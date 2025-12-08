Super božićni pokloni: Chilli med, čokoladne kugle i eterična ulja s posebnom namjerom

Svi Gifterijini proizvodi nastaju iz vlastite potrebe za ritualima i posebnostima koje čine dan ljepšim

Darivanje – mala čarolija velikih trenutaka koji nas uvijek ispunjavaju radošću. Bez obzira otvaramo li kutije i divimo se njihovim sadržajima ili pažljivo biramo darove za one koje volimo, s nestrpljenjem očekujući reakcije prilikom otvaranja kutija. Darivanje je jedan od načina povezivanja s nama dragim ljudima, izražavanje osjećaja i stvaranje uspomena koje traju.

Priča o kreativnosti i ljubavi prema darivanju

Upravo se tom misijom vodila Iva Špalj, osnivačica hrvatskog brenda Gifterija kojem je zadatak ispuniti želje baš svima – onima koji traže inspiraciju što darovati onima koje vole i cijene ali i sretnicima kojima će upravo Gifterija rješenje doći u ruke. Kako ulazimo u mjesec darivanja, u periodu intenzivnog traženja inspiracije i rješenja, Iva je na Gifterija predblagdanskom partyju održanom u zagrebačkoj vinoteci Wine and friends otkrila kako ove godine izgledaju Gifterija kutije. Uz klasična rješenja u kojima se nalaze različite kombinacije proizvoda s oznakom made in Croatia (hrana, vino, kozmetika, modni detalji) Iva je osmislila i tri proizvoda koja će, u Gifterija kutijama podjednako voljeti i muškarci i žene – Bee Hot čili med, čokoladne kugle i tri mirisna roll-ona namijenjena poslovnim ljudima koji mijenjaju kavu, ublažavaju stres i opuštaju nakon radnog dana.

“Nakon 18 godina rada u sportskoj rekreaciji, osjetila je potrebu za promjenom i kreativnim poslom. Družeći se s ljudima shvatila sam da je mnogima sve teže pronaći lijep dar za one kojima žele darovati nešto lijepo tijekom cijele godine. I tako je nastala The Gifterija – koncept darivanja s pričom“ – kaže vlasnica The Gifterije Iva Špalj predstavljajući tri noviteta, tri proizvoda koje je sama kreirala, te u dogovoru s domaćim proizvođačima od ideje dovela do gotovog proizvoda.

Pokloni – savršena rješenja za sve kojima želite darovati!

Tako se u malim kockastim kutijama (koje nalikuju na one za veći nakit) nalaze prekrasne čokoladne kugle u tri okusa koje je, po Ivinim zamislima, izradio Chozen. Mogu se ‘grickati’ samostalno, ali njihova ljepota se događa kad čokoladnu kuglu uronite u kipuće mlijeko i pomislite – bolju vruću čokoladu dugo nisam probala! Drugi novitet je potpuno drugačiji med – Bee Hot čili. Kao mu samo ime kaže spoj je to meda napravljenog u Hrvatskoj začinjenog vatrenom notom čilija, koji pruža iznenađujući doživljaj i može biti savršen dodatak svakom obroku ili napitku. U Wine and friends su pokazali kako se ovaj med može kombinirati sa sirevima ali i toplim brownies kolačima od čokolade.

Tri magična eterična ulja za dnevnu dozu energije, rješavanje stresa i miran san

I na kraju, već sad hit proizvod, limitirana blagdanska edicija tuba kutije s tri različita eterična ulja koja dolaze u roll on bočicama kako bi olakšali stavljanje na tijelo. Kako djeluju blendovi BUĐENJE, PAUZA i SANJAJ kroz radionicu, holistička ljepota, u sklopu ovog eventa pokazala je aromaterapeutica Anamarija Pažin Morović otkrivajući kako upravo ovim uljima dovesti tijelo u balans tijekom napornog radnog dana. Budući da su ulja posebni blendovi, Iva ih je kreirala zajedno s Bioetericom, djelovanje im je očaravajuće, pa ne čudi kako je upravo ovaj trio već sada postao jedan od popularnijih darova za blagdane.

“Svi Gifterijini proizvodi nastaju iz vlastite potrebe za ritualima i posebnostima koje čine dan ljepšim. Svaka kutija sadrži pažljivo osmišljene proizvode koji su mali umjetnički izrazi – spoj znatiželje, igre i stvaranja koji se prenose na one koji kutije daruju, a onda i otvaraju. Iako je darivanje proces koji traje cijele godine, u blagdansko vrijeme smo svi fokusiraniji na trenutke kad ćemo onima koje volimo iznenaditi, a onima s kojima smo proveli divnu poslovnu godinu upravo na ovaj način zahvaliti” – rekla je na kraju Iva pozivajući sve da na vrijeme naruče svoje kombinacije darova kako bi isporuka bila na vrijeme. Sve detalje pronađite na https://gifterija.com/