Advent Ledeni park i Zrinjevac: Evo što donose dvije najljepše zagrebačke adventske lokacije

Zagrebački Advent ove godine donosi dvostruku čaroliju zime kroz dva omiljena mjesta – Advent Ledeni park i Advent Zrinjevac. Oba prostora nude raznovrstan program, živu glazbu i blagdanski ugođaj, spajajući tradiciju i suvremenost, zabavu i kulturu te ističući važnost ekološke osviještenosti.

Najljepša zimska pozornica Zagreba, Advent Ledeni park, sezonu otvara 29. studenoga na spektakularan način – baletnom bajkom na ledu, Orašarem, Petra Iljiča Čajkovskog. Predstavu će izvesti članice Klizačkog kluba Leda, uz solista Karla Požgajčića te gostovanje južnoafričkog klizačkog para, Johanna Wilkinsona i Julije Mauder. Blagdansku atmosferu dodatno će obogatiti nastupi Vande Winter i vokalne skupine Voxford. Reprizne izvedbe Orašara, čiji koncept i režiju potpisuje Anja Maksić Japundžić, koreografiju Sandra Pavičić, kostime Tihana Cizelj i Đenisa Pecotić, a produkciju Katapult promocija, održat će se 30. studenoga, dok 8., 15. i 22. prosinca posjetitelji će moći vidjeti samo odabrane dijelove.

Sezona klizanja u Ledenom parku traje svakodnevno u devet termina od 10:00 do 23:00, uz nastupe DJ-eva i posebne programe – od susreta sa Svetim Nikolom i Djedom Božićnjakom na sam Badnjak, do atraktivnog dočeka Nove godine. Naime, za najmlađe, 6. prosinca i na Badnjak, Sveti Nikola i Djed Božićnjak dijelit će darove, a doček Nove godine posjetitelji će moći obilježiti simboličkim „uklizavanjem“ u 2026. godinu. Od četvrtka do nedjelje se Ledeni park pretvara u Apres Ski/Skate zonu, uz bogati DJ program, izvrsne skijaške koktele i živu atmosferu.

U skladu s prošlogodišnjom inicijativom, na Ledenom parku koristi se isključivo višekratna ambalaža, a posjetitelji mogu uživati i u proširenoj ugostiteljskoj ponudi te bogatoj trgovačkoj zoni s blagdanskim poklonima. Program je prilagođen obiteljima, djeci i mladima.

Samo nekoliko koraka dalje, Zrinjevac nudi klasičnu zagrebačku božićnu čaroliju koja je nadahnuta svjetskim adventskim sajmovima, ali duboko ukorijenjena u lokalnu tradiciju i estetiku. U parku vas očekuje 12 ugostiteljskih i 20 trgovačkih kućica, u kojima se mogu pronaći proizvodi lokalnih OPG-ova, slatki i slani blagdanski specijaliteti, rukotvorine i suveniri. Srce ove čarolije je najljepša glazbena scena na otvorenom - Glazbeni paviljon, prepoznatljiva znamenitost Zagreba od 1891. godine, djelo arhitekta Hermanna Bolléa i “simbol zagrebačke gradskosti i kulture življenja”.

Tijekom adventskog razdoblja paviljon oživljava glazbom: svake večeri vas čekaju koncerti uživo, DJ setovi i plesni programi, a glazba kojoj se posvetila pozornost svake godine postaje svojevrsna podtema samog Adventa. Tradicija promenadnih koncerata u Zrinjevcu nastavlja se upravo tu, podsjećajući na prošla vremena dok zvuk fraka i krinolina ispunjava park, a glazba stapa prošlost i sadašnjost u jednom živom, blagdanskom ritmu. Svečano paljenje tisuća lampica na Zrinjevcu održat će se 29. studenoga, istog dana kada Ledeni park otvara sezonu, stvarajući simultanu blagdansku atmosferu kroz cijeli centar grada. Park, šetnica i glazbeni paviljon bit će ukrašeni tradicionalno, uz svjetleće glazbene skulpture i lampione koji dodatno obogaćuju zimski ugođaj. Svakoga dana na Zrinjevcu će nas dočekati raznovrstan glazbeni program, uključujući nastupe uživo, DJ večeri i plesne događaje. Novost od ove godine je Plesnjak na Zrinjevcu petkom, u suradnji s Radio Sljemenom, a subotnja jutra rezervirana su za Špicu na Zrinjevcu. Nedjelje će biti posvećene kulturi: dječje predstave, nastupi zborova, i već tradicionalna „Klasika u podne“ i nastupi zborova ispunit će najljepši zagrebački park glazbom i plesom. Na Staru godinu Zrinjevac nudi cjelodnevni program i najveseliji doček.

Zrinjevac također naglašava održivost – koristi višekratnu ambalažu, a posjetitelji su pozvani na odgovorno odlaganje otpada, čime se ovaj princip nastavlja iz Ledenog parka i kroz cijeli adventski program.

Posjetitelji se mogu već od 26. studenog, tijekom razdoblja zagrijavanja, prošetati Zrinjevcem te uživati u bogatoj ugostiteljskoj ponudi, rukotvorinama i raznim suvenirima, a na Ledenom parku će imati priliku vidjeti i generalnu probu za Orašara.