Trik za guacamole: Evo kako da ostane svjež i zelen čak dva dana

Glavni problem kod avokada je to što brzo poprimi neuglednu smeđu boju kada je izložen zraku

Guacamole je ukusan i prilagodljiv umak koji je izvrstan samostalno, uz čips, ili kao dodatak jelima poput tacosa i burritosa. No, unatoč svojoj popularnosti, održavanje njegove svježine predstavlja pravi izazov za svakog ljubitelja ovog namaza.

Bilo da se radi o ostacima od ručka ili pripremi unaprijed, vjerojatno ste se susreli s glavnim problemom avokada, a to je koliko brzo poprimi neuglednu smeđu boju kada je izložen zraku.

Problem s kojim se svi susreću

Mnogi su isprobali brojne metode kako bi sačuvali svježinu guacamole umaka, od prekrivanja prozirnom folijom do dodavanja limunovog soka, no jedan se pristup pokazao daleko najboljim, a usput i poboljšava okus samog umaka.

Portal Serious Eats proveo je opsežno testiranje kako bi utvrdio koja tehnika najučinkovitije čuva izgled guacamolea. Njihovo istraživanje otkrilo je da sok limete daje najbolje rezultate. Iako limunov sok djeluje slično, može umaku dati kiselkast okus, dok sok limete prirodno naglašava bogate arome avokada.

Njihova analiza pokazala je da kisik prodire čak i kroz nekoliko slojeva prozirne folije ili tanki sloj ulja, zbog čega površinski sloj umaka razvija neprivlačnu smeđu boju i odbijajući izgled.

Kako biste zadržali živopisnu zelenu boju i svjež okus guacamolea do 48 sati, najučinkovitije je prekriti površinu slojem soka od limete. "Guacamole prekriven slojem svježeg soka ostao je izrazito zelen ispod površine", navode iz Serious Eatsa.

Do promjene boje dolazi jer se gnječenjem avokada oštećuju biljne stanice, što omogućuje kisiku da dođe u kontakt s fenolnim spojevima i enzimom polifenol oksidazom (PPO).

"PPO pretvara te fenole u kinone, koji se zatim polimeriziraju u smeđe pigmente slične melaninu. Visok udio masnoće u avokadu usporava ovu reakciju, ali je ne zaustavlja", objašnjavaju stručnjaci. Iako je objašnjenje prilično tehničko, zaključak je vrlo jednostavan. Za guacamole koji će dugo zadržati privlačnu zelenu boju, prebacite ga u posudu i prelijte tankim slojem soka limete po cijeloj površini.

Nakon toga ga zatvorite prozirnom folijom ili poklopcem kako biste dodatno smanjili izloženost kisiku. Na taj način imat ćete ukusan, svjež i vizualno privlačan guacamole spreman za posluživanje čak i nakon nekoliko dana u hladnjaku.