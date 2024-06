Burger fest 20. lipnja premijerno stiže u Dubrovnik!

Bliži nam se i službeni početak ljeta: dugo planirani godišnji odmori konačno će se realizirati, fjaka dolazi u prvi plan i tražimo načine kako se opustiti i dobro se zabaviti. Sve oči i ovog su puta uprte u jug koji iz godine u godinu bilježi fantastične turističke rezultate, a ima i plan za dobar provod. Zato se i najpopularniji regionalni street food festival – Burger fest seli u prekrasan Dubrovnik, kako bi na najbolji način obilježio prve dane kalendarskog ljeta.

Nakon uspjeha Pizza festivala u Dubrovniku, kada se u četiri dana trajanja festivala pojelo više od 10 tisuća pizza, došao je red i na burgere. Tako će od 20. do 30. lipnja Lazareti postati središte za sve ljubitelje izvrsne hrane. Kroz protekle godine, Burger festival postao je sinonim za mjesto fantastične hrane, sjajne ponude pića i genijalne atmosfere, a agencija Kokoš ili jaje ugođaj je odlučila preseliti i na more i za Dubrovčane i njihove goste pripremiti pravi gastro-spektakl. Ova ekipa strastvenih gurmana i event majstora stoji iza svima dobro znanog Fuliranja kao i zagrebačkog izdanja Burger festa kojeg svake godine posjeti preko 150 000 posjetitelja. U svojih osam godina – Burger festival uvelike je pridonio razvoju domaće burger scene, podigao standard kvalitete i predstavio se - osim u Zagrebu, još i u Zadru, Puli, Varaždinu, Bjelovaru – a sada premijerno stiže i u Dubrovniku.

Lazareti su se dosad pokazali kao savršena kulisa za razna druženja pa će krajem lipnja ugostiti brojne majstore burgera: neka su imena Dubrovčanima već dobro poznata, dok će neke delicije tek upoznati!

Dakle, što donosi Burger festival u Dubrovniku? Krenimo s izlagačima: posjetitelji će moći uživati u burger specijalitetima koje pripremaju Institut za burgere by Mate Janković, Chef's burger by Ivan Pažanin, Guloso Burgers&More, Picnic - mingle&fun, kDogs, Kenova? by Branko Kusovac te Beg's Plant Based. Za raskošnu ponudu pića bit će zaduženi Beer&Cocktail Bar i Gingle Bells.

Burgeri s potpisom Mate Jankovića već su na nekoliko festivalskih izdanja bili proglašeni najboljima pa ih i dubrovačka publika s nestrpljenjem očekuje. Poznati chef sa svojim timom priprema delicije za ljubitelje mesa, a bit će dostupne i jednako ukusne vege varijante. Mati Jankoviću na festivalu u Lazaretima pridružit će se još jedno poznato ime, Ivan Pažanin sa svojim Chef's burgerom. I sam je ljubitelj dobrog street fooda, a publika posebno voli hit burger Crispy Kapula koji je odnio i titulu najboljeg hamburgera na prijašnjim izdanjima festivala u drugim gradovima.

Dubrovačke boje branit će kućice Guloso Burgers&More i Kenova? chefa Branka Kusovca, jednog od naših najhvaljenijih i najperspektivnijih mladih kuhara.

Foto: Promo

Guloso je dosad pomeo konkurenciju na raznim festivalskim izdanjima, od Zagreba do Beograda. Posebne preporuke idu za Cheesy Special, koji je dosad oduševio nepca i posjetitelja i žirija, a osim po kombinaciji čistog junećeg mesa, dvije vrste sira, karameliziranog luka, poseban je i po Guloso umaku napravljenog od čak 11 tajnih sastojaka!

Kenova? će zazubice stvarati s burgerom Blue cheese koji se sastoji od junećeg mesa, chedara, BBQ blue cheese umaka, karameliziranog luka, slanine, iceberg salate i kiselih krastavaca.

Iz Zadra u Dubrovnik dolazi Picnic - mingle&fun, poznati food truck s burgerima, spreman ponuditi posjetiteljima najbolje od lokalnih i svježih namirnica. Favorit je Blackie burger, koji je 2023. proglašen drugim najboljim burgerom na festivalima, a tu su još i burger od kozica, Snow Burger i Frenchie burger.

Mesni „niz“ prekinut ćemo s plant based izlagačem jer će svoju ponudu u Dubrovniku predstaviti i Eduard Beg s Beg's kućicom koja je kroz godine postala među popularnijima na raznim festivalskim izdanjima. Burgeri bazirani na namirnicama biljnog porijekla pokazuju koliko kreativan street food može biti, a posjetitelji će moći isprobati Beg's Chicky Burger. U Kroštulinom brioche plant based pecivu dolazi Amaze Food piletina marinirana u agave sirupu, tzatziki umak, svježi krastavci te iceberg salata.

Zainteresirani za dodatnu ponudu, uz burgere će imati priliku probati corn dog i poslastice s kDog kućice. Za one koji još nisu isprobali, corn dog je američki hot dog u kojem se hrenovka umoči u tekuće tijesto, a zatim prži u ulju do zlatnožute boje. Osim hrenovke, u ponudi će biti opcija half&half – pola hrenovka, pola sir. Nakon slanog, na redu je slatko, a ekipa iz kDoga zna kako se to radi uz brioche punjen soft serve sladoledom, inspiriran talijanskim desertom.

Da žeđ nakon burgera bude utažena, pobrinut će se već dobro uhodane ekipe iz Beer&Cocktail Bara i Gingle Bellsa sa svojom širokom i interesantnom ponudom pića. Uz izvrsnu ponudu hrane i pića, tu je i bogat DJ program pa posjetitelji mogu očekivati sjajnu atmosferu.

Foto: Unsplash

Čak 11 dana - ovaj će najukusniji festival osim najljepše kulise i bogate gastronomske ponude - svojim posjetiteljima nuditi i bogat glazbeni program, a kako se poklapa i s održavanjem EURO-a 2024. u Njemačkoj, svakako neće nedostajati ni navijačke atmosfere!

Ulaz je slobodan za sve posjetitelje!

Vidimo se u dubrovačkim Lazaretima od 20. do 30 lipnja, a više informacija o Burger festivalu pratite na Facebooku i Instagramu festivala.