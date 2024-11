17 romantičnih filmova idealnih za opuštanje ove jeseni

Ljubavni filmovi oduvijek su zauzimali jedno posebno mjesto u srcima gledatelja. Kroz desetljeća, Hollywood i svjetska kinematografija stvorili su bezbroj nezaboravnih ljubavnih priča koje nas i danas jednako diraju i inspiriraju. Pripremili smo zato, po izboru redakcije, najljepše ljubavne filmove koje smo imale priliku gledati. Oni će te nasmijati, možda i natjerati na suze, ali sigurno će te podsjetiti zašto je ljubav jedna od najljepših stvari u životu.

Svaka priča donosi toplinu i nadahnuće, ispunjavajući srce emocijama. Ovo su naše preporuke fimova za mirnu večer kod kuće uz priče koje slave ljubav i romansu u svim njenim oblicima. Provedite večer uz ove filmove i doživite čaroliju koja samo ljubav može pružiti.

Koji je tvoj broj? (What’s Your Number?, 2011.)

Ova romantična komedija prati Ally (Anna Faris), koja, zabrinuta zbog svog ljubavnog života, odlučuje ponovno kontaktirati svih 19 bivših ljubavi u nadi da će među njima pronaći "onog pravog." S mnogo smiješnih scena i simpatičnom pričom o samopronalaženju, film Koji je tvoj broj? nas podsjeća da prava ljubav često dolazi kad je najmanje očekujemo.

Dok nas jackpot ne rastavi (What Happens in Vegas, 2008.)

Cameron Diaz i Ashton Kutcher donose komičnu priču o dvoje potpunih stranaca koji, nakon burne noći u Las Vegasu, otkriju da su u braku i da su osvojili veliki dobitak. Kroz nespretne pokušaje suživota i borbu za novac, u filmu Kod nas jackpot ne rastavi razvija se neočekivana kemija koja ih vodi do ljubavi.

Ljubav i ostale droge (Love & Other Drugs, 2010.)

Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway u ulozi dvoje ljudi koji se zaljubljuju usprkos kompliciranim životnim okolnostima. Film Ljubav i ostale droge je priča o tome kako se istinska povezanost može pronaći i u najneizvjesnijim situacijama, s naglaskom na strast i iskrenost u vezi.

Rat među nevjestama (Bride Wars, 2009.)

Dvije najbolje prijateljice (Anne Hathaway i Kate Hudson) pretvaraju se u ljute suparnice kada saznaju kako su slučajno rezervirale isti datum za vjenčanje. Kroz humor i nevjerojatne prepreke, film Rat među nevjestama prikazuje kako ljubav i prijateljstvo ponekad moraju proći kroz sukobe kako bi ojačali.

Nešto slatko (Nekaj sladkega, 2023.)

Ova slovenska romantična komedija donosi nam slatku priču o neočekivanom susretu dvoje ljudi različitih karaktera koji otkrivaju da im ljubav daje okus za kojim su tragali. Idealna poslastica za ljubitelje romantičnih zapleta koji uz film Nešto slatko traže nešto svježe i iznenađujuće.

Zelena polja ljubavi (Wild Mountain Thyme, 2020.)

S predivnim irskim krajolicima kao pozadinom, film donosi ljubavnu priču između Rosemary (Emily Blunt) i Anthonyja (Jamie Dornan) koja istražuje romantiku u jednostavnosti života na selu. Film Zelena polja ljubavi prožet nježnošću i humorom podsjeća nas kako je prava ljubav često već tu – potrebno ju je samo prepoznati.

Kraljevska afera (A Royal Affair, 2012.)

Za one koji vole povijesne drame, film Kraljevska afera donosi nezaboravnu priču o zabranjenoj ljubavi u danskom kraljevskom dvoru 18. stoljeća. Film s Madsom Mikkelsenom u glavnoj ulozi prikazuje borbu između strasti i dužnosti, podsjećajući nas na moć ljubavi u najizazovnijim okolnostima.

Svakoga dana (Every Day, 2018.)

Romantični film Svakoga dana donosi jedinstvenu priču o tinejdžerici Rhiannon, koja se zaljubljuje u misterioznu dušu koja svakog dana preuzima drugo tijelo. Dok njihova ljubav raste, suočavaju se s izazovima koje donosi neobičan odnos, testirajući granice ljubavi i identiteta.

Afera Thomasa Crowna (The Thomas Crown Affair, 1999.)

Remake klasika iz 1968., Afera Thomasa Crowna prati bogataša i ljubitelja umjetnosti Thomasa Crowna, koji iz dosade organizira spektakularnu krađu. No, njegov plan postaje kompliciran kada se zaljubi u atraktivnu istražiteljicu koja ga pokušava razotkriti.

Možda baš ti (Maybe It's You, 2023.)

Romantična komedija Možda baš ti prati dvoje stranaca koji se sretnu u avionu i odluče istražiti mogućnost ljubavne veze. Iako su potpuno različiti, kemija među njima nadmašuje prepreke i pokazuje im da ljubav ponekad dolazi kada je najmanje očekujemo.

Peh do daske (Just My Luck, 2006.)

U ovoj urnebesnoj komediji Peh do daske pratimo priču muškarca koji ima nevjerojatnu nesreću u svemu što radi. Kada se zaljubi, odlučuje promijeniti život i okušati sreću, ali peh mu neprestano staje na put.

Dvostruki ljubavnik (L’Amant Double, 2017.)

Psihološki triler Dvostruki ljubavnik je francuski film o mladoj ženi koja započinje ljubavnu vezu s terapeutom, a potom otkriva da on ima tajni identitet. Film istražuje složenu psihološku igru strasti, moći i manipulacije.

Carol (Carol, 2015.)

Priča smještena u 1950-e, prati zabranjenu ljubavnu vezu između mlade prodavačice i bogate starije žene. Film Carol oduševljava svojom elegancijom, prekrasnom kinematografijom i dirljivom pričom o zabranjenoj ljubavi.

Brooklyn (Brooklyn, 2015.)

Drama Brooklyn prati mladu Irkinju koja se u potrazi za boljim životom preseli u New York. Dok se prilagođava životu u Brooklynu, suočava se s dilemom između prošlosti i budućnosti, ljubavi i odanosti.

Kišni dan u New Yorku (A Rainy Day in New York, 2019.)

U romantičnoj komediji Kišni dan u New Yorku pratimo par koji odlazi u New York na romantični vikend, no njihovi planovi ubrzo se izjalove. Kiša, kaotične situacije i neočekivani susreti testiraju njihovu ljubav u ovom šarmantnom filmu.

Muškarac iz snova (I'm Your Man, 2021.)

Priča prati mladu ženu koja je uvjerena da je pronašla savršenog partnera. No, kada shvati da on nije onakav kakvim se čini, suočava se s izazovima i preispituje svoja očekivanja o ljubavi u filmu Muškarac iz snova.

Sve što želim (All I Wish, 2017.)

Romantična drama Sve što želim priča je o ambicionznoj mladoj ženi čija neprestana borba za uspjehom i ljubavlju dobiva neočekivani obrat na njezin rođendan, kada sreće svoju srodnu dušu. Ova prekretnica označava početak njezine najveće avanture kako u karijeri, tako i u ljubavi.

Od smijeha do suza, svaki od ovih naslova nudi bijeg u svijet gdje ljubav uvijek nađe način – bez obzira na prepreke. Koji god od ovih filmova odaberete, budite sigurni da ćete osjetiti svu čaroliju i toplinu romantike.