Desert gotov u dvije minute: Pripremi ukusnu čokoladnu tortu od riže

SVJETSKI DAN ČOKOLADE
Najsočniji i jednostavni recepti za sve ljubitelje čokolade
Ako voliš čokoladu, a nemaš ni puno vremena ni volje za komplicirane recepte, ovaj desert će biti pun pogodak. Trebaju ti samo tri sastojka, blender i malo strpljenja dok se sve ohladi u hladnjaku. Dobit ćeš savršeno kremastu, bogatu i čokoladnu tortu od riže – bez brašna, jaja i pečenja. Idealan je kad ti se jede nešto slatko, a želiš nešto jednostavno i brzo.
@tatjanasasica Torta u 2 minute Cake in 2 Minutes Sastojci: • 1 šalica kuhane riže ja sam koristila basmati rižu iz Lidla. • ½ šalice otopljene čokolade • ½ šalice tople vode Priprema: Izblendajte kuhanu rižu, otopljenu čokoladu i toplu vodu dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu prelijte u kalup i poravnajte. Ohladite u hladnjaku najmanje 2 sata. Po želji pospite kakaom prije posluživanja. #quickcake #brzatorta #chocolatecake #sugarfree #viralrecipe ___#fyp ♬ original sound - Sašica
Sastojci:
(Šalice mogu biti klasične kuhinjske, važno je samo da koristiš istu za sve sastojke.)
Priprema: