Elegancija koja ne stari: Par koji je donio pariški šarm na zagrebačku špicu
Subotnja špica uvijek iznenadi, ali ovoga puta jedan savršeno usklađen par ukrao svu pažnju. Dama u efektnoj simfoniji crne i bijele, nosi kombinaciju koja odiše pariškim chicom. Crvena beretka kao statement komad odmah privlači pogled, dok prugasta majica, točkasti šal i elegantan crni kaput stvaraju vizualnu igru uzoraka koju može iznijeti samo netko s istančanim stilskim instinktom. Efektni modni dodatak, strukturirana kožna torba te visoke čizme podižu cijeli look.
Gospodin je jednako upečatljiv, nosi dugi karirani kaput koji unosi dozu britanskog šarma na ulice Zagreba. Klasičan šešir, crvena kravata i uredno savijen kišobran u ruci čine ga pravim gospodinom špice – onim koji podsjeća da se stil ne kupuje, nego živi. Njegova kombinacija jednostavna je, ali toliko sofisticirana da djeluje kao hommage zlatnim vremenima muške elegancije.
Ovaj je par slika sklada i modne kompatibilnosti: nosu oni koji slijede trendove, nego ih nadahnjuju. U moru street style pokušaja, ovo dvoje šetača pokazuju kako se moda može nositi – s dostojanstvom, karakterom i prepoznatljivom dozom osobnog potpisa.