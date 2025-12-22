Kako dekorirati stol za blagdane? Imamo nekoliko sjajnih ideja

Za blagdane se domaćini posebno vole pobrinuti za dekoraciju stola. Uglavnom se bira svečano posuđe, svijeće i prigodni stolnjaci, no često je teško odlučiti kako urediti stol. Zato donosimo nekoliko sjajnih Instagram ideja!

Sredina prosinca za mnoge je hektična. Dovršavaju se poslovi, svugdje vlada gužva i puno ljudi razmišlja čime uveseliti drage ljude. Iako bi blagdani trebali biti vrijeme mira i ljubavi, često je predblagdanska groznica jako umarajuća. No zato bi Badnjak, Božić i novogodišnji blagdani trebali biti ispunjeni mirnom atmosferom. Doduše, puno ljudi voli pomno isplanirati blagdanske obroke i dekoraciju. Žele svečan i decentan stol, posebice ako su domaćini dragih ljudi koje dugo nisu vidjeli. Kako urediti stol za večeru na Badnjak ili pak božićni ručak?

Možeš se držati klasične crvene i zelene, prigrliti zlatnu ili pak sve urediti u srebrnoj boji. Ako je dobro uskladiš, nećeš pogriješiti ni s crnom (u kombinaciji s drugim bojama). Možeš birati mnoštvo ukrasa i šarenih ubrusa, a možeš izabrati minimalizam – mogućnosti je bezbroj!

Pri postavljanju stola običaj je slagati tanjure onim redoslijedom kojim će se jela posluživati s tim da je preporuka da se desertni tanjuri izvade naknadno, onda kad se najčešće servira i kava po želji. Klasično vilice se stavljaju lijevo, noževi desno i on je postavljen najbliže tanjuru, s oštricama prema tanjuru. Što se tiče čaša, desno od tanjura obično ide čaša za vodu, a kraj nje čaša za vino, iznad noža. Naravno, čaše za viski, šampanjac, bijelo i crno vino se razlikuju.

Sad kad smo na brzinu ponovili gradivo, vratimo se na ideje za uređenje stola. Instagram je, naravno, i ove sezone izvor ideja – od raskošne do minimalističke dekoracije. Teško je sve ideje sažeti u nekoliko objava, no možda ti sljedeći popis bude inspiracija za ove blagdane!

Ništa bez crvene

U kombinaciji sa zelenim grančicama i simpatičnim uzorcima na tanjuru i ubrusima, tvoj blagdanski stol može zasjati u nesvakidašnjem crvenom duhu. Sve će 'začiniti' klasični svjećnjaci na sredini, a imaš li vremena i inspiracije, i personalizirane kartice s imenima gostiju. Njih možeš staviti tik do ubrusa. Stolnjak može biti u istoj ili pak bijeloj boji, a uz sve to fantastično se slaže i nadstolnjak.

Glamurozna zelena

Detalji na blagdanskom stolu mogu biti zeleni – bilo da se radi o vijencu, tanjurima ili svijećama. No želiš li otići korak dalje i sve uskladiti s interijerom, zelena zaista može odisati svečanošću i glamurom.

Upečatljivi ukrasi

Osim po boji, mnogi ideje za uređenje stola pronalaze sukladno tome žele li otkačene ukrase ili su ipak na strani minimalizma. Instagram ideje često obiluju zanimljivim ukrasima na sredini stola. Želiš li nešto efektno, detalj na stolu ti mogu biti kućice, ali i omiljeni božićni simboli poput Orašara.

Siva je također dobra ideja

Naravno, blagdanski stol može biti svečan i u sivim tonovima. Stoga se ovih blagdana možeš držati načela da je manje više i, želiš li, izbjeći uzorke i odabrati ležernije varijante.

Bijela bajka

Tako jednostavna, a tako divna! Bijela boja na tvom će stolu unijeti bijeli Božić – čak i ako vani ne sniježi. Kombinirati je možeš sa zlatnim, ali i sivim detaljima za dašak skandinavskog stila.

Stol s ružičastim detaljima

Želiš li napraviti zaokret i odmaknuti se od klasike, ovih se blagdana poigraj s nježnim nijansama ružičaste. Već i tanjuri u toj boji čine razliku.

Crni detalji

Iako je ne povezujemo s blagdanima, jedan crni detalj na stolu – poput stolnjaka ili svijeća – odskače i daje interijeru potpuno novo ruho. Ipak, s crnom ne treba pretjerati.

Tradicionalno uređenje

Ako više preferiraš klasiku, s tradicionalnim uređenjem stola ne možeš pogriješiti. Klasičan karirani uzorak, vijenci i girlande svaki će stol učiniti svečanim. Kombinacija crvene i zlatne ili pak bijele i zelene uvijek su dobar izbor koji nikad ne izlazi iz mode.