Čarolija svjetla u Trakošćanu: Nove instalacije oduševit će velike i male

Ako ste u potrazi za idejom kako zimske praznike pretvoriti u poseban doživljaj za cijelu obitelj, izložba svjetlosnih skulptura "Dvorac svjetla" ove godine nudi sadržaj koji spaja bajkovitu atmosferu, bogatu povijest i interaktivnu zabavu, stvarajući mjesto gdje svjetlo, priča i mašta oživljavaju zajedno.

Izložba je tijekom blagdanskog razdoblja dodatno obogaćena novim svjetlosnim instalacijama, zbog kojih večernja šetnja perivojem i dvorcem postaje još čarobnija i sadržajnija. Novi motivi – svjetlosni klavir, srna, jelen i lane – diskretno se pojavljuju među stablima i uz šetnice, stvarajući osjećaj kao da se priroda i dvorac zajedno bude u svjetlu, a glazbena podloga u perivoju dodatno naglašava romantičnu blagdansku atmosferu. Osvijetljeni puteljci vode posjetitelje kroz prostor u kojem se skladno spajaju legenda, povijest i zimska mašta, stvarajući doživljaj koji oduševljava djecu, ali i odrasle željne trenutka bijega od svakodnevice.

Kako bi što više posjetitelja moglo doživjeti ovu blagdansku čaroliju, izložba "Dvorac svjetla" ima novo radno vrijeme: otvorena je svaki dan, od ponedjeljka do nedjelje, od 16:30 do 21:00 sati. Tijekom blagdana, izložba će biti zatvorena na Badnjak i na Božić, dok će od Sv. Stjepana (26. 12.) biti otvorena svaki dan sve do 11. siječnja. Uz vanjske svjetlosne skulpture koje posjetitelji mogu vidjeti u perivoju dvorca, izložba u suradnji s Dvorom Trakošćan nudi i posebne programe unutar dvorca. Posebnu čar blagdanskom posjetu daju kostimirana vodstva koja se održavaju petkom, subotom i nedjeljom, a kroz dvorac posjetitelje vode dvorkinja, grofica Julijana i grof Ivan, u kostimima izrađenima prema autentičnim povijesnim portretima. Kroz stručnu, ali toplu i zabavnu turu, posjetitelji dobivaju cjelovit uvid u povijest dvorca i život obitelji Drašković, a povijesne priče ispričane su na način koji je zanimljiv i razumljiv svim generacijama.