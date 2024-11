Antonija Blaće ostala bez glasa na dan livea, no spektakularno je vodila 'Superstar'

Britka, duhovita, šarmantna - Antonija Blaće ima niz 'utakmica u nogama'. Upravo zbog svoje visprenosti i neposrednosti ova profesionalka obožava formate uživo, čak i kada se dogodi nepredviđena situacija! Baš takva, Antoniju je zatekla prvi put u karijeri - uoči prve emisije uživo 'Superstara'.

'Mišica Kovač, naša najbolja voditeljica' - nadjenula je Severina nadimak Antoniji Blaće u prvoj epizodi uživo 'Superstara'! Imala je Severina i dobar razlog za ovu duhovitu opasku, naime, Antonija Blaće je na samom početku emisije otkrila gledateljima da je ostala bez glasa te je u svom prepoznatljivom stilu publiku zamolila za pomoć. Poput prave Šibenčanke, u stilu neponovljivog Miše Kovača, Antonija je poručila: 'Kada ja dignem ruku, vi se oglasite', što je publika objeručke prihvatila!

Foto: RTL

Antonija Blaće u prvoj je epizodi uživo 'Superstara' dokazala po tko zna koji put svoju profesionalnost i ljubav prema televizijskom poslu. Na sam dan livea, Antonija se probudila bez glasa te je potražila liječničku pomoć. "Skrpali smo glas i zaliječili problem da uspijem odraditi show. Danas sam pod dekicom, uz juhu, a sutra slijede pregledi! Nadam se da pripreme za idući live neće biti medicinske prirode i da ću se uspjeti oporaviti do subote", otkrila je Blaće!

Kada je stigla u studio, kaže, adrenalin je odradio svoje! "Proletjelo mi je vrijeme tijekom samog livea. Moram zahvaliti kolegama koji su stvarno bili brižni, cijela ekipa me pazila, baš kao i naš žiri. Podigle su me i poruke podrške od pratitelja! Sve vas to motivira", otkrila je Antonija i dodala da je ovo prvi put da se suočila s ovakvom situacijom.

Foto: RTL

Odradila je, ipak, maestralan posao. "Kandidati su odlični, moćni, jako zanimljivi. Nekako imam dojam da su svi bez mane. Svi glasovi su moćni, mogu otpjevati sve. Jutros sam pogledala epizodu na platformi Voyo, to mi je inače obavezni ritual jutro nakon livea - kod kuće, pregledavam epizodu pod dekicom. Cijeli show, kandidati, publika i žiri bili su stvarno odlični", zaključila je Blaće.

Ne propustite - druga epizoda uživo 'Superstara' u subotu od 20.15 sati!