Dan otvorenih vrata u Dumovcu: 160 pasa i mačaka čeka ljubav u svom novom domu

U subotu 6. srpnja Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu ima Dan otvorenih vrata. Građani taj dan od 10 do 14 sati mogu upoznati pse i mačke koji u Skloništu čekaju udomljenje. Tamo je trenutačno više od 130 pasa i 30 mačaka, a čak četvrtinu među njima čine štenci i mačići.

Budući da se odbačeni kućni ljubimci na zagrebačkim ulicama pronalaze gotovo svakodnevno, važno je da oni koji su sada u Skloništu, čim prije dobiju svoje ljude.

Subotnja se akcija održava pod nazivom Njušimo ljubav. Naime, psi i mačke u Dumovcu jako se vesele posjetiteljima. Daju sve od sebe da ih netko primijeti i odvede u bolji život. Psi laju, a neki čak i skaču uz ogradu. Mačke prilaze ljudima i traže maženje. Dumovečke njuške osjećaju da ljudi koji dolaze u Sklonište, imaju veliko srce za životinje.

„Najviše napuštenih kućnih ljubimaca primamo tijekom proljeća i ljeta. Uz odrasle pse bez mikročipa u Zagrebu se pronalaze odbačena legla pasa i mačaka. Sklonište nam je tako stalno puno, a neki pronađeni ljubimci ostaju na privremenom čuvanju kod građana. U Sklonište ih primamo čim se za njih otvori mjesto. Kako bismo to ubrzali, nužno nam je povećati broj udomljenja ljubimaca. Tu, nažalost, posljednjih godina bilježimo negativan trend. Građani se sve teže odlučuju za udomljavanje kućnih ljubimaca. Dobro je da razumiju odgovornost koju nabavljanje ljubimca nosi, ali voljeli bismo da ako mogu, prihvate ljubav koju im dumovečke njuškice nude“, kazala je Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Foto: Sklonište Dumovec

U Sklonište je pozvala sve koji razmišljaju o nabavljaju ljubimca, ali i one kojima to još nije u planu. Dobro je da vide gdje je mjesto na kojem mogu pronaći savršenog ljubimca kad za to dođe pravi trenutak.

U naselje Dumovec na istoku Zagreba jednostavno se može doći automobilom, ali i autobusom ZET-a koji vozi s Kvaternikova trga.

Foto: Sklonište Dumovec