Kaos retrogradnog Merkura: Ova 4 znaka već osjećaju prve turbulencije - evo što odmah trebaju učiniti

Iako retrogradni Merkur službeno počinje 9. studenoga, njegova takozvana „predsjena“ započela je 21. listopada, što znači da najosjetljiviji među nama već osjećaju njegov utjecaj od kojeg svi pomalo strahujemo

Opet nam stiže! To dobro poznato kozmičko razdoblje kaosa, nesporazuma i tehničkih kvarova se bliži. Ova pojava, kada se čini da se planet komunikacije kreće unatrag, zapravo je optička iluzija, ali njezin je utjecaj itekako stvaran. Donosi nam priliku da usporimo, preispitamo i popravimo ono što smo u žurbi propustili. Ipak, za četiri znaka, ovaj će period biti posebno intenzivan. Ako si jedna od njih i već osjećaš da se stvari u tvom životu kompliciraju, ne brini. Postoji jedna ključna stvar koju trebaš učiniti kako bi si pomogla.

Blizanci

Merkur je vladajući planet Blizanaca, stoga ne čudi što svaki njegov retrogradni ples pripadnici ovog znaka itekako osjećaju na vlastitoj koži. Ovog puta kaos se najviše očituje u tvojoj zoni odnosa i komunikacije. Mogući su nesporazumi s partnerom, prijateljima ili kolegama, a stare teme i neriješeni razgovori mogli bi ponovno isplivati na površinu. Osjećat ćeš se kao da ulažeš energiju u posao ili odnose koji ti ne donose željene rezultate.

Čim osjetiš kolaps ili konflikt, trebaš učiniti samo jedno - uspori i revidiraj svoje planove. Ovo nije vrijeme za impulzivne odluke ili oštre riječi. Prije nego što pošalješ poruku, pročitaj je dvaput. Prije nego što reagiraš, duboko udahni. Svemir te poziva da se zapitaš što ti je uistinu potrebno u odnosima i da progovoriš iz srca, a ne iz straha.

Djevica

Poput Blizanaca, i ovaj je zemljani znak pod Merkurovom vladavinom, što znači da im ovo razdoblje donosi kaos u njihove pažljivo isplanirane rutine. Poslovična težnja za savršenstvom svake prave Djevice sada je na kušnji jer se mogu pojaviti tehnički problemi, pogreške u dokumentima ili jednostavno osjećaj da sve izmiče kontroli. Osjećat ćeš se neshvaćeno, a interakcije s drugima bit će pune šumova u komunikaciji.

Čim osjetiš stres trebaš učiniti samo jedno - prihvati odmor kao važan dio produktivnosti. Umjesto da se boriš protiv kaosa, iskoristi energiju za reorganizaciju i introspekciju. Vrijeme je da preispitaš svoj odnos prema kontroli i samokritici. Retrogradni Merkur te uči da odmor i promišljanje nisu gubitak vremena, već ključni sastojci napretka.

Škorpion

Za intenzivne Škorpione ovaj retrogradni Merkur događa se djelomično i u njihovom znaku, pozivajući ih na duboku unutarnju transformaciju. Na površinu izlaze potisnute emocije, stare sumnje i psihološki blokovi koji su te kočili. Tvoj osjećaj sigurnosti, povezan s financijama i samopoštovanjem može biti poljuljan. Ovo je tvoj poziv da preispitaš ono u što si oduvijek vjerovala i provjeriš činjenice.

Čim osjetiš da su stvari u tvom životu krenule nizbrdo, trebaš učiniti samo jedno - zaroni duboko u sebe i suoči se s potisnutim. Nemoj strahovati od promjene. Prava i trajna transformacija događa se tek kada iz trenutačne tranzicije izvučeš potrebne uvide. Dopusti si osjetiti sve što izlazi na vidjelo i iskoristi ovu moćnu energiju da se, poput feniksa, uzdigneš iz pepela – jača i s jasnijom perspektivom.

Strijelac

Budući da retrogradni Merkur počinje upravo u tvom znaku, ovaj period za tebe je izrazito osoban. Tvoj identitet, ciljevi i dugoročna vizija su pod revizijom. Možda ćeš se osjećati nemirno, neshvaćeno ili ćeš preispitivati odluke koje si nedavno donijela. Tvoja vjera mogla bi biti na testu, a zastarjela uvjerenja koja te više ne služe morat će otići.

Čim osjetiš da ti izmiče tlo pod nogama, trebaš učiniti samo jedno - preispitaj svoja uvjerenja i budi potpuno iskrena prema sebi. Uspori prije nego što uskočiš u sljedeću veliku avanturu. Ovo je kozmičko preslagivanje koje ti pomaže da se ponovno povežeš sa svojom autentičnošću. Umjesto da govoriš bez promišljanja, izrazi svoje misli kada osjetiš da je pravi trenutak. Do početka prosinca izronit ćeš mudrija i spremnija za novo, moćno poglavlje.

Sve u svemu, valja se podsjetiti kako retrogradni Merkur nije tu da te kazni, već da ti pruži priliku da se sabereš i preispitaš. Umjesto da ga se bojiš, prihvati ga kao mudrog učitelja koji ti pokazuje što si propustila kako bi mogla krenuti naprijed s još više jasnoće i snage.