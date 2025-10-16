Tri savršena recepta za domaću focacciu – okusi Italije u vašoj kuhinji

Focaccia je svestran kruh koji se može poslužiti uz gotovo svako jelo – od juha i salata do sireva i vina. Zahvaljujući jednostavnim sastojcima i mirisnim kombinacijama, lako postaje zvijezda svakog stola. Bilo da birate klasičnu verziju, onu s rajčicama ili s lukom, jedno je sigurno – cijela će kuća mirisati na Italiju

Focaccia je jedan od onih klasičnih talijanskih recepata koji dokazuju da je u jednostavnosti često skrivena prava čarolija. Riječ je o mirisnom, mekanom i lagano hrskavom kruhu koji se najčešće peče u plitkom limu, obilno premazan maslinovim uljem i posut morskom soli. Potječe iz Ligurije, točnije iz grada Genove, gdje je poznata kao focaccia genovese. No, svaka regija u Italiji ima svoju varijaciju – s maslinama, ružmarinom, rajčicama, lukom ili čak slatkim dodacima poput grožđa.

Osim što je savršena kao prilog, focaccia se često jede i sama – topla, natopljena maslinovim uljem ili punjena sirom i povrćem. U nastavku donosimo tri ukusna recepta: klasičnu ligursku verziju, mediteransku s cherry rajčicama i ružmarinom te rustikalnu verziju s karameliziranim lukom.

Klasična focaccia genovese

Sastojci:

500 g glatkog brašna

7 g suhog kvasca

325 ml mlake vode

2 žličice soli

2 žlice maslinovog ulja (plus dodatno za premazivanje)

Krupna morska sol za posipanje

Priprema:

U posudi pomiješajte kvasac s vodom i ostavite 10 minuta da se aktivira.

Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje pa mijesite dok ne dobijete glatko, mekano tijesto.

Pokrijte i ostavite da se diže oko 1 sat.

Tijesto prebacite u nauljeni lim, lagano ga pritisnite prstima kako bi se stvorile udubine.

Premažite maslinovim uljem i pospite morskom soli.

Pecite 20–25 minuta na 220 °C dok ne dobije zlatnu boju.

Focaccia s cherry rajčicama i ružmarinom

Sastojci:

500 g brašna

300 ml mlake vode

7 g suhog kvasca

1 žličica šećera

1 žličica soli

3 žlice maslinovog ulja

Šaka cherry rajčica (prepolovljenih)

Grančice svježeg ružmarina

Krupna sol

Priprema:

U toploj vodi otopite kvasac i šećer, ostavite 10 minuta.

Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje, umijesite tijesto i ostavite da se diže 1–1,5 sat.

Tijesto prebacite u lim, pritisnite prstima da napravite udubine.

Utisnite rajčice i grančice ružmarina, prelijte maslinovim uljem i pospite solju.

Pecite 25 minuta na 220 °C, dok rubovi ne postanu zlatni.

Focaccia s karameliziranim lukom

Sastojci:

450 g brašna

250 ml mlake vode

7 g suhog kvasca

1 žličica soli

2 žlice maslinovog ulja

2 velika crvena luka, narezana na tanke ploške

1 žličica šećera

1 žlica balzamičnog octa

Priprema: