Blagdansko darivanje na Žena.hr: Imamo pobjednicu trećeg kruga, provjeri jesi li to ti!

Čestitamo našoj pobjednici, a svim ostalim ženama poručujemo: nastavite dijeliti ljubav, prijavljivati posebne žene i širiti toplinu

Treća adventska svijeća na Žena.hr donijela je još jednu predivnu priču i još jedno veliko srce. U sklopu našeg blagdanskog darivanja, u kojem smo dijelili knjige izdavačke kuće Znanje, stiglo nam je puno toplih i emotivnih prijava.

Hvala svima koje ste sudjelovale, tagirale i slale dirljive poruke u naš inbox. Svaka vaša priča bila je podsjetnik da je majčinstvo najljepša, ali i najizazovnija uloga – i da svaka mama zaslužuje podršku, pažnju i mali znak ljubavi, posebno u ovo blagdansko vrijeme.

Pobjednica trećeg kruga je Nataša Demark iz Rijeke.

Znanje će razveseliti našu dragu čitateljicu i unijeti još više smijeha te blagdanske radosti u njihov dom.

Nastavljamo s darivanjem!

Podsjećamo da u sklopu kampanje blagdansko darivanje na Žena.hr svake nedjelje otkrivamo novi poklon, dobitnicu objavljujemo tijekom tjedna, a na Božić darujemo najvrjedniju nagradu!

Zato nastavite pratiti naš Facebook, Instagram i newsletter kako vam ništa ne bi promaknulo. Blagdansko darivanje na Žena.hr još traje - i jedva čekamo otkriti sljedeći poklon!