Tri savršena recepta za domaću focacciu – okusi Italije u vašoj kuhinji
Focaccia je jedan od onih klasičnih talijanskih recepata koji dokazuju da je u jednostavnosti često skrivena prava čarolija. Riječ je o mirisnom, mekanom i lagano hrskavom kruhu koji se najčešće peče u plitkom limu, obilno premazan maslinovim uljem i posut morskom soli. Potječe iz Ligurije, točnije iz grada Genove, gdje je poznata kao focaccia genovese. No, svaka regija u Italiji ima svoju varijaciju – s maslinama, ružmarinom, rajčicama, lukom ili čak slatkim dodacima poput grožđa.
Osim što je savršena kao prilog, focaccia se često jede i sama – topla, natopljena maslinovim uljem ili punjena sirom i povrćem. U nastavku donosimo tri ukusna recepta: klasičnu ligursku verziju, mediteransku s cherry rajčicama i ružmarinom te rustikalnu verziju s karameliziranim lukom.
Klasična focaccia genovese
Sastojci:
- 500 g glatkog brašna
- 7 g suhog kvasca
- 325 ml mlake vode
- 2 žličice soli
- 2 žlice maslinovog ulja (plus dodatno za premazivanje)
- Krupna morska sol za posipanje
Priprema:
- U posudi pomiješajte kvasac s vodom i ostavite 10 minuta da se aktivira.
- Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje pa mijesite dok ne dobijete glatko, mekano tijesto.
- Pokrijte i ostavite da se diže oko 1 sat.
- Tijesto prebacite u nauljeni lim, lagano ga pritisnite prstima kako bi se stvorile udubine.
- Premažite maslinovim uljem i pospite morskom soli.
- Pecite 20–25 minuta na 220 °C dok ne dobije zlatnu boju.
Focaccia s cherry rajčicama i ružmarinom
Sastojci:
- 500 g brašna
- 300 ml mlake vode
- 7 g suhog kvasca
- 1 žličica šećera
- 1 žličica soli
- 3 žlice maslinovog ulja
- Šaka cherry rajčica (prepolovljenih)
- Grančice svježeg ružmarina
- Krupna sol
Priprema:
- U toploj vodi otopite kvasac i šećer, ostavite 10 minuta.
- Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje, umijesite tijesto i ostavite da se diže 1–1,5 sat.
- Tijesto prebacite u lim, pritisnite prstima da napravite udubine.
- Utisnite rajčice i grančice ružmarina, prelijte maslinovim uljem i pospite solju.
- Pecite 25 minuta na 220 °C, dok rubovi ne postanu zlatni.
Focaccia s karameliziranim lukom
Sastojci:
- 450 g brašna
- 250 ml mlake vode
- 7 g suhog kvasca
- 1 žličica soli
- 2 žlice maslinovog ulja
- 2 velika crvena luka, narezana na tanke ploške
- 1 žličica šećera
- 1 žlica balzamičnog octa
Priprema:
- Na tavi zagrijte malo ulja, dodajte luk, šećer i ocat te lagano karamelizirajte 15 minuta.
- U međuvremenu pripremite tijesto: u vodi otopite kvasac, dodajte brašno, sol i ulje te mijesite dok ne postane elastično.
- Ostaviti da se diže sat vremena.
- Tijesto prebacite u lim, utisnite karamelizirani luk po površini i poškropite maslinovim uljem.
- Pecite 20–25 minuta na 220 °C, dok ne porumeni i zamiriše.