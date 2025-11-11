Ova kuća u Zagrebu već je okićena u božićnom duhu, preslatko izgleda

Jedna kuća u Zagrebu već je zasjala u duhu Božića te uljepšava dane prolaznicima

Svake godine postavlja se isto pitanje - kada je OK izvaditi božićne ukrase i upaliti lampice? Mnogi bi se složili kako je početak 11. mjeseca prerano za to, no neki pak jedva čekaju da sve zasja u crvenoj, zelenoj, zlatnoj i srebrnoj i već su počeli s ukrašavanjem svojih domova.

Patrik Macek/PIXSELL

Među njima su i vlasnici ove kućice u zagrebačkoj Maloj ulici, koji su je već okitili.

Patrik Macek/PIXSELL

Prozore krase plišani medvjedići, girlande i ogromne kuglice, a prizor je više nego simpatičan.

Patrik Macek/PIXSELL

Riječ je o Atelieru sreće Ive Todorić i cvjećara Ante Jurkovića, a bilo rano ili ne za božićne ukrase, ovakav prizor uvijek izmami osmijeh.