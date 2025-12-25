Blagdansko darivanje na Žena.hr: Božićni poklon za kraj naše adventske priče

Za Božić smo pripremili poseban, najvrjedniji poklon, koji spaja toplinu, eleganciju i bezvremenski stil - prekrasan kaput iz s.Olivera

Stigli smo do samog kraja adventske čarolije i završnog darivanja u sklopu kampanje Advent na Žena.hr. Tijekom proteklih tjedana zajedno smo dijelili lijepe priče, zahvalnost i male znakove pažnje, a sada je vrijeme za božićno darivanje koje zaokružuje ovu blagdansku priču.

Za Božić smo pripremili poseban, najvrjedniji poklon, koji spaja toplinu, eleganciju i bezvremenski stil - prekrasan kaput iz s.Olivera (veličina S).

Riječ je o komadu koji će upotpuniti zimske kombinacije i biti savršen suputnik u hladnim danima, ali i podsjetnik na blagdansku čaroliju darivanja.

s.Oliver

Kako sudjelovati u božićnom darivanju?

Pozivamo te da i u ovom, završnom krugu, prijaviš ženu koju želiš razveseliti posebnim božićnim poklonom. Možda je to netko tko te inspirira, podržava ili jednostavno zaslužuje lijep trenutak pažnje.

Za sudjelovanje u komentaru ispod objave na Facebook stranici Žena.hr tagiraj ženu koju želiš prijaviti te napiši zašto baš ona zaslužuje ovaj vrijedan poklon.

Ovo je ujedno i završetak našeg blagdanskog darivanja, zato nas prati na društvenim mrežama, redovito čitaj portal Žena.hr i prijavi se na newsletter kako ti ne bi promaknula objava dobitnice.

Sretan i topao Božić želi ti Žena.hr.