ciljem podizanja svijesti o odgovornom uzgoju i brizi za pasmine koje zbog svoje popularnosti često završavaju u neetičkim uvjetima. Jazavčari su jedan od najboljih primjera – obožavani, fotogenični i šarmantni, ali zbog toga često žrtve neodgovorne reprodukcije.

Zato će ove godine, od Ribnjaka prema Zrinjevcu, šetati cijela mala "vojska" tih kratkonogih šetača, a to jutro, bez obzira na vremensku prognozu, bit će ispunjeno veseljem, pozitivnom energijom i toplinom koja će obuhvatiti sve koji se nađu u tom blagdanskom okruženju.