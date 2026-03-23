Denise Richards objavila fotografije prije i poslije estetskog zahvata: 'Bila sam prestravljena'

Slavna je glumica privukla veliku pažnju nakon što je objavila fotografije prije i poslije operacije te otvoreno progovorila o cijelom iskustvu. Ispričala je što ju je dugo kočilo, zašto se na kraju odlučila na taj korak i kako su reagirali njezini najbliži

Glumica Denise Richards (55) oduvijek je poznata po svojoj iskrenosti, a tu je tradiciju nastavila i nedavno kada je s javnošću podijelila sve detalje o estetskom zahvatu kojem se podvrgnula. Ovoga vikenda u objavi sa svojim plastičnim kirurgom, Benom Taleijem, na Instagramu je podijelila nevjerojatne fotografije prije i poslije faceliftinga. Rezultati su, kako je i sama priznala, šokantni.

Htjela sam samo vratiti stvari na svoje mjesto

Nakon što je godinama tvrdila da nikada neće ići na zatezanje lica jer je "to njezino lice" i alat kojim zarađuje za život, zvijezda filma "Divlja igra" ipak se predomislila. "Htjela sam vratiti stvari tamo gdje su bile prije", objasnila je u nedavnom intervjuu, otkrivši da je o zahvatu razmišljala posljednje dvije godine. Iako je prvu estetsku operaciju, povećanje grudi, imala s tek 19 godina, priznala je da je bila "prestravljena" idejom da kirurg dira njezino lice. Zbog toga što je u javnosti od svoje dvadesete, bila je svjesna da tako veliku promjenu ne bi mogla sakriti. "Ljudi znaju kako izgledam. Ovo nije nešto što bih mogla sakriti", rekla je. Na kraju je svom kirurgu Taleiju prepustila potpunu kontrolu uz riječi: "Vi ste umjetnik. Radite što god želite".

Više od običnog faceliftinga

Rezultati, koje je glumica podijelila osam mjeseci nakon operacije pokazuju značajnu razliku na njezinom vratu, području oko usta i očiju. Njezin kirurg, Ben Talei s Beverly Hillsa, otkrio je da se radilo o sveobuhvatnom zahvatu. Uz klasični facelifting, rađeni su i temporalno podizanje obrva, korekcija gornjih kapaka (blefaroplastika) i podizanje kutova usana. Talei je u objavi na Instagramu nazvao Denise "jednom od najdražih i najljepših osoba koje su ikada hodale zemljom", dodajući kako mu je bila čast raditi na "restauraciji i očuvanju njezina karaktera i ljepote". Naglasio je kako su njezine "prekrasne oči obnovljene, a ne promijenjene" te da je umoran izraz lica u potpunosti nestao.

Raznolike reakcije članova njezine obitelji

Denise je objasnila zašto je odlučila biti toliko otvorena oko zahvata. "Mogla sam se izvući s pričom: 'Oh, izgleda puno bolje nakon razvoda'. Ali ja bih htjela znati što druge žene rade. Nisu u pitanju samo serumi i vježbanje", iskrena je bila glumica. Dodala je kako je njezin bivši suprug Aaron Phypers, od kojeg se razvodila samo deset dana nakon operacije, zapravo "pustio mačka iz vreće" otkrivši medijima da je bila na operaciji.

Njezina odluka u početku nije naišla na odobravanje kćeri. "Moje najstarije kćeri nisu bile sretne što to radim. Govorile su mi da mi to ne treba. Ali mislim da sada razumiju i vide da i dalje izgledam kao ja", ispričala je Richards. Nakon što su vidjele rezultate, priznale su da izgleda sjajno i, što je najvažnije, prirodno. Glumica je cijelo iskustvo na kraju opisala kao "najbolju stvar koju je mogla učiniti za sebe", a njezina hrabrost i otvorenost naišle su na brojne pohvale obožavatelja i kolega.