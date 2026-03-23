Ines poslužila slani desert i osvojila 57 bodova: 'Očekivala sam skroz nešto drugo'

Zagrebački tjedan 'Večere za 5' otvorila je umirovljenica Ines Rodin Pereza. Goste nije oduševila svojom večerom pa je za poslužena jela dobila tek 20 bodova, a ukupno 57 bodova

Današnja domaćica pripremu večere započela je predjelom - paštetom od tunjevine, senfa, kuhanih jaja, začina i limuna. Za glavno jelo odlučila je pripremiti klasične bečke pohane šnicle, uz mali obrat - pohano meso pripremila je u pećnici. Gostima je za prilog odlučila poslužiti klasični rizi bizi. „Hoće li to biti dobro ili neće nije uopće bitno, jestivo će biti. Ma, ne brini se Ines, bit će to super“, komentirala je tijekom pripreme sama domaćica. Na kraju je pripremila palačinke zapečene u pećnici. „Iskreno, desert mi se čini prejednostavan, ali dobro, možda nas iznenadi“, priznao je Mario.

„Voljela bih upoznati srčane, vesele i pozitivne ljude na večeri“, komentirala je Danira ususret prvom susretu s ostatkom ekipe. „Jako lijepi ambijent i atmosfera, ovo je selo, priroda, to je za mene super i opuštajuće“, komentirao je Maciej, koji je prvi stigao na večeru, a i Danira se slagala da je okružje za večeru predivno te da se domaćica čini simpatična.

„Kad sam vidio današnju domaćicu pomalo sam imao osjećaj kao da sam došao kod svoje bake, tako da očekujem da će hrana biti dobra i da će količinski biti svega dovoljno“, rekao je Matej.

Ekipa se smjestila za stol, a domaćica im poslužila predjelo. „Tuna mi je bila dobra“, rekao je Mario. „Bez okusa, nije bilo ni slano, kruh je bio tvrd“, komentirala je Danira, a Matej rekao kako se tuna i nije toliko osjetila u pašteti i da se dosta osjetio limun. „Iskreno, razočarala sam se jer sam očekivala nešto ukusnije, ali salata mi je bila top“, zaključila je Danira.

Domaćica je za stolom gostima recitirala jednu od svojih pjesama ljubavne tematike, a ekipa je zaključila kako bi mogli oformiti bend jer Maciej i Matej sviraju, Mario pjeva, a Ines piše pjesme. Dok je Ines servirala glavno jelo, gosti su se za stolom zabavljali igrom riječima.

„Očekivala sam skroz nešto drugo“, komentirala je glavno jelo Danira. „Kad sam krenuo rezati svinjetinu, dosta je masnoće izlazilo iz nje i baš sam osjetio tu mast i po usnama i nije mi se to baš svidjelo“, dodao je Matej. „Nisam mogao pojesti nažalost. Riža je bila u redu, ali meso je bilo tvrdo“, rekao je Maciej. Mario je jedini bio donekle zadovoljan: „Mislim da je glavno jelo bilo lijepo, sasvim solidno i u redu.“

Zapečene palačinke za desert stigle su pred goste bez pribora za jelo jer je domaćica predvidjela da gosti palačinke jedu rukama. Također, iako poslužene za desert, palačinke sa sirom i vrhnjem bile su slane. „Malo sam razočaran zbog deserta. Desert bi trebao biti sladak“, rekao je Maciej. „Bilo mi je malo čudno kad nam je ona to počela sve vaditi, a mi nismo imali ni pribor za jelo“, komentirala je Danira.

„Kod gospođe Ines posebno mi se svidjelo što ne glumi glumu, to obožavam kod ljudi. Ipak smo tu u prirodi i mislim da je tu i poželjno jesti rukama“, pozitivan je bio Mario. Gostima se palačinke baš i nisu svidjele te su priznali domaćici da su očekivali nešto slatko za desert. „Nitko ništa nije pojeo i toliko mi je žao jer je gospođa divna“, rekla je Danira.

Za hranu Ines je od Danire dobila tri boda, od Mateja pet, od Macieja dva, a od Marija čak deset. Za atmosferu od Macieja je dobila sedam, od Danire i Mateja osam, a od Marija deset.

