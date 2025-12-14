Sjaj i glamur: Tvoj vodič za zlatni i srebrni make-up ove sezone

Ove sezone, pravilo je jednostavno: više je više. Zaboravi na sigurne, neutralne tonove i prigrli moć metalik sjaja. Zlatna i srebrna vraćaju se na velika vrata, donoseći dozu drame i glamura

Dosta je bilo suptilnosti i 'clean girl' estetike! Kraj godine poziva na blještavilo, a blagdanske zabave savršena su prilika da se poigraš make-upom i zablistaš u punom sjaju.

Raskoš zlata za božanstven izgled

Zlato je vječni klasik koji asocira na raskoš i slavlje. Njegova velika prednost je što laska gotovo svakom tonu kože i boji očiju, unoseći toplinu i svjetlost u tvoj izgled.

Klasični glamur: Za bezvremenski look, nanesi zlatno sjenilo preko cijelog kapka. Kreni od svjetlije nijanse u unutarnjem kutu i postepeno gradi intenzitet prema vanjskom. Ne zaboravi na primer koji će osigurati da tvoj make-up ostane postojan cijelu noć.

Moderni zaokret: Ako želiš nešto odvažnije, isprobaj 'grungy gold' look. Kombiniraj zlatno sjenilo s tamnijim, smeđim ili crnim tonovima za dramatičan smokey eye. Za dodatnu dimenziju, možeš utapkati šljokice samo na sredinu kapka. Crni tuš i nekoliko slojeva maskare zaokružit će ovaj moćan izgled.

Huda Beauty Topaz Obsessions paleta

Max Factor Masterpiece Nude Palette 003

KIKO Milano Super Colour Waterproof Eyeliner 02

Catrice Festival Treasures Metallic olovka No. C02

Rimmel Wonder Swipe 2-in-1 Glitter tuš i sjenilo, Instafamous

Srebrne nijasne za ledenu kraljicu

Srebrni tonovi donose dašak hladne, futurističke elegancije. Savršeni su za one hladnijeg podtona kože, a posebno ističu plave i zelene oči.

Disko kugla efekt: Nemoj se bojati da ćeš pretjerati! Nanesi srebrno sjenilo visokog sjaja od trepavica sve do obrva za pravi statement look inspiriran disko erom. Ovaj look ne zahtijeva puno truda, a ostavlja maksimalan dojam.

Grafički detalji: Umjesto klasičnog nanošenja, poigraj se oblicima. Iscrtaj oštru, grafičku liniju srebrnim tušem ili tekućim sjenilom. Za one najhrabrije, vizažistica Fulvia Farolfi predlaže ukrašavanje obrva – nanesi malo balzama za usne kao bazu, a zatim kistićem pažljivo apliciraj srebrni pigment.

KIKO Milano Glitter Eyeliner 02

IsaDora The Shimmer Eyeshadow Stick

Catrice Highlighting Sombra sjenilo

Maybelline Color Sensational sjenilo Mono 90 Mystic Moss

L'Oréal Paris sjenilo u sticku, No. 100 Ice Sparkle

Kako uskladiti make-up usana i tena

Kad su oči u centru pažnje, ostatak lica treba biti besprijekoran, ali uravnotežen.

Blistav ten: Za postizanje blistave kože, pomiješaj nekoliko kapi tekućeg iluminatora sa svojom podlogom. Highlighter nanesi na vrhove jagodica, duž nosa i iznad gornje usne za dodatnu dimenziju.

Usne koje govore: Uz ovako naglašene oči, možeš se odlučiti za dvije opcije. Prva je neutralni ruž ili sjajilo koje će pustiti očima da vode glavnu riječ. Druga, blagdanski klasik, je odvažni crveni ruž. Kombinacija zlatnih očiju i crvenih usana, poput klasične MAC nijanse Ruby Woo, definicija je blagdanske elegancije. Za dodatni sjaj, preko ruža nanesi prozirno sjajilo.

#silvereyeshadow #cooltonedmakeup ♬ luxurious x be your girl(jersey club) - Flaiir Beats @miabgalvan For my cool-toned girlies🩶 Wearing: @Fenty Beauty soft lit luminous foundation 290 @Rare Beauty soft pinch liquid contour gentle + liquid blush encourage @Kylie Cosmetics power plush concealer 4.5WN @Haus Labs by Lady Gaga bio-blurring setting powder @Patrick Ta Beauty eye illusion duo in we need better lighting (silver shade) @rarebeauty powder highlighter enlighten @Sephora Collection waterproof eyeliner pen @HouseOfLashes iconic lite lashes @urban decay 24/7 glide-on eye pencil cool coyote @makeupforever artist color pencil endless cacao @Thrive Causemetics impact full lipstick Ilene @r.e.m. beauty glossy balm skinny dripped #silvermakeup

Blagdani su tvoje vrijeme da zasjaš. Bilo da se odlučiš za toplinu zlata ili hladnu eleganciju srebra, dopusti si eksperimentiranje. Izađi iz svoje zone komfora, poigraj se teksturama i oblicima i, najvažnije od svega, zabavi se. Uostalom, malo šljokica nikada nikome nije naškodilo.