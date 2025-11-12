Gastro
Desert gotov u dvije minute: Pripremi ukusnu čokoladnu tortu od riže

12. studenoga 2025.
Možeš koristiti tamnu, mliječnu ili čak bijelu čokoladu, ovisno o tome koliko sladak i intenzivan želiš desert

Ako voliš čokoladu, a nemaš ni puno vremena ni volje za komplicirane recepte, ovaj desert će biti pun pogodak. Trebaju ti samo tri sastojka, blender i malo strpljenja dok se sve ohladi u hladnjaku. Dobit ćeš savršeno kremastu, bogatu i čokoladnu tortu od riže – bez brašna, jaja i pečenja. Idealan je kad ti se jede nešto slatko, a želiš nešto jednostavno i brzo. 

 

@tatjanasasica Torta u 2 minute Cake in 2 Minutes Sastojci:     •    1 šalica kuhane riže ja sam koristila basmati rižu iz Lidla.     •    ½ šalice otopljene čokolade          •    ½ šalice tople vode Priprema:     Izblendajte kuhanu rižu, otopljenu čokoladu i toplu vodu dok ne dobijete glatku smjesu.     Smjesu prelijte u kalup i poravnajte.     Ohladite u hladnjaku najmanje 2 sata.     Po želji pospite kakaom prije posluživanja. #quickcake #brzatorta #chocolatecake #sugarfree #viralrecipe  ___#fyp ♬ original sound - Sašica

 

Sastojci:

  • 1 šalica kuhane riže
  • ½ šalice otopljene čokolade
  • ½ šalice tople vode

(Šalice mogu biti klasične kuhinjske, važno je samo da koristiš istu za sve sastojke.)

Priprema:

  • Skuhaj rižu ako već nije gotova i pusti je da malo odstoji, da ne bude vrela. Čokoladu otopi na pari ili u mikrovalnoj, a vodu zagrij da bude topla (ne kipuća).
  • U blender stavi kuhanu rižu, otopljenu čokoladu i toplu vodu. Blendaj dok ne dobiješ potpuno glatku, kremastu smjesu, bez vidljivih zrnaca riže. Po potrebi stani, promiješaj špatulom i nastavi blendati.
  • Ulij u kalup. Dobivenu smjesu prelij u manji kalup ili posudu obloženu papirom za pečenje (ili lagano nauljenu).
  • Poravnaj površinu špatulom ili stražnjom stranom žlice. Stavi u hladnjak najmanje 2 sata, dok se desert ne stegne. Što dulje stoji, to će biti čvršći i lakši za rezanje.
  • Ohlađeni desert nareži na kocke ili ploške. Po želji pospi kakaom prije posluživanja za dodatni čokoladni efekt.

