Elegancija koja ne stari: Par koji je donio pariški šarm na zagrebačku špicu

Ovog je vikenda jedan par prošetao centrom grada i dokazao da je istinska elegancija bezvremenska. Njihov ulazak u kadar djeluje poput scene iz starog pariškog filma, ali sa zagrebačkim potpisom i šarmom

Subotnja špica uvijek iznenadi, ali ovoga puta jedan savršeno usklađen par ukrao svu pažnju. Dama u efektnoj simfoniji crne i bijele, nosi kombinaciju koja odiše pariškim chicom. Crvena beretka kao statement komad odmah privlači pogled, dok prugasta majica, točkasti šal i elegantan crni kaput stvaraju vizualnu igru uzoraka koju može iznijeti samo netko s istančanim stilskim instinktom. Efektni modni dodatak, strukturirana kožna torba te visoke čizme podižu cijeli look.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Gospodin je jednako upečatljiv, nosi dugi karirani kaput koji unosi dozu britanskog šarma na ulice Zagreba. Klasičan šešir, crvena kravata i uredno savijen kišobran u ruci čine ga pravim gospodinom špice – onim koji podsjeća da se stil ne kupuje, nego živi. Njegova kombinacija jednostavna je, ali toliko sofisticirana da djeluje kao hommage zlatnim vremenima muške elegancije.

Ovaj je par slika sklada i modne kompatibilnosti: nosu oni koji slijede trendove, nego ih nadahnjuju. U moru street style pokušaja, ovo dvoje šetača pokazuju kako se moda može nositi – s dostojanstvom, karakterom i prepoznatljivom dozom osobnog potpisa.