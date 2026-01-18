Tri variva od slanutka koja griju dušu i tijelo – puna vlakana i savršena za hladne dane

Slanutak je doista namirnica s tisuću lica, a variva su savršen način da istražite njegovu svestranost. Bilo da se odlučite za klasičnu, mediteransku ili kremastu varijantu, sigurno ćete uživati u zdravom i ukusnom obroku koji krijepi i hrani

Slanutak, skromna mahunarka orašastog okusa, stoljećima je temelj mediteranske i bliskoistočne kuhinje. Iako ga najčešće povezujemo s humusom, njegova svestranost daleko nadilazi popularni namaz. U hladnijim danima, kada tražimo utjehu u toplom tanjuru, slanutak se pretvara u zvijezdu hranjivih i zasitnih variva koja ne samo da griju, već i opskrbljuju tijelo esencijalnim nutrijentima. Donosimo tri recepta za variva koja se jednostavno pripremaju, a čiji će vas okusi oduševiti.

Skromna namirnica bogate nutritivne vrijednosti

Prije nego što uronimo u recepte, važno je razumjeti zašto je slanutak toliko cijenjen. Ova namirnica izvrstan je izvor biljnih proteina i vlakana, što je čini idealnom za sve koji slijede vegetarijansku ili vegansku prehranu, ali i za one koji žele smanjiti unos mesa. Vlakna potiču osjećaj sitosti, što pomaže u kontroli tjelesne težine, te reguliraju probavu i sprječavaju zatvor.

Znanstvene studije potvrđuju da konzumenti slanutka i humusa imaju veći unos vlakana, vitamina A, E i C, folata, magnezija, kalija i željeza u usporedbi s onima koji ga ne konzumiraju. Zbog niskog glikemijskog indeksa, slanutak pomaže u regulaciji razine šećera u krvi, što ga čini pogodnim za osobe s dijabetesom. Uz to, bogatstvo minerala poput kalcija, magnezija i cinka doprinosi zdravlju i čvrstoći kostiju, dok folati i topiva vlakna pozitivno utječu na zdravlje srca i krvožilnog sustava smanjujući razinu lošeg kolesterola. Uključivanjem slanutka u prehranu ne birate samo ukusan obrok, već ulažete u svoje dugoročno zdravlje.

Jednostavno varivo od slanutka i povrća

Ovaj klasični recept idealan je za brzi i hranjivi ručak tijekom tjedna. Njegova ljepota leži u jednostavnosti i poznatim, domaćim okusima.

Sastojci:

konzerva slanutka (cca 400g), ocijeđenog i ispranog

1 glavica luka

2-3 mrkve

1 manji komad korijena celera

3 žlice umaka od rajčice

400 ml povrtnog temeljca ili vode

2 žlice maslinovog ulja

1 žličica suhog timijana

sol i papar po ukusu

sjeckani mladi luk za posluživanje

Priprema:

1. U većem loncu na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.

2. Dodajte mrkvu i celer narezane na kockice te nastavite pirjati još pet minuta.

3. Ulijte temeljac i umak od rajčice. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte dvadesetak minuta dok povrće ne omekša.

4. Dodajte ocijeđeni slanutak, začinite solju, paprom i suhim timijanom.

5. Pustite da sve zajedno kuha još desetak minuta kako bi se okusi proželi, a varivo lagano zgusnulo.

6. Prije posluživanja, pospite sjeckanim mladim lukom.

Varivo od slanutka i batata na mediteranski način

Ova verzija unosi dašak Mediterana i blagu slatkoću batata, stvarajući bogat i slojevit okus.

Sastojci:

2 konzerve slanutka (cca 800g), ocijeđenog i ispranog

1 manji batat, narezan na kockice

1 glavica luka, sjeckana

2 režnja češnjaka, sitno sjeckana

2 mrkve, narezane na kolutiće

1 crvena paprika, narezana na kockice

1 konzerva sjeckane rajčice (cca 400g)

1,4 l (oko 6 šalica) povrtnog temeljca

1 žličica kumina

1 žličica mljevenog korijandera

1 žličica kurkume

sok 1 limuna

šaka svježeg peršina, nasjeckanog

maslinovo ulje

sol i papar po ukusu

Priprema:

1. U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje te pirjajte luk, mrkvu, papriku i batat oko sedam minuta.

2. Dodajte sitno sjeckani češnjak, kumin, korijander i kurkumu te pirjajte još minutu da začini puste aromu.

3. Umiješajte slanutak, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom.

4. Kada varivo zavrije, smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko 25 minuta, odnosno dok batat potpuno ne omekša.

5. Na samom kraju kuhanja umiješajte sok limuna i svježi peršin. Poslužite toplo.

Kremasto varivo sa špinatom i daškom kokosa

Za sve ljubitelje kremastih i egzotičnih jela, ovo varivo je pun pogodak. Tajni sastojak je kokosovo mlijeko koje daje bogatu teksturu i suptilnu slatkoću.

Sastojci:

1 konzerva slanutka (cca 400g), ocijeđenog i ispranog

1 glavica luka, nasjeckana

1 paprika (crvena ili žuta), nasjeckana

2-3 režnja češnjaka, sitno sjeckana

1 žličica kumina

1 žličica mljevenog korijandera

1 žličica dimljene paprike

1 žlica koncentrata rajčice

1 konzerva sjeckane rajčice (cca 400g)

500 ml povrtnog temeljca

150 ml punomasnog kokosovog mlijeka iz konzerve

1 velika šaka (oko 100g) svježeg baby špinata

maslinovo ulje

sol i papar po ukusu

Priprema:

1. U loncu na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani luk i papriku oko pet minuta, dok ne omekšaju.

2. Dodajte češnjak, kumin, korijander i dimljenu papriku. Miješajte minutu dok začini ne zamirišu.

3. Umiješajte koncentrat rajčice, zatim dodajte ocijeđeni slanutak, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom.

4. Pustite da lagano kuha petnaestak minuta.

5. Ulijte kokosovo mlijeko i dodajte svježi baby špinat.

6. Kuhajte još samo dvije do tri minute, dok špinat ne povene.

7. Poslužite toplo, idealno uz kuhanu rižu ili krišku prepečenog kruha.