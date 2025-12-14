Sjaj i glamur: Tvoj vodič za zlatni i srebrni make-up ove sezone
Dosta je bilo suptilnosti i 'clean girl' estetike! Kraj godine poziva na blještavilo, a blagdanske zabave savršena su prilika da se poigraš make-upom i zablistaš u punom sjaju.
Raskoš zlata za božanstven izgled
Zlato je vječni klasik koji asocira na raskoš i slavlje. Njegova velika prednost je što laska gotovo svakom tonu kože i boji očiju, unoseći toplinu i svjetlost u tvoj izgled.
Klasični glamur: Za bezvremenski look, nanesi zlatno sjenilo preko cijelog kapka. Kreni od svjetlije nijanse u unutarnjem kutu i postepeno gradi intenzitet prema vanjskom. Ne zaboravi na primer koji će osigurati da tvoj make-up ostane postojan cijelu noć.
Moderni zaokret: Ako želiš nešto odvažnije, isprobaj 'grungy gold' look. Kombiniraj zlatno sjenilo s tamnijim, smeđim ili crnim tonovima za dramatičan smokey eye. Za dodatnu dimenziju, možeš utapkati šljokice samo na sredinu kapka. Crni tuš i nekoliko slojeva maskare zaokružit će ovaj moćan izgled.
Srebrne nijasne za ledenu kraljicu
Srebrni tonovi donose dašak hladne, futurističke elegancije. Savršeni su za one hladnijeg podtona kože, a posebno ističu plave i zelene oči.
Disko kugla efekt: Nemoj se bojati da ćeš pretjerati! Nanesi srebrno sjenilo visokog sjaja od trepavica sve do obrva za pravi statement look inspiriran disko erom. Ovaj look ne zahtijeva puno truda, a ostavlja maksimalan dojam.
Grafički detalji: Umjesto klasičnog nanošenja, poigraj se oblicima. Iscrtaj oštru, grafičku liniju srebrnim tušem ili tekućim sjenilom. Za one najhrabrije, vizažistica Fulvia Farolfi predlaže ukrašavanje obrva – nanesi malo balzama za usne kao bazu, a zatim kistićem pažljivo apliciraj srebrni pigment.
Kako uskladiti make-up usana i tena
Kad su oči u centru pažnje, ostatak lica treba biti besprijekoran, ali uravnotežen.
Blistav ten: Za postizanje blistave kože, pomiješaj nekoliko kapi tekućeg iluminatora sa svojom podlogom. Highlighter nanesi na vrhove jagodica, duž nosa i iznad gornje usne za dodatnu dimenziju.
Usne koje govore: Uz ovako naglašene oči, možeš se odlučiti za dvije opcije. Prva je neutralni ruž ili sjajilo koje će pustiti očima da vode glavnu riječ. Druga, blagdanski klasik, je odvažni crveni ruž. Kombinacija zlatnih očiju i crvenih usana, poput klasične MAC nijanse Ruby Woo, definicija je blagdanske elegancije. Za dodatni sjaj, preko ruža nanesi prozirno sjajilo.
Blagdani su tvoje vrijeme da zasjaš. Bilo da se odlučiš za toplinu zlata ili hladnu eleganciju srebra, dopusti si eksperimentiranje. Izađi iz svoje zone komfora, poigraj se teksturama i oblicima i, najvažnije od svega, zabavi se. Uostalom, malo šljokica nikada nikome nije naškodilo.