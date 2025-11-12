Desert gotov u dvije minute: Pripremi ukusnu čokoladnu tortu od riže

Možeš koristiti tamnu, mliječnu ili čak bijelu čokoladu, ovisno o tome koliko sladak i intenzivan želiš desert

Ako voliš čokoladu, a nemaš ni puno vremena ni volje za komplicirane recepte, ovaj desert će biti pun pogodak. Trebaju ti samo tri sastojka, blender i malo strpljenja dok se sve ohladi u hladnjaku. Dobit ćeš savršeno kremastu, bogatu i čokoladnu tortu od riže – bez brašna, jaja i pečenja. Idealan je kad ti se jede nešto slatko, a želiš nešto jednostavno i brzo.

Sastojci:

1 šalica kuhane riže

½ šalice otopljene čokolade

½ šalice tople vode

(Šalice mogu biti klasične kuhinjske, važno je samo da koristiš istu za sve sastojke.)

Priprema: