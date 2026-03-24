Još se jednom mijenjaju pravila igre: 'Nek' ih bude deset, ja znam da sam najbolja!'

Razgovori s Petrom i Karlom postali su vrlo ozbiljni.

Cocktail party započeo je u napetoj atmosferi zbog novih pravila s ružama u tri boje koje otkrivaju emocije Savršenih. Već na početku bilo je jasno da će večer biti sve samo ne mirna.

„Nikad ovoliko različitih ruža na početku cocktail partyja. Nadam se da su vam ove šarene ruže razbistrile um, razjasnile emocije i misli jer će vam upravo to večeras trebati“, poručio je voditelj.

Djevojke su krenule analizirati odnose i podjelu ruža, a neke su otvoreno priznale kako ih je to uzdrmalo. „Moguće je da zbog naših međusobnih doživljaja jedna o drugoj smo bile iznenađene podjelom ruža jer mi ne percipiramo te djevojke i njihove ruže tako kako ih dečki vide“, komentirala je jedna od njih.

Razgovori s Petrom i Karlom postali su vrlo ozbiljni. Petar je jednoj djevojci pokušao razjasniti situaciju i umiriti njezine sumnje: „Siguran sam u tebe“, ponavljao joj je dok mu je ona uzvratila: „Nema razloga da mi ne vjeruješ.“ Njihov je razgovor završio poljupcem koji su vidjele i ostale djevojke.

S druge strane, Karlo je priznao kako ga muče priče koje čuje o jednoj kandidatkinji, što je dodatno uzdrmalo njihov odnos. Istovremeno, s drugom djevojkom napravio je veliki korak naprijed i priznao emocije koje se među njima razvijaju.

Napetost se osjećala i među djevojkama, a razlike u emocijama postajale su sve očitije. Petar je u jednom razgovoru iskreno priznao: „Moje emocije možda nisu toliko intenzivne kao njezine“, što je dodatno poljuljalo sigurnost kandidatkinje.

Večer je donijela i opušteniji trenutak kroz igru 'Nikad nisam…', ali i tu su se otkrile nove stvari koje su neke iznenadile. Kako se bližio kraj večeri, sve su očekivale klasičnu ceremoniju ruža - no uslijedio je preokret.

„Karlo i Petar su vam pokazali svoje osjećaje i vrijeme je da i vi pokažete vaše. Večeras, drage djevojke, vi birate za koga ćete se boriti do finala!“ objavio je voditelj.

Djevojke su tada same birale ruže i odlučivale kojem će se timu prikloniti. Dio njih odabrao je Petra dok su se ostale odlučile za Karla - čime su odnosi u kući dobili potpuno novu dinamiku. Epizoda je završila bez ispadanja, ali s jasnim podjelama i još većim tenzijama koje će obilježiti nastavak borbe za ljubav. „Nek' ih bude deset, ja znam da sam najbolja“, zaključit će jedna kandidatkinja.

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći je dostupna na platformi Voyo, a show možete pratiti i na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.