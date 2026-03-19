Veliki preokret proljetnog solsticija: Četiri znaka kojima slijedi nevjerojatni uzlet

Nakon tjedana zastoja i nesigurnosti koje je donio retrogradni Merkur, napokon dolazi trenutak jasnoće i odlučnosti. Četiri horoskopska znaka mogu očekivati veliki preokret i val nove, osvježene energije u svom životu

Dok ožujak odmiče, astrološka klima postaje sve intenzivnija, pripremajući nas za jedan od najvažnijih energetskih resetova godine. Nakon tjedana introspekcije, odgoda i mentalne magle uzrokovane retrogradnim Merkurom u Ribama, kozmička pozornica spremna je za dramatičan zaokret. Petak, 20. ožujka 2026. godine, nije samo dan proljetnog ekvinocija, već i trenutak kada Merkur završava svoj retrogradni hod, a Sunce trijumfalno ulazi u znak ovna, označavajući početak nove astrološke godine.

Ovaj dvostruki poticaj donosi val svježe energije, jasnoće i odlučnosti. Priče iz prošlosti koje su nas kočile konačno se završavaju, a trud uložen tijekom zime počinje donositi prve konkretne plodove. Dok će svi osjetiti olakšanje, astrolozi se slažu da će četiri znaka doživjeti najsnažniji uzlet, osjećajući se kao da su napokon skinuli teške okove i dobili zeleno svjetlo za napredak.

Ovan: Vrijeme je za preuzimanje inicijative

Za ovnove, prekid razdoblja čekanja bit će gotovo opipljiv. Ulazak Sunca u vaš znak na sam dan ekvinocija donosi ogroman nalet vitalnosti i samopouzdanja koji vam je nedostajao. Period introspekcije i mentalnog umora, koji je nametnuo retrogradni Merkur u vašoj dvanaestoj kući podsvijesti, naglo se završava. Osjetit ćete snažnu potrebu da "presiječete" situacije i odnose koji su vas iscrpljivali. Više nećete tražiti tuđe dopuštenje za akciju, vaša urođena proaktivnost vraća se u punoj snazi. Ovo je idealno vrijeme za pokretanje projekata, prijavu za novi posao ili hrabar razgovor o povišici. Sva energija koju ste akumulirali sada pronalazi svoj smjer, a vi ste ponovno za kormilom svog života.

Bik: Prekidanje lanca loše sreće

Protekli period za mnoge je bikove bio obilježen stagnacijom i financijskom nesigurnošću. Međutim, astrološka dinamika nakon 20. ožujka signalizira kraj dugog ciklusa iskušenja. Uran, planet iznenadnih promjena, već neko vrijeme boravi u vašem znaku, a sada mu se pridružuje i podrška direktnog Jupitera iz Raka, otvarajući vrata konkretnom napretku. Mnogi od vas osjetit će kao da se napokon "kida lanac loše sreće" koji je trajao gotovo dvije godine. Dolazi do stabilizacije na nesigurnom tlu, posebno u području financija i nekretnina. U ljubavi, odnosi koji su bili nedefinirani ili ispunjeni sumnjom napokon dobivaju jasnu strukturu. Vrijeme je da uberete plodove svoje strpljivosti i upornosti.

Blizanci: Povratak mentalne oštrine

Kao znak kojim vlada Merkur, vi ste najintenzivnije osjetili njegov retrogradni hod. Nesporazumi, tehnički kvarovi i osjećaj da vas nitko ne razumije sada postaju prošlost. Nakon 20. ožujka doživjet ćete golemo olakšanje jer se vaš vladar vraća u direktan hod, a vi osjećate povratak kontrole i samopouzdanja. Kreativne ideje koje su tijekom proteklih tjedana djelovale kaotično ili neostvarivo sada postaju jasni, izvedivi projekti. Komunikacija ponovno teče glatko, a vaš društveni život doživljava renesansu. Ovo je idealan trenutak za sklapanje novih poslovnih kontakata koji nude dugoročnu podršku i razumijevanje, kao i za rješavanje starih nesuglasica s jasnoćom i taktom. Vaš um je ponovno vaše najjače oružje.

Djevica: Projekti se pokreću punom brzinom

Poput blizanaca, i vi ste pod snažnim utjecajem Merkura, a njegov retrogradni ciklus u Ribama, vašem partnerskom polju, donio je napetosti i konfuziju u najvažnije odnose. Završetak ovog tranzita donosi rješenje i jasnoću. Napokon možete voditi konstruktivne razgovore i donositi zajedničke odluke bez straha od skrivenih motiva ili pogrešnog tumačenja. Vaša sposobnost organizacije, koja je bila privremeno blokirana, vraća se u punom sjaju. Projekti koji su zapinjali zbog sitnih, ali frustrirajućih prepreka, sada se pokreću nevjerojatnom brzinom. Ovo je posebno povoljan period za potpisivanje profesionalnih ugovora i financijski zaokret. Moguća je realizacija važnog cilja na kojem ste dugo radili u tajnosti.

Nadolazeće razdoblje donosi vjetar u leđa svima, ali za ovnove, bikove, blizance i djevice, ono označava istinski početak nove, uspješnije životne faze. Vrijeme je da s povjerenjem zakoračite naprijed, jer zvijezde su napokon na vašoj strani.