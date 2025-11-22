Blagdanski duh u susjedstvu: Najbolji božićni sajmovi za adventska putovanja

Ako planirate kratko putovanje, ne morate ići daleko – neke od najljepših adventskih destinacija nalaze se u našem susjedstvu i spremne su vas očarati svojom ponudom

S dolaskom zime, trgovi diljem Europe ponovno se pretvaraju u blagdanske bajke, oživljavajući stoljetne tradicije uz miris kuhanog vina, cimeta i pečenih badema. Adventski sajmovi nisu samo prilika za kupovinu unikatnih poklona, već i za doživljaj autentične zimske čarolije. Ako planirate kratko putovanje, ne morate ići daleko – neke od najljepših adventskih destinacija nalaze se u našem susjedstvu i spremne su vas očarati svojom ponudom za 2025. godinu.

Prije polaska na put, spakirajte tople kape i rukavice i pripremite nešto gotovine za manje štandove. Bilo da se odlučite za carski Beč, živahnu Budimpeštu, bajkovitu Ljubljanu, zlatni Prag ili šarmantnu Italiju, svaki od ovih gradova nudi jedinstvenu priliku za stvaranje nezaboravnih blagdanskih uspomena.

Austrija: Carska raskoš i adventski san

Austrija je sinonim za klasične božićne sajmove, a njezini gradovi u adventsko vrijeme nude nezaboravno iskustvo prožeto glazbom, tradicijom i raskošnim ukrasima.

Beč – Grad glazbe i blagdanskog sjaja

Beč se tijekom adventa pretvara u pravu božićnu prijestolnicu. Najpoznatiji sajam, "Bečki božićni san", održava se na trgu ispred gradske vijećnice (Rathausplatz) od 14. studenog do 26. prosinca 2025. Ovdje vas čeka više od 100 drvenih kućica s rukotvorinama, božićnim ukrasima i gastronomskim delicijama. Nešto drugačiji, ali jednako čaroban ugođaj nudi sajam ispred dvorca Schönbrunn (od 14. studenog do 31. prosinca 2025.), gdje se u carskom okruženju prodaju tradicionalni proizvodi i organiziraju koncerti. Za one koji traže intimniju atmosferu, preporučuje se posjet umjetničkom sajmu u šarmantnim uličicama Spittelberga.

Profimedia

Salzburg – Mozartov grad u blagdanskom ruhu

U Salzburgu, jednom od najstarijih božićnih sajmova u Europi, tradicija se osjeća na svakom koraku. Smješten na trgovima Domplatz i Residenzplatz, u podnožju tvrđave Hohensalzburg, ovaj sajam izgleda kao prizor s razglednice. Od 20. studenog 2025. do 1. siječnja 2026. posjetitelji mogu uživati u nastupima zborova, kušati originalne Mozart kugle i pronaći unikatne, ručno rađene ukrase. Za potpuni doživljaj, preporučuje se i posjet obližnjoj kapelici Tihe noći u Oberndorfu.

Mađarska: Budimpešta i njezina adventska čarolija

Posljednjih godina Budimpešta se prometnula u jednu od najatraktivnijih adventskih destinacija, spajajući tradiciju s modernim spektaklom. Glavni sajmovi održavaju se od sredine studenog do početka siječnja.

Profimedia

Sajam na Trgu Vörösmarty smatra se najstarijim i najtradicionalnijim, s naglaskom na autentičnim mađarskim obrtima i kulinarskim specijalitetima. Ipak, sajam ispred Bazilike sv. Stjepana privlači najviše pažnje. Uz klizalište u središtu i bogatu gastronomsku ponudu, najveća atrakcija je večernja 3D svjetlosna projekcija na pročelju bazilike koja oduzima dah. Ne propustite kušati mađarske delicije poput kürtőskalácsa i gulaša posluženog u kruhu. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama turističke zajednice.

Slovenija: Ljubljana, grad svjetla i slavlja

Advent u Ljubljani, koji traje od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026., pretvara slovensku prijestolnicu u grad iz bajke. Središte događanja je Prešernov trg i šetnica uz rijeku Ljubljanicu, gdje su smještene drvene kućice s bogatom ponudom lokalnih proizvoda, od kuhanog vina i medenjaka do tradicionalnih kobasica. Ljubljana je poznata po svojim jedinstvenim svjetlosnim dekoracijama koje svake godine imaju novu temu, stvarajući čarobnu atmosferu u cijelom starom gradu.

Češka: Zlatni Prag i bajkovita tradicija

Prag ostaje nezaobilazna adventska destinacija, a njegovi sajmovi na Starogradskom i Vaclavskom trgu pretvaraju grad u pravu zimsku bajku. Od 29. studenog 2025. do 6. siječnja 2026., posjetitelji mogu uživati u jedinstvenom doživljaju podno gotičkih tornjeva i astronomskog sata. Nezaobilazan je miris tradicionalnog trdelníka koji se širi ulicama, a deseci štandova nude ručno rađene ukrase, igračke i češke delicije.

Profimedia

Italija: Alpska idila i planinska čarolija

Za one željne alpskog ugođaja, sjeverna Italija nudi jedinstveno iskustvo. Trento (od 22. studenog 2025. do 5. siječnja 2026.) nudi šarmantni božićni grad okružen snježnim vrhovima, spajajući talijansku toplinu s planinskom idilom. Njegov sajam poznat je po održivosti i lokalnim proizvodima. U blizini se nalazi i Bolano, dom najstarijeg božićnog sajma u Italiji, gdje se na trgu Piazza Walther savršeno isprepliću talijanska i austrijska tradicija.