Ciferšlus na Sigečici pokazao da kvartovski buvljak moze biti puno više od prodaje

Prvo izdanje ovog šarmantnog buvljaka okupilo velik broj posjetitelja, povezalo lokalne brendove i donijelo spoj second handa, druženja i sadržaja uz humanitarnu notu

Na zagrebačkoj Sigečici proteklog je vikenda održano prvo izdanje Ciferšlusa, kvartovskog buvljaka koji je već na svom debiju privukao velik broj posjetitelja i dao naslutiti da bi ovakav koncept vrlo lako mogao postati novi omiljeni gradski ritual.

Iza cijelog koncepta buvljaka, krije se i humanitarna nota. Kroz kotizacije izlagača i tombolu prikupljala su se sredstva za dom za nezbrinutu djecu na Zagrebačkom Vrhovcu, čime je događanje dobilo dodatnu društvenu vrijednost.

Boris Ščitar

Događanje je od samog početka bilo zamišljeno kao više od klasičnog buvljaka. Ciferšlus je postavljen kao cjelovito iskustvo koje spaja održivu modu, druženje i lagani lifestyle program, s naglaskom na opuštenu, ali estetski dotjeranu atmosferu.

Između štendera s pažljivo biranim second hand komadima i handmade proizvodima, posjetitelji su se zadržavali duže nego što su planirali, listajući, razgovarajući, isprobavajući i što je najvažnije, uživajući u tom sporijem, kvartovskom ritmu.

Uz shopping, dan je bio obogaćen i gastro ponudom: slane i slatke zalogaje osigurali su Baš te kiflice, Zvona Catering i restoran Gladne oči, dok su se kokteli posluživali uz podršku Badel Antiquea. Za glazbeni ugođaj bila je zadužena Magdalena iza projekta “Mrvicu sretnija”, koja je prostoru dala onaj ležerni i dinamični ritam, taman za lagano popodnevno druženje.

Poseban šarm događanju je dao i dječji kutak, realiziran u suradnji s Pandaonicom, čime je Ciferšlus postao otvoren i obiteljima, potvrđujući ideju da kvartovski event može biti mjesto okupljanja različitih generacija.

Lokacija Hub Cooltura pokazala se kao pun pogodak i idealna podrška eventu, dovoljno prostrana za protočnost, ali i dovoljno intimna da zadrži osjećaj lokalne, susjedske priče.

Važan dio cijelog projekta bila je i podrška partnera i sponzora poput Lykke, We Like Bikes i Modelia, dok su brojni brendovi i mali proizvođači dodatno obogatili događanje kroz tombolu s raznovrsnim proizvodima i iskustvima (Dea Flores, Med Petrović, Zlatarna Bashota, Planerko, Simba Fit&Play, Buketi paketi, Doma reformer, Feel good centar, Mijena ceramics, Lok Yiu Wing Chun klub, Chocolate by Matejka, Maša foto studio, Ines Klaić…).

Organizacijski tim ističe kako je ideja bila stvoriti jednostavan, održiv i dugoročno perspektivan format koji spaja modu, zajednicu i dobru energiju te ostavlja prostor za rast i nove sadržaje.

Sudeći po reakcijama posjetitelja i izlagača, Ciferšlus je već u svom prvom izdanju uspio ono najvažnije, stvoriti osjećaj zajedništva i pokazati koliko jedan kvartovski event može biti istovremeno moderan, topao i društveno odgovoran. Baš zato, Ciferšlus ide dalje, kao kvartalni format uz sve snažnije uključivanje lokalnih partnera i zajednice. Jer, Ciferšlus nije samo mjesto za dobre ulove nego i za dobre ljude, dobre ideje i jednu novu, malo drugačiju verziju gradskog druženja.