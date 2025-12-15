Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom

Ako tražiš poklon koji je istovremeno lijep, praktičan i osoban, planer je gotovo nepogrešiv izbor. Idealan je dar za prijateljicu, mamu, sestru, kolegicu s posla, ali i za tebe, jer traje jedan dan, već cijelu godinu - a daje osjećaj novog početka, motivacije i brige o svakodnevici

Iako živimo u vremenu kad nas aplikacije stalno podsjećaju na sve naše obaveze, papirnati planeri ponovno postaju veliki hit. I to ne bez razloga. Oni su mali ritual, osobni prostor i estetski detalj kojem se vraćaš iz dana u dan.

Možda si i ti više puta pokušala prijeći na digitalno planiranje, ali se uvijek iznova vraćaš papiru. Jer ništa ne može zamijeniti osjećaj kada otvoriš planer, uzmeš olovku i zapišeš misao prije nego što nestane. Tvoj planer možda neće izgledati savršeno poput onih s Instagrama, ali bit će stvaran, s urednim tablicama, brzinskim bilješkama, podcrtanim datumima i spontanim idejama zapisanim na rubovima stranica. I baš takav je savršen.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zašto se papirnati planeri vraćaju u velikom stilu

Društvene mreže prepune su 'plan with me' videa i estetskih kadrova ispunjenih stranica, ali iza tog trenda krije se dublja potreba – potreba da usporiš, fokusiraš se i barem na trenutak pobjegneš od ekrana. Pisanje rukom pomaže ti da misli dobivaju red, a dani jasniju strukturu.

Kako odabrati planer za 2026.

Planeri za 2026. već su dostupni u trgovinama i knjižarama - kao i nedatirani modeli koje možeš koristiti u bilo kojem trenutku. Možeš birati između klasičnih kalendarskih planera, onih s unaprijed osmišljenim tjednim i mjesečnim pregledima, ali i planera koji uključuju stranice za ciljeve, navike, 'wellbeing' i osobnu refleksiju. Ako voliš urednost bez dodatnog crtanja, strukturirani planeri bit će tvoj najbolji saveznik.

Dizajn je jednako važan: od minimalističkih i neutralnih korica do razigranih boja i ilustracija koje će ti svaki put izmamiti osmijeh na lice i uljepšati trenutak.

Mali luksuz koji traje cijelu godinu

Planer je onaj tip poklona koji mnogi neće kupiti sami sebi, ali će mu se svakodnevno vraćati. Zato je savršen izbor kada želiš pokloniti nešto smisleno, lijepo i korisno. Bilo da ga daruješ drugima ili sebi, planer donosi osjećaj reda, inspiracije i malih trenutaka posvećenih samo tebi.

U nastavku izdvajamo najljepše planere s kojima ćeš novu godinu započeti organizirano, inspirirano i s dozom stila.

ALE-HOP planer A6

ALE-HOP planer A6

Kaleido CANDY A5 STRIPE 2026.

LEUCHTTURM1919 Bullet Journal Edition 2

answear. Planer Designworks Ink Undated

Intelligent Change - The Five Minute Journal

ART+ spiral planner 2026/27 – blue dragonfly

Moj planer 2026. tirkizna

The Perfect Plan

Paper & Stuff