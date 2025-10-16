Gastro
TALIJANSKI KLASIK

Tri savršena recepta za domaću focacciu – okusi Italije u vašoj kuhinji

Ana Ivančić
16. listopada 2025.
Focaccia je svestran kruh koji se može poslužiti uz gotovo svako jelo – od juha i salata do sireva i vina. Zahvaljujući jednostavnim sastojcima i mirisnim kombinacijama, lako postaje zvijezda svakog stola. Bilo da birate klasičnu verziju, onu s rajčicama ili s lukom, jedno je sigurno – cijela će kuća mirisati na Italiju

Focaccia je jedan od onih klasičnih talijanskih recepata koji dokazuju da je u jednostavnosti često skrivena prava čarolija. Riječ je o mirisnom, mekanom i lagano hrskavom kruhu koji se najčešće peče u plitkom limu, obilno premazan maslinovim uljem i posut morskom soli. Potječe iz Ligurije, točnije iz grada Genove, gdje je poznata kao focaccia genovese. No, svaka regija u Italiji ima svoju varijaciju – s maslinama, ružmarinom, rajčicama, lukom ili čak slatkim dodacima poput grožđa.

Osim što je savršena kao prilog, focaccia se često jede i sama – topla, natopljena maslinovim uljem ili punjena sirom i povrćem.  U nastavku donosimo tri ukusna recepta: klasičnu ligursku verziju, mediteransku s cherry rajčicama i ružmarinom te rustikalnu verziju s karameliziranim lukom.

Klasična focaccia genovese

Sastojci:

  • 500 g glatkog brašna
  • 7 g suhog kvasca
  • 325 ml mlake vode
  • 2 žličice soli
  • 2 žlice maslinovog ulja (plus dodatno za premazivanje)
  • Krupna morska sol za posipanje

Priprema:

  • U posudi pomiješajte kvasac s vodom i ostavite 10 minuta da se aktivira.
  • Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje pa mijesite dok ne dobijete glatko, mekano tijesto.
  • Pokrijte i ostavite da se diže oko 1 sat.
  • Tijesto prebacite u nauljeni lim, lagano ga pritisnite prstima kako bi se stvorile udubine.
  • Premažite maslinovim uljem i pospite morskom soli.
  • Pecite 20–25 minuta na 220 °C dok ne dobije zlatnu boju.

Focaccia s cherry rajčicama i ružmarinom

Sastojci:

  • 500 g brašna
  • 300 ml mlake vode
  • 7 g suhog kvasca
  • 1 žličica šećera
  • 1 žličica soli
  • 3 žlice maslinovog ulja
  • Šaka cherry rajčica (prepolovljenih)
  • Grančice svježeg ružmarina
  • Krupna sol

Priprema:

  • U toploj vodi otopite kvasac i šećer, ostavite 10 minuta.
  • Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje, umijesite tijesto i ostavite da se diže 1–1,5 sat.
  • Tijesto prebacite u lim, pritisnite prstima da napravite udubine.
  • Utisnite rajčice i grančice ružmarina, prelijte maslinovim uljem i pospite solju.
  • Pecite 25 minuta na 220 °C, dok rubovi ne postanu zlatni.

Focaccia s karameliziranim lukom

Sastojci:

  • 450 g brašna
  • 250 ml mlake vode
  • 7 g suhog kvasca
  • 1 žličica soli
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • 2 velika crvena luka, narezana na tanke ploške
  • 1 žličica šećera
  • 1 žlica balzamičnog octa

Priprema:

  • Na tavi zagrijte malo ulja, dodajte luk, šećer i ocat te lagano karamelizirajte 15 minuta.
  • U međuvremenu pripremite tijesto: u vodi otopite kvasac, dodajte brašno, sol i ulje te mijesite dok ne postane elastično.
  • Ostaviti da se diže sat vremena.
  • Tijesto prebacite u lim, utisnite karamelizirani luk po površini i poškropite maslinovim uljem.
  • Pecite 20–25 minuta na 220 °C, dok ne porumeni i zamiriše.
