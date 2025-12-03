Adventska čarolija nadomak Zagreba: Vodič kroz događanja u Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću

Svaki grad nudi jedinstven doživljaj, ali sa zajedničkim ciljem – stvoriti blagdansku atmosferu ispunjenu radošću, ljubavlju i posvećenošću

Zagrebačka županija svake se godine tijekom blagdana pretvara u posebno mjesto susreta, topline i zajedništva. Gradovi i općine otvaraju svoja srca, a ulice postaju pozornica svjetla, okusa i glazbe. Ove godine, tri velika adventska središta – Velika Gorica, Samobor i Zaprešić – pripremila su iznimno bogat program koji obećava nezaboravne doživljaje za sve generacije, spajajući tradiciju s modernim atrakcijama.

Velika Gorica: Obiteljski Advent s pogledom na Turopolje

Advent u Velikoj Gorici, koji traje od 29. studenoga do 6. siječnja, pretvara Park Plemenite općine turopoljske u pravu zimsku bajku. Središte događanja je prostrano klizalište i impresivan panoramski kotač koji posjetiteljima nudi jedinstven pogled na blagdanski ukrašeno srce Turopolja.

Posebna pažnja posvećena je najmlađima u Božićnom selu, koje je otvoreno svakog vikenda. Tamo ih očekuju kreativne radionice izrade božićnih ukrasa, pričaonice uz kamin i kazališne predstave poput "Zimske avanture ježa Bodljice". U Centru za posjetitelje, uz već popularne radionice izrade snježnih vijenaca i pripreme zimskih koktela, svakog četvrtka održava se i popularni Božićni pub kviz za sve željne znanja i zabave.

Glazbeni program započeo je velikim koncertom Vanne na samom otvorenju. Svaki vikend donosi novu glazbenu poslasticu: nakon duhovnog koncerta grupe Emanuel na blagdan sv. Nikole (6. prosinca), slijedi veliki koncert grupe Magazin 13. prosinca povodom Dana Grada. Subota, 20. prosinca, rezervirana je za energični nastup grupe The Frajle, dok će Ivana Kindl svojim glasom ugrijati atmosferu dan prije Badnjaka, 23. prosinca. Za ljubitelje tamburaške glazbe, TS Baraba nastupa 27. prosinca. Vrhunac slavlja bit će dvostruki doček Nove godine – dječji u 17 sati uz animatore i vatromet, te večernji program uz koncert popularnog benda za ispraćaj stare godine.

Samobor: Tradicija i zabava pod zvjezdanim nebom

Samobor svoj prepoznatljivi blagdanski šarm gradi polako, u ritmu grada koji voli tradiciju i zajedništvo. Advent u Samoboru započeo je 28. studenoga svečanim paljenjem lampica na Trgu kralja Tomislava i otvorenjem velikog klizališta pod zvjezdanim nebom.

Dječji Advent u Atriju svakodnevno nudi čaroliju za najmlađe: "Maštaonica Bake Mraz" otvorena je radnim danom poslijepodne, a vikendom cijeli dan, s redovitim čitanjem bajki i pisanjem pisama Djedu Božićnjaku. Posebno su popularne čokoladne radionice subotom, dok eko vlakić vilenjaka Zvončeka vozi svakih sat vremena oko glavnog trga. Istovremeno, ulica Klanjec postaje eno-gastronomska oaza "Minglanje v Klanjcu", gdje se uz domaće štrukle, fritule i kobasice mogu kušati i samoborske kremšnite u blagdanskom ruhu te kuhani gin lokalnih destilerija.

Glazbeni program na glavnoj pozornici donosi koncerte za svačiji ukus petkom i subotom. Nakon Vesne Pisarović na otvorenju, već sljedeći dan (29. studenog) nastupa Magazin. Prvi vikend u prosincu rezerviran je za povratak zvijezde devedesetih, Tajči (5. prosinca), a nedjelje su posvećene nastupima lokalnih zborova i KUD-ova. Slijede koncerti Marka Kutlića (12. prosinca) i legendarna Crvena Jabuka (19. prosinca) koja će zasigurno raspjevati cijeli trg. Samoborci i njihovi gosti u Novu će godinu ući dvostrukim dočekom – podnevnim uz Ivanu Marić i večernjim uz energičnu Grupu Loco.

Zaprešić: Najslađi Advent s novim atrakcijama

"Najslađi Advent u Zaprešiću" održava se do 6. siječnja na Trgu Ivana Pavla II. i ove godine donosi uzbudljive novitete. Uz veliko klizalište, posjetitelje po prvi put očekuje panoramski kotač "Zaprešić eye", koji će zasigurno postati omiljena atrakcija.

Jedinstveni doživljaj nude i Žive jaslice koje će 26. i 27. prosinca u večernjim satima uprizoriti članovi udruge Stepinčeva oaza mira, stvarajući autentičnu betlehemsku atmosferu. Tijekom drugog i trećeg adventskog vikenda, obližnji Dvorac Lužnica organizira poseban program "Dvorac pod svijećama", gdje posjetitelji uz svjetlost stotina svijeća mogu uživati u božićnom sajmu lokalnih OPG-ova, kušati medenjake i kuhano vino te poslušati koncerte klasične glazbe. Gastronomska ponuda na glavnom trgu obogaćena je autohtonim specijalitetom "tačkrle" – tjesteninom punjenom pekmezom od šljiva – ali i modernim street food delicijama.

Glazbeni program nastavlja se svakog vikenda: na blagdan sv. Nikole, 6. prosinca, nastupa Toma, dok je subota, 13. prosinca, rezervirana za popularni tribute bend. Mia Dimšić donosi svoju božićnu čaroliju 20. prosinca, a Jacques Houdek tradicionalno pjeva na Štefanje (26. prosinca). Između velikih koncerata, atmosferu će podizati lokalni bendovi i DJ-evi. Veliki doček Nove 2026. godine na otvorenom uveličat će koncert kraljice dance glazbe, popularne MINEE.