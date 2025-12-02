Bestseler Britney Spears dobiva novo izdanje za njezin rođendan

Slavna ikona popa Britney Spears 2. prosinca slavi 44. rođendan, a tom prilikom njeni memoari 'Žena u meni' dobivaju novo izdanje

Nakon nevjerojatnog uspjeha i titule najprodavanijeg memoara slavne osobe u 2023. godini, knjiga Britney Spears "Žena u meni" uskoro dobiva i svoje meko ukoričeno izdanje. Novo izdanje izlazi 2. prosinca, simbolično na rođendan pop-ikone, nešto više od dvije godine nakon originalne objave, piše People.

Nevjerojatan uspjeh memoara

Da se radi o jednoj od najiščekivanijih knjiga desetljeća, potvrđuju i prodajni rezultati. Memoari su samo u Sjedinjenim Državama prodani u gotovo 3 milijuna primjeraka te su proveli 20 tjedana na listi bestselera New York Timesa, od čega čak pet tjedana na samom vrhu. Jednako uspješna bila je i audioknjiga, koju je čitala glumica Michelle Williams uz uvod same pjevačice, a koja se na listama najslušanijih naslova zadržala sedam mjeseci.

"Knjiga 'Žena u meni' Britney Spears jedna je od najuspješnijih publikacija u 15-godišnjoj povijesti naše izdavačke kuće", izjavila je Jennifer Bergstrom, potpredsjednica i izdavačica u Gallery Books. "Oduševljeni smo što objavljujemo prekrasno novo izdanje za njezine obožavatelje, ali i za nove čitatelje."

"Konačno slobodna da ispričam svoju priču"

Sama Britney je povodom izlaska knjige objasnila koliko joj je važno bilo da napokon sama ispriča svoju priču, bez posrednika i tuđih interpretacija.

"Tijekom posljednjih 15 godina, pa čak i na početku karijere, samo sam sjedila i slušala dok su drugi govorili o meni i pričali moju priču umjesto mene", rekla je pjevačica u ekskluzivnom intervjuu prošle godine. "Nakon izlaska iz skrbništva, napokon sam bila slobodna ispričati sve bez straha od posljedica ljudi koji su upravljali mojim životom."

U memoarima, pjevačica iskreno progovara o svim usponima i padovima, od radosti dana u "Klubu Mickeyja Mousea" uz Christinu Aguileru i Ryana Goslinga, preko turbulentnih veza, pa sve do "srceslamajućeg" iskustva trinaestogodišnjeg skrbništva.

"Došlo je vrijeme da podignem svoj glas. Moji obožavatelji zaslužuju čuti istinu izravno od mene. Nema više teorija zavjere, nema više laži – samo ja koja prihvaćam svoju prošlost, sadašnjost i budućnost", poručila je Spears, dodavši kako se nada da će njezina priča osnažiti druge da se zauzmu za sebe.