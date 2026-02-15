Bohinj – skriveni alpski raj za savršen vikend bijeg

Bohinj nije prenatrpan kao neke slične destinacije - ovdje vlada mir i autentičan alpski hedonizam, a upravo spoj netaknute prirode, ljubaznih domaćina i adrenalina ovaj dragulj Julijskih Alpa pretvara u savršeno mjesto za odmor

Samo tri sata vožnje od Zagreba, skriven u srcu Triglavskog nacionalnog parka, nalazi se Bohinj - zimski raj Slovenije koji spaja kristalno čisto jezero, alpske vrhove i nezaobilazne staze kroz prirodu zanimljive cijele godine. Nacionalni park Triglav, štiti ovu čarobnu dolinu s 84.000 hektara netaknute prirode - od slapova do visoko planinskih pašnjaka koji se zimi pretvaraju u skijaške staze. Bohinj nije prenatrpan kao neke slične destinacije - ovdje vlada mir i autentičan alpski hedonizam, a upravo spoj netaknute prirode, ljubaznih domaćina i adrenalina ovaj dragulj Julijskih Alpa pretvara u savršeno mjesto za odmor.

Biseri prirode koji ostavljaju bez daha

Bohinj s najvećim slatkovodnim jezerom u NP Triglav (ujedno i najvećim jezerom u Sloveniji s najvećom dubinom od 45 metra), izvorom Save Bohinjke koja se pretače u prekrasan slap Savica jedan od simbola Slovenije i najpoznatiji izlet Bohinja, do kojeg vodi uređena planinarska staza i stepenice kroz šumu. Vidikovac nudi impresivan pogled na vodu koja se slijeva u obliku slova A, a izlet je idealan i za obitelji te kao laganija aktivnost između drugih doživljaja. Tu je i planina Vogel do čijeg se dolazi panoramskom gondolom kojom 'preletite' put do samog vrha - 1.800 metara, Soriška planina jedinstveni spoj NP Triglav i Slovenskog primorja koja je zimi raj za obitelji koje vole skijati, a u toplijem dijelu godine mjesto je koje ne propuštaju ljubitelji hikinga ali i motoristi. Za one koji vole na lagan način uživati u ljepotama prirode tu je opuštajuća staza oko Bohinjskog jezera (staza je duga oko 11.5 kilometara, odlično je markirana i pristupačna svima. Obilazak oko jezera traje cca 4 sata), a za one koji žele dotaknuti najviše vrhove i testirati vlastitu spremu, tu je i uspon na Triglav (i njegove susjedne vrhove).

Eko Bohinj - Luksuz u skladu s prirodom

Nakon dana na stazama, spustite kofere u Bohinj ECO hotel smješten u Bohinjski Bistrici. Riječ je o eko-friendly oazi s pogledom na divnu prirodu i pitoreskno mjestašce. Ovdje se divno spava, kuša lokalna hrana, ali i opušta nakon dana provedenog u pokretu. U hotelu je bazenski kompleks Aquapark Bohinj s whirlpoolom, saunom i grijanim bazenima za opuštanje mišića, a na samom vrhu hotela panoramska sauna s divnim bazenom. Male i velike posjetitelje Bohinja posebno oduševljava kuglanje u prizemlju hotela, ali i kino s četrdesetak sjedala s projekcijama za sve uzraste.

Zimski adrenalin: Na Vogelu, Soriškoj planini, Pokljuki

Kad ste u Bohinju zimi, svakako iskoristite mogućnost da u radijusu od desetak kilometara u odnosu na jezero doživite ljepote skijanja na najvišim vrhovima destinacije. Vogel, jedno od popularnijih skijališta u Sloveniji i jedino smješteno u NP Triglav pruža nekoliko zanimljivih doživljaja. U podnožju, iz Ukanca krećete žičarom prema samom vrhu. Ona prometuje stalno, a s njom s 80-ak putnika dolazite do vrha planine na visinu od 1.800 metara gdje vas čeka 22 km skijaških staza različitih težina. Tu je i popularno sunčalište, ali i vodiči koji će vas ako ne skijate potaknuti na krpljenje ili planinarskom šetnjom prirodom. Nešto manje skijalište od Vogela je Soriška planina do čijeg ćete vrha doći automobilom. Parkirat ćete se ispod skijališta, a onda ovisno o tome koji ste tip skijaša krenuti s istraživanjem. Na ovom se skijalištu nalazi 8 km blagih staza, snijega ima gotovo 70 dana tijekom zime, a ski pass je vrlo povoljan.

Želite li spavati na planini, na Soriškoj planini se nalazi Pansion s restoranom Lajnar sa sobama prilagođenim obiteljima ali i odličnom hranom koja će vas okrijepiti nakon skijanja. Za one koji su ljubitelji adrenalina tu je i Pokljuka (30 minuta automobilom) s 28 kilometara biatlonskih staza na kojima možete testirati vlastite vještine i ako ste početnici.

Ova trojka čini Bohinj zimskim skijaškim centrima Slovenije, a ono što je dodatna posebnost je Bohinj Guest Card - turistička kartica koja omogućuje popuste do 20 % na ski pass za Vogel, Sorišku i Pokljuku, plus besplatan javni prijevoz, ulaze u muzeje i vožnje žičarama. Uz nju možete besplatno na Slap Savica (staza je duga sedam kilometara na početak je kod hotela Zlatorog), korito Mostnice, a kad zatopli i na besplatnu vožnju panoramskim brodom po Bohinjskom jezeru.

Bohinj, destinacija koja sadržajem osvaja na prvi pogled!

U Bohinju je sve prilagođeno suvremenom putniku koji želi od ove divne destinacije maksimum. Koliko je posebna destinacija otkrijte tako u Planšarskom muzeju u Staroj Fužini smještenom u nekadašnjoj seoskoj sirani iz 1883., u kojoj se sir radio sve do 1967. godine. U autentičnom prostoru vidjet ćete kako se nekad radio, kako izgleda preša za oblikovanje sireva, alat i originalni tlocrt kuće pastira smještenih u bohinjskim planinama (posebna atrakcija je drveni planšarski stan iz 1849.). Suvremeni pastiri danas žive u modernim kućama u mjestima Bohinja, stvarajući u obiteljskom okruženju mliječne proizvode- posebno kultni, odležani sir. Jedna takva, obiteljska sirana nalazi se na imanju Pr'Prangarček smješten u Brodu kod Bohinjske Bistrice. Sirana je poznata po više puta nagrađivanom Bohinjskom siru s oznakom “Izbrana kakovost - kmečki (iz programa Bohinjsko/From Bohinj brand)” o čemu ćete čuti posebnu priču tijekom degustacije koju vodi farmerica Andreja.

Na degustaciji kušate različite stilove sira od mlijeka krava koje pasu po bohinjskim pašnjacima, ali i jedinstveni sir Mohant tradicionalni, snažni, polumeki sir iz Bohinja, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, poznat po izrazito intenzivnom mirisu i pikantnom, pomalo gorkom okusu. Kad ste na ovoj degustaciji moguće je obići i farmu s kravama Bohinjkama (pasmina Cikar govedo) što doživljaju destinacije i degustacije stavlja točku na 'I'.

U Bohinju se uz sir može pojesti i enolončnice (variva), kranjske kobase sa žgancima od heljde, ali i doživjeti spoj tradicionalnog i modernog. Gastronomsko iskustvo doživjeti u restoranima planinskih kuća, ali i uz jezero Bohinj gdje će vam dobrodošlicu, primjerice, zaželjeti Danica u Bohinjskoj Bistrici nudeći vam lokalne sastojke iz Bohinja i okolice, pretočene u prave gastro užitke kao odličan izbor za ručak ili večeru nakon izleta. Bohinj je, kako možete zaključiti jedinstven po mnogočemu i to tijekom cijele godine pa na početku godine upravo njega stavite na vrh must have destinacija na kojima ćete provesti nezaobilazan vikend ili godišnji odmor.