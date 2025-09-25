Gdje na brunch u Zagrebu? Donosimo popis najboljih adresa

Brunch je posljednjih godina postao nezaobilazan dio gastro scene u Zagrebu. Spoj doručka i ručka idealan je za vikende, druženja s prijateljicama ili opušteni početak dana. U gradu danas postoji sve više mjesta koja nude bogate menije – od granole i kroasana do avokado tosta, jaja na sto načina i slasnih palačinki. Donosimo veliki vodič najboljih adresa za brunch u Zagrebu koje vrijedi posjetiti

Brunch, obrok koji spaja najbolje od doručka i ručka, posljednjih je godina doživio pravu renesansu i u Zagrebu. Ono što je nekada bio rijedak koncept, rezerviran uglavnom za svjetske metropole, danas je postao neizostavan dio zagrebačke gastronomske scene. Nekada je bilo uobičajeno kupiti pecivo u pekarnici i sjesti na kavu, no ta se navika promijenila. Danas sve veći broj restorana, bistroa i kafića nudi bogatu ponudu jela koja se poslužuju između ranih jutarnjih sati i poslijepodneva, pružajući savršenu priliku za opušteno druženje i uživanje u finim zalogajima.

Iako se u početku brunch vezao isključivo za lijena vikend jutra, danas ga možeš pronaći u ponudi mnogih lokala i tijekom tjedna, što ga čini idealnim za poslovne sastanke ili pauzu od posla. Od klasičnih jaja Benedict i avokado tosta, preko svježih salata i sendviča, pa sve do slatkih palačinki i granola zdjelica, zagrebačka brunch scena nudi nešto za svačiji ukus. Ako si u potrazi za savršenim mjestom za brunch, pripremili smo ti vodič kroz 10 najboljih lokacija koje će te oduševiti svojom ponudom i ambijentom.

Gdje pojesti najbolji brunch u Zagrebu?

Sve više kafića i restorana nudi bogate menije u kojima se spajaju doručak i ručak – od avokado tosta, omleta i shakshuke, do palačinki, smoothie zdjela i raznih sendviča. Uz hranu se, naravno, veže i dobra ponuda pića: kava je obavezna, a tu su i svježe cijeđeni sokovi, matcha latte ili pak kokteli poput mimoze i bellinija. Ako se pitaš gdje pojesti najbolji brunch u Zagrebu, izdvojili smo nekoliko mjesta koja osim ukusne hrane nude i odličnu atmosferu.

Broom44

U samom srcu grada, s pogledom na užurbane štandove tržnice Dolac, smjestio se Broom44, jedno od najpopularnijih mjesta za brunch među lokalcima. Ovaj bistro poznat je po vegetarijanskim i veganskim jelima koja se mijenjaju sezonski, ovisno o ponudi svježih namirnica s tržnice. Osim po kreativnoj hrani, poput njihovog prepoznatljivog avokado tosta, ističu se i po specialty kavi iz vlastite pržionice koja se poslužuje u predivnim, ručno rađenim šalicama.

Eggspress

Kao što mu ime sugerira, Eggspress je restoran specijaliziran za jela od jaja, smješten u mirnom dvorištu u Vlaškoj ulici. Ovdje se jaja pripremaju na bezbroj načina – od klasičnih jaja Benedict s domaćim hollandaise umakom do raznih kajgana i omleta s dodacima poput pancete, avokada ili tofua. Porcije su izdašne, a atmosfera opuštena, što ga čini savršenim mjestom za ležerni vikend brunch.

Otto & Frank

Smješten u živahnoj Tkalčićevoj ulici, Otto & Frank je bistro koji je postao nezaobilazna postaja za turiste i Zagrepčane. Terasa je idealna za promatranje gradske vreve, a jelovnik nudi moderne interpretacije klasičnih jela. Njihov "Zagrebački doručak" – pohana poširana jaja na tostiranom kruhu sa sirom i vrhnjem – postao je kultno jelo o kojem svi pričaju.

Melt

U samom centru grada, na adresi Dalmatinska 5, nalazi se Melt, šarmantni lokal poznat po zdravim i ukusnim opcijama. Njihove açaí i smoothie zdjelice su među najboljima u gradu, a avokado tost poslužuju na domaćem bezglutenskom kruhu. Ugodan interijer s izloženim zidovima od bijele cigle stvara toplu atmosferu, idealnu za uživanje u specialty kavi i laganom obroku.

Salo

Iznad tržnice Dolac, na Opatovini, smjestio se Salo, projekt iza kojeg stoje neka od najpoznatijih imena hrvatske gastro scene. Ovaj farm-to-table bistro i pekarnica nudi jela koja spajaju tradicionalne hrvatske namirnice poput sira i vrhnja ili čvaraka s modernim kulinarskim tehnikama. Kruh se radi od svježe mljevene pšenice iz biodinamičkog uzgoja, a svako jelo priča jedinstvenu priču o lokalnim okusima.

Boogie Lab

Otkako je otvoren u sklopu kompleksa Park kneževa, Boogie Lab je postao jedno od najtraženijih mjesta u gradu. Elegantan interijer i uvijek živahna atmosfera privlače brojne posjetitelje. Ponuda započinje ujutro s vrhunskim pekarskim proizvodima, dok brunch menu, dostupan od 9 sati, nudi jela poput kajgane s jadranskim kozicama, jaja Benedict i raznih tartina.

Balance Brunch Bar

Iako se nalazi malo izvan strogog centra, na Šalati, Balance Brunch Bar je vrijedan posjeta. Ovaj moderno uređeni lokal funkcionira po self-service konceptu i ponosi se upotrebom prirodnih, lokalno nabavljenih sastojaka. Oduševit će te predivno serviranim jelima poput bruschetta na sourdough kruhu, kroasan sendviča s jajima Benedict i svježe cijeđenim sokovima.

Roots Juice & Cocktail Bar

U Tomićevoj ulici, tik do uspinjače, nalazi se Roots, mjesto idealno za zdrav početak dana. Poznati su po svježe cijeđenim sokovima, smoothie zdjelicama i zobenim kašama. U ponudi su i razni tostovi, od onih s avokadom i humusom do verzija sa lososom ili šunkom. Opuštena atmosfera i interijer s lučnim stropovima od cigle čine ga savršenim za kratki predah.

Dežman Bar

Skriven u mirnom Dežmanovom prolazu, Dežman Bar je pravi gastro dragulj koji nudi dašak elegancije. Ovo je mjesto za one koji traže mirniji ambijent i klasična brunch jela poput kajgane s kozjim sirom, poširanih jaja s avokadom ili savršenog francuskog tosta. Uz pomno odabranu vinsku kartu i koktele, Dežman je idealan za profinjeno brunch iskustvo.

Eateria

Eateria je među prvima u Zagrebu donijela koncept bottomless bruncha, popularnog u svjetskim metropolama – spoj vrhunske hrane, neograničenih pića i opuštene atmosfere. Za kreativni jelovnik s više od deset jela zaslužan je chef Vilim Sikavica, koji već godinama stoji iza kulinarskog potpisa ovog restorana. Na meniju se mogu pronaći maštovite interpretacije klasika, poput Slavonskog benedikta s domaćim muffinom i špekom crne svinje, Seoske shakshuke koja vraća u okuse djetinjstva ili pak slatke Šnite iz snova s karamelom i borovnicama. Brunch u Eateriji tako spaja domaće namirnice i moderan pristup, stvarajući iskustvo koje ćeš poželjeti ponoviti.