Vodič kroz gastro-spektakl u Dubrovniku: Koji su favoriti prvog Burger festivala?

Najduži dan u godini u Dubrovniku je prošao u znaku dobre hrane i sjajne atmosfere, i to zahvaljujući Burger festivalu koji je prvi put stigao na hrvatski jug! Dubrovčani i njihovi gosti moći će u Lazaretima uživati u cool gastro-spektaklu sve do 30. lipnja i tom prigodom imaju priliku isprobati čak 25 različitih burgera. Pripremaju ih fantastični burger-entuzijasti: Institut za burgere by Mate Janković, Chef's burger by Ivan Pažanin, Guloso Burgers&More, Picnic - mingle&fun, kDogs, Takeaway by Branko Kusovac te Beg's Plant Based, dok su za osvježavajuću ponudu pića zaduženi Gingle Bells i Central bar.

Foto: Promo

Već je prvi dan popularnog regionalnog festivala privukao brojne goste koji su uživali u sjajnoj hrani, cool glazbi i odličnoj atmosferi, što se pokazalo kao izvrstan način za poželjeti dobrodošlicu dugom, toplom ljetu. Čak ni toplinski val koji je pokazao svoje 'zube' nije spriječio brojne posjetitelje u dobrom zalogaju. A za one koji tek planiraju doći, pripremili smo i mali vodič kroz festivalsku ponudu.

Što donosi prvi Burger fest u Dubrovniku?

Dubrovačke boje brane kućice Guloso Burgers&More te Takeaway by Branko Kusovac.

Guloso Burgers&More dosad je s nekoliko fantastičnih burgera pomeo konkurenciju na festivalima od Zagreba do Beograda. Posjetitelji u Dubrovniku mogu uživati dva pobjednika sa zagrebačkog festivala, burgerima Gospar i Huncut. Gospar je napravljen od 100% junećeg mesa u brioche pecivu, mladog sira škripavca, drniškog pršuta, umaka od majoneze i sjemenki gorušice te poveruna, autohtone dubrovačke papričice. Kod Huncuta je 'baza' ista, a dodani su joj dimljeni sir, jalapeño kisele papričice, tortilja čips i kremasta Gochujang majoneza. Tu je i hit Cheesy Special s junećim mesom u brioche pecivu, cheddarom i edamerom, karameliziranim lukom te jedinstvenim Guloso umakom. Specijalitet za Dubrovnik je Fondue Burger napravljen od 100% junećeg mesa, brioche peciva, puter salate, svježe rajčice, Guloso umaka te extra umaka od topljenog sira i pancete. Cijene burgera kreću se između 12 i 15 eura.

Foto: Promo

Favoriti na Takeaway by Branko Kusovac kućici su Blue cheese double burger smash koji se sastoji od junećeg mesa, cheddara, BBQ blue cheese umaka, karameliziranog luka, slanine, iceberg salate i kiselih paprika te Jalapeño double smash, za sve one koji preferiraju traže pikantnije i ljuće kombinacije okusa. Cijena Takeaway by Branko Kusovac burgera je 10 eura.

Ivan Pažanin i na dubrovačkom izdanju Burger festa ponudit će svoj hit burger: Crispy kapulu. Tako će uz Cheesy Cheese i Truffle Pancetu, posjetitelji imati priliku probati kombinaciju koja je ranije ponijela laskavu titulu najboljeg burgera: u brioche pecivu dolaze junetina i cheddar sir, džem od luka, jalapeño papričice, prženi luk, rikula i honey mustard.

Mate Janković i Institut za burgere na festival dolaze sa svojim gastro-uspješnicama, sve redom spravljenima od junetine iz hrvatskog uzgoja: Classicom, Pepper Jackom i Bacon Jalapeño burgerom.

Iz Zadra stiže Picnic – mingle&fun ekipa sa svojim hit jelima. Favorit je Blackie burger, jedan od najnagrađivanijih burgera kojim je zadarska ekipa dokazala da se ukusan burger može napraviti od jednostavnih, ali kvalitetnih sastojaka. Košta 11 eura, a sastoji se od brioche peciva od krumpirovog tijesta craft pekarnice Kroštula, 100% junećeg burgera iz lokalnog uzgoja, domaćeg senf-med umaka, karameliziranog luka, cheddara te crumblea od pancete. U ponudi je i morska varijanta, burger od kozica. Cijena mu je 12 eura, a donosi kombinaciju kozica, srirache mayo, celera, kozjeg sira i svježe salate. Savršeni dodatak svakom burgeru su slatki batat krumpirići u kombinaciji s umakom od tartufa, Grana Padano sirom i svježim mladim lukom, a koštaju 5 eura.

Foto: Promo

Tko želi isprobati plantbased varijantu burgera, moći će to napraviti na izvrsnoj Beg's kućici koja je kroz godine postala među omiljenima na raznim festivalima. Burgeri su bazirani na namirnicama biljnog porijekla, a posjetitelji će moći isprobati Beg's Signature Burger i Beg's Chicky Burger, čije su cijene 15, odnosno 14 eura. Uz prepoznatljiv signature klasik, svakako vrijedi isprobati Chicky Burger koji je kombinacija Kroštulinog brioche plant based peciva, Amaze Food piletine marinirane u agave sirupu, tzatziki umaka, svježih krastavaca te iceberg salate.

Uz burgere, tu je i interesantna ponuda s kDog kućice: K-dogs te za ljubitelje slatkog tzv. 'slatki burger'. K-dogs je corn dog, tj. američki hot dog u kojem se hrenovka umače u tekuće tijesto, a zatim prži do zlatno-žute boje. Osim hrenovke, u ponudi će biti i opcija half½ pola hrenovka, pola sir. Cijena je 9 eura. Tko se želi zasladiti, može to napraviti uz brioche pecivo punjeno Nutellom i sladoledom, čija je cijena 7 eura.

Vrhunski zalogaji uz sjajnu glazbu

I glazbeni program donosi niz uzbuđenja. Organizatori su najavili nastupe fantastičnih DJ-eva, svakog dana s početkom od 19 sati. Atmosferu će zagrijati DJ Maha, DJ Lane, DJ Speed i DJ Blaise. Na Lazarete stiže i omiljena hrvatska DJ-ica, DJ Rea. Omiljeno je glazbeno lice na brojnim partyjima, a i za dubrovačku publiku priprema glazbenu listu koja će rasplesati sve generacije.

Foto: Promo

Odlična gastronomska ponuda i večeri ispunjene vrhunskim hitovima i energičnim beatovima – sve što nam treba kao dobra uvertira u nezaboravno ljeto. Naravno, neće nedostajati ni navijačke atmosfere, s obzirom na to da se Burger festival poklapa s održavanjem Europskog prvenstva u Njemačkoj. Dakle, jedemo, plešemo, navijamo; jednom riječju - uživamo zajedno na Burger festivalu od 20. do 30. lipnja!

Radno vrijeme festivala je svakog dana od 17 sati do ponoći. Ulaz je besplatan, a dodatne informacije možete potražiti na Facebooku i Instagramu festivala.