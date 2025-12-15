403 Forbidden

Lifestyle
SAVRŠEN DAR

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom

Žena.hr
15. prosinca 2025.
Shutterstock
Ako tražiš poklon koji je istovremeno lijep, praktičan i osoban, planer je gotovo nepogrešiv izbor. Idealan je dar za prijateljicu, mamu, sestru, kolegicu s posla, ali i za tebe, jer traje jedan dan, već cijelu godinu - a daje osjećaj novog početka, motivacije i brige o svakodnevici

Iako živimo u vremenu kad nas aplikacije stalno podsjećaju na sve naše obaveze, papirnati planeri ponovno postaju veliki hit. I to ne bez razloga. Oni su mali ritual, osobni prostor i estetski detalj kojem se vraćaš iz dana u dan.

Možda si i ti više puta pokušala prijeći na digitalno planiranje, ali se uvijek iznova vraćaš papiru. Jer ništa ne može zamijeniti osjećaj kada otvoriš planer, uzmeš olovku i zapišeš misao prije nego što nestane. Tvoj planer možda neće izgledati savršeno poput onih s Instagrama, ali bit će stvaran, s urednim tablicama, brzinskim bilješkama, podcrtanim datumima i spontanim idejama zapisanim na rubovima stranica. I baš takav je savršen.

Zašto se papirnati planeri vraćaju u velikom stilu

Društvene mreže prepune su 'plan with me' videa i estetskih kadrova ispunjenih stranica, ali iza tog trenda krije se dublja potreba – potreba da usporiš, fokusiraš se i barem na trenutak pobjegneš od ekrana. Pisanje rukom pomaže ti da misli dobivaju red, a dani jasniju strukturu.

@kaileeeb 2026 planner set up. 🍒 #planner #coach #plannersetup #fyp ♬ chest pain by malcolm todd - Sir Malcolm Tott | Fan Account

Kako odabrati planer za 2026.

Planeri za 2026. već su dostupni u trgovinama i knjižarama - kao i nedatirani modeli koje možeš koristiti u bilo kojem trenutku. Možeš birati između klasičnih kalendarskih planera, onih s unaprijed osmišljenim tjednim i mjesečnim pregledima, ali i planera koji uključuju stranice za ciljeve, navike, 'wellbeing' i osobnu refleksiju. Ako voliš urednost bez dodatnog crtanja, strukturirani planeri bit će tvoj najbolji saveznik.

Dizajn je jednako važan: od minimalističkih i neutralnih korica do razigranih boja i ilustracija koje će ti svaki put izmamiti osmijeh na lice i uljepšati trenutak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SZN PLANNERS (@sznplanners)

Mali luksuz koji traje cijelu godinu

Planer je onaj tip poklona koji mnogi neće kupiti sami sebi, ali će mu se svakodnevno vraćati. Zato je savršen izbor kada želiš pokloniti nešto smisleno, lijepo i korisno. Bilo da ga daruješ drugima ili sebi, planer donosi osjećaj reda, inspiracije i malih trenutaka posvećenih samo tebi.

U nastavku izdvajamo najljepše planere s kojima ćeš novu godinu započeti organizirano, inspirirano i s dozom stila.

ALE-HOP planer A6

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
ALE-HOP planer A6

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
Kaleido CANDY A5 STRIPE 2026.

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
LEUCHTTURM1919 Bullet Journal Edition 2

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
answear. Planer Designworks Ink Undated

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
Intelligent Change - The Five Minute Journal

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
ART+ spiral planner 2026/27 – blue dragonfly

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
Moj planer 2026. tirkizna

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
The Perfect Plan

Chic planeri za 2026. s kojima ćeš godinu započeti organizirano i sa stilom
Paper & Stuff

Pročitajte još o:
DnevniciPlaneriRokovniciDarovi
