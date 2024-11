Lorenza Puhar i David Baškarad napustili 'Superstar', žiri spasio Marka Stankovića!

Monika Jukić, Katarina Car, Benjamin Hasanić, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović, Hanan Velić i Luka Tomić izborili su se za nastavak natjecanja i epizodu 'Superstara' uživo. "Hvala svima, prelijepo iskustvo, ekipa, pravi su kandidati išli dalje", otkrio je David nakon izlaska iz showa, a s njegovim riječima složila se i Lorenza.

Kandidati su spektakularnu prvu večer uživo 'Superstara' otvorili grupnom pjesmom - hitom 'Don't Stop me Now' grupe 'Queen'. Sjajna Antonija Blaće maestralno je vodila gledatelje kroz prvu večer 'Superstara', problemima s glasom unatoč! Žiri je uoči prvih nastupa pozdravio sjajne kandidate, poručivši im: 'Opustite se, sve je na vama'! Prije negoli su kandidati krenuli s nastupima, predstavila je Antonija žiriju 'Glas za spas' - opciju jednoglasnog spašavanja jednog kandidata - kroz tri emisije 'Superstara' uživo.

Tema prvog livea bila je, otkrila je Antonija, 'Budi kao pjesma'. Prvi je pred publiku izašao Marko Stanković, Filipov platinasti kandidat. "Pamtim sve komentare žirija jer su mi svi dragi, jedan je i Tončijev: 'Hvala Bogu'. Jako sam mu bio zahvalan što je to rekao", otkrio je Stanković uoči nastupa. "Mislim da je teže osvojiti publiku nego žiri, te ljude treba osvojiti, oni trebaju kupiti kartu", dodao je i otkrio da će pjevati pjesmu 'Suze nam stale na put' neprežaljenog Massima Savića.

"Fenomenalan osjećaj je bio, nadam se da sam dobro izveo ovu pjesmu", otkrio je Marko nakon nastupa. "Kad sam vidio da pjevaš Massima, bojao sam se da ćeš pjevati kao on i uprskati stvar. To se nije dogodilo, sve je bilo fenomenalno", pohvalio ga je Filip. "Ti si otpočetka jedan od omiljenih mi kandidata, super pjevaš, super ti je odgovarala gitara", dodala je Severina. "Znam da imaš utakmica u nogama, ali nije mala stvar imati ovoliko kamera, koreografije i detalja koje si donio. Pjevao si bez greške, trenutak s gitarom je bio fin, osjećala sam se kao da sam na tvom koncertu. Bio si bez greške, top", složila se i Nika. "Ovo je top. Ti si sam sebi nametnuo problem jer ovo je bilo savršeno, ne znam što možeš bolje od ovog", zaključio je Tonči.

Monika Jukić iduća je stigla pred žiri. "Osjećam se izvrsno, dojmovi su mi se slegli, jedva čekam nastup", otkrila je talentirana djevojka uoči nastupa. "Tončijev komentar mi je ostao u sjećanju, da želi čuti moj glas za 10 godina", dodala je. "Znam da biram starije pjesme, biram i pjevam ono što mi leži, ono što sam odabrala za live jest pjesma 'O jednoj mladosti' Josipe Lisac", zaključila je djevojka prije nastupa.

"Savršeno je bilo, vidim sve svoje", otkrila je Monika, a onda emotivno reagirala kad je vidjela svoju obitelj u publici. "Skoro si me rasplakala. Ovu sam pjesmu izvodila s 14 godina na natjecanju, isto kao ti, ali ti si to otpjevala bolje. Vratilo mi se sve, moja srednja škola. Cijeli svijet je pred tobom, želim ti veliki uspjeh, hvala ti što si tu došla, ovaj show bi bez tebe bio siromašniji", komentirala je Severina. "To kako ti interpretiraš i pjevaš, s koliko godina i duše, toliko si prekrasno otpjevala. Ovo je pjesma od Josipe, dovela si je na svoj način i zvučala savršeno. Sva sam se naježila, hvala ti na ovome", komentirala je Nika. "Ti s ovim godinama, prašinom u glasu, podižeš glas na sve veći nivo, sve si napravila briljantno", dodao je Tonči. "Grandiozno i čisto - to je tvoje pjevanje", zaključio je Filip.

Na scenu je potom stigao David Baškarad, koji je odlučio izvesti hit 'Onaj tko te ljubi sretan je' Tonyja Cetinskog. "Biti u top 12, osjećaj je odličan", otkrio je David. "Trudim se više smijati, ali ne smijem se na svaku situaciju, mora mi sve doći prirodno", dodao je o komentaru da je najozbiljniji član male 'Superstar' obitelji. "Odabrao sam pjesmu Tonyja Cetinskog jer je emotivna, ima visoke lage u kojima se mogu pokazati, kao i u emocijama koje donosi", zaključio je David.

"Sve naredne subote bih želio biti ovdje", otkrio je prije negoli ga je žiri komentirao. "Znam da ti se urezao komentare da se ne smiješ, ali molim pljesak danas, čak se i smije! Drago mi je što si odabrao ovu pjesmu, pokazao si raskoš, punoću, na visinama mi se čini da si se poskliznuo i uspio se izvući te otpjevati na svoj način", komentirala je Nika. "Meni su fantastične te tvoje transformacije, u tri minute prođeš put od utjerivača do estradne zvijezde", kroz smijeh je komentirao Huljić. "Bio si fenomenalan", dodao je. "Malo si u refrenima kliznuo, ali bilo je neprimjetno, ovo je stil kojem trebaš težiti. Nemoj puno eksperimentirati i bit ćeš top", zaključio je Filip.

Luka Tomić idući je nastupao, a odlučio je izvesti pjesmu 'Jugo' Giuliana i Marijana Bana. "Jako sam sretan što sam prošao u top 12", otkrio je Luka. "Savjet koji sam najviše prihvatio je bilo to što je Nika rekla", komentirao je i najavio pjesmu 'Jugo'. "Divna je to pjesma, drugačija od nečeg što sam dosad pjevao. Pronalazim se u tome", najavio je Tomić.

"Ovo je bio jako riskantan izbor za tvoj tip vokala koji je dosta šansonijerski. Vrlo hrabar izbor, rizik koji se isplatio. Ti si ovu pjesmu izveo baš ekspresivno, nije bilo pretjerano, bilo je iskreno", komentirao je Tonči. "Za tebe potpuno nebitno dokud ćeš dogurati, ti si primjer svim kandidatima kako izgleda puna predaja glazbi. Potpuno se puštaš. Ja bih rekao da si ti hodajuća emocija, to te krasi", pohvalio ga je i Filip. "To što ti nosiš u sebi vidjelo se po tvojim kolegama kako su te pratili i dali ti pljesak. Gledala sam jednog velikog interpreta. Gledala sam čovjeka koji ne odustaje, bio si već tu, vratio si se ponovno, grizao si iz emisije u emisiju, sve si bolji", dodala je Severina. "Bilo mi je jako emotivno, snažno, fino, ukusno", zaključila je Nika.

Talentirana Katarina Car oduševila se nakon što je ušla u top 12 kandidata. "Nisam očekivala Severinin komentar na audicijama, to mi je puno značilo. Inače sam vrckava. Znam nekad biti samozatajna, pozitivna sam osoba, volim sve dublje gledati ispod svega, volim se zabavljati i pružati odličan show. Za live sam odabrala 'Holding Out for a Hero' Bonnie Tyler", otkrila je Katarina o sebi.

"Ti si profesionalac, ne prepuštaš ništa slučaju. Volio bih da nekad pustiš gas i prepustiš se, ali ti vladaš situacijom. Što pričati o tvom pjevanju, znaš pjevati i točka", komentirao je Filip. "Dobila si po rođenju prezime po kojem će te svi upamtiti, ti si Car, ti si heroj svog života, toliko glumstvena, kao šipak pun koštica, naša djevojčica koja nije samo Disney junak", komentirala je Severina i ganula Katarinu do suza. "Ovo je visoka, teška pjesma, a ti si je izvela kao da si se rodila da to radiš", zaključila je Nika. "Pusti neka svatko radi što hoće, ti samo tjeraj svoje", zaključio je Tonči. Nikola Batinović otkrio je da će pjevati Hanku Paldum 'Mojoj majci'. "Prisjećam se svih trenutaka iz recalla, gledali hoćemo li proći ili ne. Ono što nekako smatram da je moj pečat jest emocija. Svaki nastup bih iznio s dozom, odnosno cijelom dušom. Pjesma koju izvodim u prvom liveu mi je jako važna, obilježila mi je dio života", komentirao je Nikola. "Nadam se da će nastup ostati zapažen i primijećen i da će ga ljudi pamtiti", zaključio je Batinović.

"Ne mogu ništa reći, ja ovu pjesmu posvećujem svojoj majci i ne mogu ništa reći. Hvala ti puno na ovome", komentirala je Severina Nikolu. "Mislim da je ovo level koji nismo ni znali da ćemo imati, molim veliki pljesak za ovo što se upravo događa pred svima nama. Znam koliko voliš ovu pjesmu, prekrasno mi je bilo koliko si je odvažno donio. Naviknuli smo da je sve kristalno, stameno, a danas si nam donio malo krhkosti, to me baš kupilo. Ovo je razlog zašto si ovdje", otkrio je Nika. "Ovo sad ide u neku kozmičku zonu. Veličina umjetnika, čime te mogu nazvati, da si nam donio dio svemira i donio ga na zemlju. Ovo ne bih ni ocjenjivao nego ti rekao hvala", zaključio je Filip.

Talentirana Ema Bubić otkrila je da je zbunjena djevojka koja se pokušava opustiti, živjeti i ne previše brinuti o svemu. "Mislim da još nisam pokazala sebe, ona prava ja tek slijedi. Mislim da će žiri biti iznenađen pjesmom, nije više strano i depresivno, već naše i veselo", otkrila je Ema. "Pjevat ću 'Zaljubila sam se' 'Detoura'", zaključila je prije nastupa.

"Kad sam te vidjela, znala sam da tek grebemo po površini, da ćeš sve ispod tek otkriti. Toliko sam sretna, nemoj nikad to svoje ukloniti niti oduzeti. Tvoja audicija mi je zauvijek u pamćenju, snašla si se fantastično. Tvoj vokal praškasti, sve si prilagodila svojoj lagi, bilo je savršeno", komentirala je Nika. "Tako mi je bilo lijepo vidjeti te tako veselu i sretnu. Spontano, profesionalno, odmjerno", dodao je Tonči. "Zaljubit ću se u sebe, to je važan trenutak za sve nas. Meni si bila fantastična, samo mi je bitno da si prava ono što osjećaš u trenutku. Što se tiče pjevanja, znaš pjevati i imaš tek 15 godina", zaključio je Filip. Velike pohvale joj je udijelila i Severina, a onda je uslijedio nastup Benjamina Hasanića.

Benjamin Hasanić posebno je emotivan bio tijekom audicije jer je Severinu rasplakao. "Mora postojati život prije svega da bi se to kroz pjesmu iskazao i da to oni čuju. Ono što sam možda prije negirao, sada sam zavolio i sebe i kod sebe, jest boja mog glasa", otkrio je Hasanić uoči nastupa. "Predstavit ću se pjesmom 'Sanjam' Indexa", najavio je Severinin platinasti kandidat.

"Bila je odlična kontrola glasa, vidi se da barataš. Nije bilo jednostavno, nositi se s pjesmom, komparacije s originalnom su jako teške, gledamo koliko si odstupio i koliko je to bilo efikasno ili ne. Imaš maniru sevdah pjevanja, čestitam ti na kontroli glasa", komentirao je Tonči. "Biti pjevač nije samo puko pjevanje, bitno je niz elemenata koje imaš. Dubok si, rječit, razumiješ glazbu i super mi je što nemaš klavir. Uživam svaki put kada te slušam", dodao je Filip. "Benjamine, podsjetio si me i na našu Karlu, donio si pjesmu na svoj način, ali je nisi oskvrnavio. Nedavno sam bila u Sarajevu, svi navijaju za tebe. Zbog tvog glasa sam te odabrala, hvala ti što si svoj glas zavolio i što si s nama ovdje večeras", zaključila je, pak, Severina.

Iduća je pred žiri stigla Lorenza Puhar. "Nisam očekivala da ću doći ovako daleko, put do finala je daleko, ali sada mi ovo već jako puno znači", otkrila je Lorenza. "Oduvijek volim country, odabrala sam pjesmu za sve žene - 'Man! I Feel Like A Woman!i Shanije Twain.

"Ti toliko vladaš scenom, volim što si odabrala ovu pjesmu, da sam birao 1500 pjesama, ovu bih odabrao za tebe. Gorila je scena, svoju misiju si ispunila, bilo je fenomenalno", komentirao je Filip. "Već sam ti rekla da ti je vokal poseban, da te želim slušati i gledati. Ovo je bio jedan festival, kao da otvaraš neki show na velikoj bini, MTV-ju", dodala je Severina. "Otpočetka si baš country vokal, baš mi je drago što si to otkrila, što smo to čuli u punom sjaju. Jako mi je drago što si odabrala ovu pjesmu. Sviđa mi se outfit, ovo je bilo jako zahtjevno. Ova pjesma zvuči kao igra, ali zapravo je jako zahtjevna. Svaka čast", zaključila je Nika.

Bojan Pavlović otkrio je da je presretan što je u top 12. "Moja supruga je očekivala prolazak dalje, ona mi je najveća podrška i najveći pozdrav za nju", otkrio je. "Pamtit ću audiciji, najviše Severinin komentar da ću puniti arene", dodao je. "Najveći adut su mi emocija i raskošan vokal. Ako čovjek ne polomi čašu dok me sluša, ništa", zaključio je. Otkrio je da će se predstaviti pjesmom Andree Bocellija 'Con te partirò'.

"Dragi Bojane, na audiciji si pjevao što voliš, što ljudi vole i slušaju, međutim, ti si puno više od toga. Ova pjesma, znaš baratati glasom u svim žanrovima, vjerujemo ti i u ovome i u narodnjacima. Svestran si pjevač, možeš pjevati bilo što i tvoj glas uvijek probija", komentirala je Severina. "Nešto me kod tebe izuje svaki put iz cipela. Kod mene se aktivno pjeva 'Naslednik', moram reći da je ovo razlog zašto si ti tu još više. Hvala ti na ovome, drago mi je što si ovo napravio", dodala je Nika. Oduševio je Bojan i Tončija, a Filip mu je poručio: 'Ti ćeš biti jedan od onih koji je uspio, ne od onih koji su pokušali. Vrlo inteligentno, kažem ti na kraju - čekam te u studiju", zaključio je Bojan.

Hanan Velić istaknuo je da mu je ostao u sjećanju Filipov komentar da ima vokal koji je već spreman za komercijalnu upotrebu. "Mislim da nisam toliko ukočen na sceni, nije me strah plesati, mislim da će ići sve bolje. Odlučio sam pjevati pjesmu Senidah - 'Replay'", otkrio je Hanan. "Ona je razlog zašto sam počeo pisati na svom jeziku, unikatna je i reprezentira gdje bih ja želio biti", dodao je Velić prije nastupa.

"Otpočetka si jedan od mojih najdražih mračnjaka u najboljem mogućem smislu. Tako mi te bilo lijepo vidjeti danas, imam osjećaj da si izazvao svaku personu u sebi. Nije ovu pjesmu lako donijeti i otpjevati, ovo je bilo smisleno, s ukusom. Vidim da radiš na sebi, vidi se i izlazi kroz sve van, baš je bilo lijepo za gledati", komentirala je Nika Hananov nastup. "Ovo je viši level od onog što smo od tebe naviknuli, neopisivo sam sretan što nismo mi ti koji odlučujemo", zaključio je, pak, Tonči. "Ima nešto u tebi dubokog i slojevitog, tvoj glazbeni svijet u kome ti znaš kako je, složit ću se i s Nikom, jako je važno za tebe - glazba ima upotrebnu vrijednost, komercijalnu, ne da ima, nego rasturaš", složio se i Filip s kolegama iz žirija.

Karla Miklaužić posljednja je nastupila u prvoj epizodi uživo 'Superstara'. "Osjećam se zahvalno, posebno", otkrila je Karla uoči nastupa. "Obilježila me audicija i komentari od Tončija, zapravo od svih. Uživam u svemu", dodala je. "Pjevat ću 'Fallin' od Alicije Keys", najavila je Karla prije nastupa.

"Imam molbu jednu za sve, pustite da ova čarolija traje. Nije li bilo predivno, poslije ovakvog nastupa svaka riječ je kvarljiva", komentirao je Tonči. "Ljudi, ovdje imamo biser, wunderkinda. Glazba, koja je kompleksna, izgleda tako jednostavno u biću od svega 17 godina. Uživao sam", komentirao je Filip. "Svaka riječ je suvišna, ovo dugo nisam čula na ovim prostorima", zaključila je Severina. "Ovo je bila lekcija iz glazbe, pjevanja, muzikalnosti, života, nastupa... Rekla sam ti da želim biti ti kada odrastem, ovo će biti jako teško nadmašiti, a znam da hoćeš", zaključila je Nika.

Ne propustite - druga epizoda uživo 'Superstara' u subotu od 20.15 sati!