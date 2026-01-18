Tri variva od slanutka koja griju dušu i tijelo – puna vlakana i savršena za hladne dane
Slanutak, skromna mahunarka orašastog okusa, stoljećima je temelj mediteranske i bliskoistočne kuhinje. Iako ga najčešće povezujemo s humusom, njegova svestranost daleko nadilazi popularni namaz. U hladnijim danima, kada tražimo utjehu u toplom tanjuru, slanutak se pretvara u zvijezdu hranjivih i zasitnih variva koja ne samo da griju, već i opskrbljuju tijelo esencijalnim nutrijentima. Donosimo tri recepta za variva koja se jednostavno pripremaju, a čiji će vas okusi oduševiti.
Skromna namirnica bogate nutritivne vrijednosti
Prije nego što uronimo u recepte, važno je razumjeti zašto je slanutak toliko cijenjen. Ova namirnica izvrstan je izvor biljnih proteina i vlakana, što je čini idealnom za sve koji slijede vegetarijansku ili vegansku prehranu, ali i za one koji žele smanjiti unos mesa. Vlakna potiču osjećaj sitosti, što pomaže u kontroli tjelesne težine, te reguliraju probavu i sprječavaju zatvor.
Znanstvene studije potvrđuju da konzumenti slanutka i humusa imaju veći unos vlakana, vitamina A, E i C, folata, magnezija, kalija i željeza u usporedbi s onima koji ga ne konzumiraju. Zbog niskog glikemijskog indeksa, slanutak pomaže u regulaciji razine šećera u krvi, što ga čini pogodnim za osobe s dijabetesom. Uz to, bogatstvo minerala poput kalcija, magnezija i cinka doprinosi zdravlju i čvrstoći kostiju, dok folati i topiva vlakna pozitivno utječu na zdravlje srca i krvožilnog sustava smanjujući razinu lošeg kolesterola. Uključivanjem slanutka u prehranu ne birate samo ukusan obrok, već ulažete u svoje dugoročno zdravlje.
Jednostavno varivo od slanutka i povrća
Ovaj klasični recept idealan je za brzi i hranjivi ručak tijekom tjedna. Njegova ljepota leži u jednostavnosti i poznatim, domaćim okusima.
Sastojci:
- konzerva slanutka (cca 400g), ocijeđenog i ispranog
- 1 glavica luka
- 2-3 mrkve
- 1 manji komad korijena celera
- 3 žlice umaka od rajčice
- 400 ml povrtnog temeljca ili vode
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 žličica suhog timijana
- sol i papar po ukusu
- sjeckani mladi luk za posluživanje
Priprema:
1. U većem loncu na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.
2. Dodajte mrkvu i celer narezane na kockice te nastavite pirjati još pet minuta.
3. Ulijte temeljac i umak od rajčice. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte dvadesetak minuta dok povrće ne omekša.
4. Dodajte ocijeđeni slanutak, začinite solju, paprom i suhim timijanom.
5. Pustite da sve zajedno kuha još desetak minuta kako bi se okusi proželi, a varivo lagano zgusnulo.
6. Prije posluživanja, pospite sjeckanim mladim lukom.
Varivo od slanutka i batata na mediteranski način
Ova verzija unosi dašak Mediterana i blagu slatkoću batata, stvarajući bogat i slojevit okus.
Sastojci:
- 2 konzerve slanutka (cca 800g), ocijeđenog i ispranog
- 1 manji batat, narezan na kockice
- 1 glavica luka, sjeckana
- 2 režnja češnjaka, sitno sjeckana
- 2 mrkve, narezane na kolutiće
- 1 crvena paprika, narezana na kockice
- 1 konzerva sjeckane rajčice (cca 400g)
- 1,4 l (oko 6 šalica) povrtnog temeljca
- 1 žličica kumina
- 1 žličica mljevenog korijandera
- 1 žličica kurkume
- sok 1 limuna
- šaka svježeg peršina, nasjeckanog
- maslinovo ulje
- sol i papar po ukusu
Priprema:
1. U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje te pirjajte luk, mrkvu, papriku i batat oko sedam minuta.
2. Dodajte sitno sjeckani češnjak, kumin, korijander i kurkumu te pirjajte još minutu da začini puste aromu.
3. Umiješajte slanutak, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom.
4. Kada varivo zavrije, smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko 25 minuta, odnosno dok batat potpuno ne omekša.
5. Na samom kraju kuhanja umiješajte sok limuna i svježi peršin. Poslužite toplo.
Kremasto varivo sa špinatom i daškom kokosa
Za sve ljubitelje kremastih i egzotičnih jela, ovo varivo je pun pogodak. Tajni sastojak je kokosovo mlijeko koje daje bogatu teksturu i suptilnu slatkoću.
Sastojci:
- 1 konzerva slanutka (cca 400g), ocijeđenog i ispranog
- 1 glavica luka, nasjeckana
- 1 paprika (crvena ili žuta), nasjeckana
- 2-3 režnja češnjaka, sitno sjeckana
- 1 žličica kumina
- 1 žličica mljevenog korijandera
- 1 žličica dimljene paprike
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 konzerva sjeckane rajčice (cca 400g)
- 500 ml povrtnog temeljca
- 150 ml punomasnog kokosovog mlijeka iz konzerve
- 1 velika šaka (oko 100g) svježeg baby špinata
- maslinovo ulje
- sol i papar po ukusu
Priprema:
1. U loncu na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani luk i papriku oko pet minuta, dok ne omekšaju.
2. Dodajte češnjak, kumin, korijander i dimljenu papriku. Miješajte minutu dok začini ne zamirišu.
3. Umiješajte koncentrat rajčice, zatim dodajte ocijeđeni slanutak, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom.
4. Pustite da lagano kuha petnaestak minuta.
5. Ulijte kokosovo mlijeko i dodajte svježi baby špinat.
6. Kuhajte još samo dvije do tri minute, dok špinat ne povene.
7. Poslužite toplo, idealno uz kuhanu rižu ili krišku prepečenog kruha.